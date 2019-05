IGTV ora supporta i video in orizzontale, finalmente

Finalmente su IGTV i video in orizzontale si possono fare. Una grande novità per la piattaforma TV di Instagram, ecco cosa cambia e perché questa novità

Grande novità per Instagram, su IGTV i video in orizzontale sono finalmente supportati, ci è voluto un anno ma ora la piattaforma per video lunghi di Instagram comincia ad assumere una sua personalità e solo ad essere una Storie lunghe.

Instagram per un anno ha ascoltato i creatori e gli spettatori di IGTV per capire ciò che volevano e cosa potesse essere migliorato. Sono arrivati tanti piccoli aggiornamenti come la possibilità di pubblicare l’anteprima dei video di IGTV sul feed di Instagram, ma certamente i video in orizzontale su IGTV sono il più grande cambiamento dalla nascita della piattaforma.

IGTV Video in orizzontale, la novità

Ora IGTV fa registrare un altro cambiamento profondo, ancora una volta la modifica arriva dall’ascolto dei creatori e degli spettatori.

“I creatori ci hanno detto che desideravano caricare video in orizzontale per IGTV. Allo stesso modo, abbiamo ascoltato gli spettatori che si imbattevano in video orizzontali su IGTV ma volevano guardarli in modo più naturale” ha scritto Instagram.

Quindi finalmente Instagram a ha annunciato il supporto per i video in orizzontale su IGTV oltre che in verticale. In definitiva Instagram vuole rendere IGTV una piattaforma privilegiata per i contenuti di valori, indipendentemente da come sono stati registrati, in modo che i creatori di contenuti possano esprimersi come preferiscono.

IGTV, basta video con le fasce nere

Alcuni puristi della piattaforma forse storceranno il naso, il cambiamento è molto significativo. IGTV con i video in orizzontale apre le porte a tutti i creatori di contenuti e soprattutto anche ai video creati principalmente per altre piattaforme, come Youtube.

Fino ad oggi bisognava realizzare un video appositamente per IGTV in verticale, oppure usarne uno orizzontale ma con delle orribili e gigantesche fasce nere in alto e in basso. La scelta renderà sicuramente più semplice caricare video su IGTV e ne aumenterà il numero.

“In molti modi, l’apertura di IGTV a formati diversi dai semplici video verticali è simile a alla decisione di aprire Instagram a più formati rispetto alle semplici foto quadrate nel 2015. Quella decisione ha permesso alla creatività di prosperare e generato un coinvolgimento crescente e crediamo che lo stesso accadrà di nuovo con IGTV” afferma Instagram.

IGTV video in orizzontale, cosa cambia

Per gli spettatori, questo cambiamento significa che IGTV sarà un luogo in cui guardare più contenuti e più a lungo realizzati creatori amati dal pubblico potendolo direttamente dal proprio telefono. Per i creatori di contenuti, questo significa più libertà per esprimersi come vogliono. I video verticali forse la scelta ideale per i creator che vogliono essere vicini al proprio pubblico e più personali; ma il formato orizzontale ha i suoi punti di forza, soprattutto quando si tratta di video di danza o sport.

