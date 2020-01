Immagini per la festa della Befana 2020, foto da scaricare gratis e condividere su WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter e altri social network

Salutiamo le festività natalizie con l’arrivo dell’Epifania. Per rendere meno amaro il finale di un periodo di gioia ricco di luci e regali proponiamo una carrellata di immagini Befana 2020 per darvi una mano ad inviare qualche messaggio social divertente e simpatico.

Per festeggiare la Befana 2020 non possono assolutamente mancare immagini da condividere su WhatsApp, Facebook, Instagram e anche su altre piattaforme social, per arricchire i messaggi di festa. Vi suggeriamo le migliori immagini Befana 2020 con una serie di foto sarcastiche e dissacranti da utilizzare su social e app di messaggistica.

Migliori immagini Befana 2020

Ricordiamo che per salvare le immagini Befana 2020 presenti, devi eseguire alcune operazioni estremamente semplici. Tieni premuto il dito sull’immagine per qualche secondo, fino a quando non comparirà sullo schermo una nuova finestra di dialogo. All’interno di quest’ultima clicca sulla voce Salva immagine. L’immagine verrà salvata all’interno del rullino dei dispositivi iOS, come iPhone, iPad e iPod Touch, mentre su Android verrà archiviata nella cartella Download del browser.

Pronti via ecco una Befana che saluta e viaggia la notte, casa per casa, lasciando la calza ad ogni bambino.

Qualcuno si è comportato male l’anno precedente? Allora la Befana 2020 porta solo carbone. Beccati questa!

Tra le immagini Befana 2020 da mandare a tutti gli amici e parenti su WhatsApp e altri social network questa è sicuramente la più 2.0!

Vuoi fare uno scherzo ad una tua amica? Qui sotto trovi un’immagine carina in cui colei che legge il messaggio diventa “automaticamente” una Befana!

Un’immagine divertente da condividere su WhatsApp con amici e parenti che trasforma il tutto in una sorta di catena di Sant’Antonio!

Vuoi augurare un buon viaggio per la Befana 2020 a una persona che conosci? Invia l’immagine divertente qui sotto, che contiene tanti suggerimenti prima di volare con la scopa!

Infine, un’immagine che offre suggerimenti a tutte le vostre “amiche” Befane prima di intraprendere il viaggio!

Un collage di fotografie per la Befana

Non solo immagini, per festeggiare la Befana 2020 vi suggeriamo di utilizzare applicazioni anche di terze parti per Android e iOS. Quest’ultime offrono la possibilità di effettuare collage di immagini, in modo divertente e simpatico.

Ad esempio, se possedete uno smartphone dotato del sistema operativo Android vi suggeriamo di utilizzare Photo Collage Editor come app per realizzare le immagini per augurare una Buona Befana. Quest’ultima è completamente gratuita e può essere scaricata direttamente dal Google Play Store.

Altrimenti, se possedete un dispositivo dotato del sistema operativo iOS, come iPhone o iPod Touch o iPad, vi suggeriamo di utilizzare l’app Pic Collage. Quest’ultima permette di creare varie tipologie di collage di immagini, scegliendo anche tra vari layout, aggiungere sticker, testo, GIF e molto altro ancora.

Befana 2020, le migliori immagini per WhatsApp - Ultima modifica: da