iorestoacasa, l’hashtag più condiviso su Twitter da inizio quarantena

Il mood di inizio quarantena ci ha accompagnato ed è ancora oggi il più condiviso con numerose declinazioni culturali

Forse e senza troppo il forse ne abbiamo fin sopra i capelli dell’hashtag #iorestoacasa. Utilizzato non solo sui social, ma anche sulle principali reti televisive, per incentivare ad un motto comune propenso ad evitare il contagio da coronavirus e favorire il contenimento. Ed è ormai passato più di un mese da quando, l’8 marzo scorso, l’Italia intera è stata messa in lockdown. Ma, nonostante l’impossibilità di uscire e di incontrarsi fisicamente, gli italiani hanno riempito in maniera creativa il tempo libero a loro disposizione, condividendo le loro esperienze su Twitter. Indovinate con quale hashtag attualmente più condiviso? #iorestoacasa. La campagna, nata dall’idea di Filippo Sensi, ha riscontrato grande successo su Twitter, con migliaia di utenti che hanno rilanciato l’hashtag.

#iorestoacasa nella musica

Numerosi i personaggi della musica, dello spettacolo e della cultura, che hanno rilanciato il messaggio su Twitter per incentivare tutti a rimanere in casa fin dai primi giorni dell’emergenza.

#iorestoacasa

Ascoltiamo le direttive.

La situazione è drammatica in ogni parte del mondo.

Siate generosi con voi stessi, prendetevi anche il tempo che non avete – per scelta o ahimè per forza.

🇮🇹❤️#andratuttobene pic.twitter.com/Ix0mtjyZNc — Tiziano Ferro (@TizianoFerro) March 8, 2020

Ragazzi, non c’è da farsi prendere dal panico, ma è importante capire che la situazione è molto seria. Per il bene vostro e delle persone a cui tenete, state a casa, non muovetevi se non strettamente necessario. La Protezione tra esseri Simili è ora di dimostrarla! #IoRestoACasa pic.twitter.com/zfqN4TB5iw — Laura Pausini (@LauraPausini) March 8, 2020

Le declinazioni nelle attività

Tra le varie attività twittate dagli italiani, troviamo ai primi posti la passione per i libri con hashtag come #ioleggoacasa, #ioleggodacasa, #chileggenonsiferma, #iorestoacasaeleggo twittati da librerie, personaggi dello spettacolo e della cultura, cittadini

per incentivare le persone a dedicare parte del proprio tempo alla lettura.

In un momento difficile i social aiutano a farci sentire meno soli. Per questo leggerò un po' di cose con chi vorrà seguirmi! Iniziamo con Calvino e "Il Barone Rampante" #iorestoacasa #laculturanonsiferma #ioleggoacasa #baronirampantihttps://t.co/Ghfz8kbDe9 — Lino Guanciale (@LinoGuanciale) March 12, 2020

Dopo tre giorni forse sono riuscito a spolverare e ricomporre il puzzle. Eccolo in parte. Perché #iorestoacasa #IoRestoALeggere #laculturanonsiferma @CasaLettori

E grazie a tutti gli autori e alle case editrici che ci tengono compagnia. pic.twitter.com/mFBgbK4eTF — Eflatmajor73 📖📚🎼🏳️‍🌈 (@eflatmajor73) March 13, 2020

Ma la quarantena è anche un pretesto per occupare il tempo con attività prima trascurate, come riordinare la libreria di casa: con l’hashtag #scaffali le persone hanno condiviso gli scatti delle proprie librerie raccontando come vengono raccolti e organizzati i libri.

E nella cucina?

Anche la cucina è stata molto chiacchierata dagli utenti su Twitter, soprattutto con l’hashtag #iocucinoacasa. In molti si sono cimentati in nuove ricette e anche i grandi chef hanno svelato alcuni segreti delle loro preparazioni. Così gli italiani in quarantena hanno riscoperto

il piacere per la buona cucina casalinga. Inoltre, il 6 aprile si è celebrato il CarbonaraDay, un piatto tradizionale che ha riscosso grande successo anche su Twitter.

Fatta,la mia torta Carote e Mele e pure assaggiata!!!! In teoria manca lo zucchero a velo sopra,ma quello quando è fredda….se ci arriva!!! #iorestoacasa #iocucinoacasa pic.twitter.com/jrYMzJ5Yq8 — ILSIGNOREDEILAVELLI (@steidro) March 26, 2020

Pe fa la vita meno amara….bisogna cede alla #carbonara 😂😂

Buon appetito gente in questo #carbonaraday pic.twitter.com/yhwcHaC6Qj — Trastevere (@TrastevereRM) April 6, 2020

E poi c’è la musica

Nello sport #iorestoacasa diventa #iomiallenoacasa

Con il divieto di praticare sport all’aperto, gli italiani hanno portato la palestra in casa. Con le campagne #distantimauniti e #iomiallenoacasa, i principali atleti delle varie federazioni sportive italiane hanno invitato gli appassionati ad allenarsi a casa.

Per non dimenticare nella cultura

Anche la cultura è stata al centro delle conversazioni degli italiani, che, impossibilitati dal visitare mostre e musei, hanno condiviso le proprie esperienze virtuali. Tra gli hashtag più mezionati su Twitter si trovano infatti #laculturanonsiferma, #museichiusimuseiaperti e #museitaliani, che, a partire dalle iniziative del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e dei singoli musei sparsi su tutto il territorio italiano, hanno fatto riscoprire agli utenti di Twitter il valore del patrimonio artistico nazionale, promuovendo letture e visite virtuali.

chiudere fisicamente non significa rinunciare a diffondere e condividere il nostro patrimonio. Nonostante la difficoltà proveremo al meglio a tenere aperta LA PORTA DELLA BELLEZZA #DistantimaUniti#Montefalco ❤️#sistemamuseo#laculturanonsiferma#iorestoacasa pic.twitter.com/AbERVO7C7j — Museo di Montefalco (@MuseoMontefalco) March 13, 2020

#iorestoacasa, l’hashtag più condiviso su Twitter da inizio quarantena - Ultima modifica: da