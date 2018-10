Dieci anni fa, 300 uomini, donne e bambini scomparvero da una piccola città del Tennessee. Quello che è successo quando la giornalista investigativa dell’American Public Radio, Lia Haddock, ha iniziato a seguire il mistero è diventato la base dell’acclamata serie Limetown .

Jessica Biel arriva su Facebook Watch, con la serie Limetown

La sua indagine intensa, ma totalmente fittizia, è ora sfruttata da produzioni in stile Hollywood, questa volta partendo dalla Silicon Valley. Facebook ha ordinato una serie di 10 episodi di Limetown e Jessica Biel sarà la protagonista della serie, che andrà in onda su Facebook Watch.

Limetown è stata creata, prodotta e distribuita da Zack Akers e Skip Bronkie, che erano ancora neofiti del podcasting quando hanno pubblicato lo show nel 2015.

Bronkie aveva lasciato il suo lavoro a Facebook per avviare una società di produzione con Akers, che aveva incontrato alla scuola di cinema della New York University. Il loro primo esperimento con i podcast è stato proprio Limetown, con la prima stagione che ha raggiunto presto oltre 10 milioni di download.

Ora stanno tornando alle radici pronti a dirigere la serie di Facebook Watch. A completare l’universo di Limetown è previsto anche un romanzo prequel che uscirà a metà novembre negli Stati Uniti.

Facebook Watch punta su Jessica Biel

Limetown e Jessica Biel entreranno a far parte di una line-up di Facebook Watch che include produzioni e star di grande successo, tra cui il nuovo drama Sorry for Your Loss con Elizabeth Olsen e il film drammatico Queen America, con Catherine Zeta-Jones.

La serie di Limetown è in lavorazione da oltre un anno e molti altri podcast stanno facendo il salto da audio a video. StartUp di Gimlet è diventata una sitcom della ABC, Lore è diventato una serie di Amazon e 2 Dope Queens e Pod Save America hanno entrambe ottenuto adattamenti HBO. Ce ne sono altre ancora in lavorazione: Julia Roberts è pronta a recitare per l’Homecoming di Gimlet previsto su Amazon e il primo trailer per l’adattamento di Bravo della serie true-crime Dirty John è stato appena pubblicato.