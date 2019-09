Like di Facebook: il social network vuole nascondere i ‘Mi piace’

Potrebbe esserci un cambiamento nei “Mi piace” di Facebook, una soluzione già sperimentata con Instagram

I like di Facebook potrebbero a breve essere nascosti sui post dei feed di notizie. In sostanza verrebbe occultato ai propri amici il numero dei “mi piace” ricevuti e quindi il totale degli stessi accumulati, sia la pubblicazione di un video, di una foto o di un semplice status. La società aveva già testato una cosa simile su Instagram lo scorso agosto in numerosi paesi tra cui l’Italia e potrebbe iniziare a testare lo stesso sistema sulla propria piattaforma. La motivazione? La medesima, ovvero aiutare a rompere la fissazione degli utenti nell’ottenere i “Mi piace” e far concentrare maggiormente l’attenzione sul contenuto.

La scoperta sui like di Facebook nascosti

A svelare il prototipo del prossimo test sui like di Facebook, come riferito dal portale TechRunch, è stata la ricercatrice Jane Manchun Wong che ha rivelato, tramite un tweet pubblicato sul suo profilo con un’immagine eloquente, come nell’app per Android la sperimentazione sia stata avviata.

Scrive la Wong sul proprio blog: “Ho osservato che Facebook ha recentemente iniziato a sperimentare una funzione che nasconde i like nella sua app Android“. Segno questo, che il test potrebbe diventare pubblico anche con una semplice attivazione lato server da parte di Facebook.

Facebook, contattato da TechRunch, ha quindi confermato che sta valutando di provare a rimuovere i conteggi di like. Tuttavia, non è ancora attivo per tutti gli utenti. Non sono però stati forniti dettagli su quando la novità potrebbe diventare ufficiale. Il trend sta diventando molto comune tra le piattaforme social. Ad esempio anche YouTube da settembre non mostrerà più il numero esatto di utenti dei canali con oltre mille iscritti, ma solo un numero approssimato.

Advertising

Sappiamo di certo che con i test di Instagram gli utenti possono però ancora vedere i like accumulati per i propri post. Praticamente i ‘mi piace’ non sono visibili pubblicamente ma possono essere visualizzati dall’autore del post. Ma non li può vedere per i post di altri. Non è ancora chiaro se ciò che ha intenzione di fare Facebook funzionerà esattamente allo stesso modo.

Like di Facebook: il social network vuole nascondere i ‘Mi piace’ - Ultima modifica: da