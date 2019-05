Ecco le mamme più famose del web secondo SEMrush: in occasione della festa della mamma, SEMrush, una piattaforma per la gestione della visibilità online, ha condotto uno studio dedicato alle mamme italiane VIP.

La maggior parte di loro sono ovviamente conosciute grazie alle loro attività principali (lo spettacolo, lo sport, …) ma il fatto che sono mamme attira anche un grande pubblico.

Interessante notare che nella TOP 3 delle mamme più cercate sul web ci sono donne che hanno deciso di avere un bambino in tarda età. Questo fatto sembra stimolare la curiosità delle persone: forse non siamo ancora abituati al fatto che le donne partoriscono più tardi. Qui invece i profili Instagram più seguiti

Le mamme social più famose d’Italia

1) Lorena Bianchetti

Una delle conduttrice televisive più conosciute in tutto il paese. Lo scorso 5 marzo ha dato alla luce la sua prima figlia, Estella, nata dalla relazione col marito Bernardo De Luca. La gravidanza di Lorena ha ricevuto tanta attenzione perché al momento del parto la conduttrice aveva 45 anni. Interessante notare che, proprio a marzo, il numero delle persone che cercavano informazioni sulla sua maternità è triplicato.

2) Gianna Nannini

«È nata con una pettinatura rock, che è la copia esatta della mamma».

Penelope, la figlia di Gianna Nannini, è nata nel 2010, quando sua madre aveva 54 anni. Nata con parto naturale. Questo fatto, all’epoca, provocò diverse discussioni e non poche critiche.

3) Laura Freddi



L’amore di Laura, Ginevra, è nata il 5 gennaio. Il parto non è stato facile ma non c’è voluto molto perché tutta la paura si convertisse in pura felicità, piacere e godimento. Anche la Freddi è diventata mamma all’età di 45 anni.

4) Tania Cagnotto



La tuffatrice italiana più forte di sempre, è una delle mamme più “importanti“ in Italia oggi. Il 23 gennaio è nata sua figlia Maya. É curioso notare che la sua gravidanza, negli ultimi tempi, ha riscosso davvero un grande interesse tra gli internauti: le ricerche sulla dolce attesa di Tania Cagnotto sono al terzo posto negli interessi degli utenti tra tutti i temi legati all’atleta.

5) Chiara Ferragni

Leone o Lello, come adesso chiamano i #Ferragnez il loro bimbo, è già una star. Chiara è diventata mamma l’anno scorso, come è noto la sua è stata una gravidanza molto importante, sia perché era la prima, ma anche per alcuni problemi di salute, di cui la influncer ha parlato ai suoi follower. Con la nascita di Leo, così come accade a molte star, sembra che Chiara abbia guadagnato anche nuovi haters, che appena possono cercano di accusarla di non essere una buona madre e, addirittura, di non conoscere la decenza.

