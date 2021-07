Matteo Berrettini in finale a Wimbledon, i social impazziscono

Matteo Berrettini in finale a Wimbledon, un successo storico celebrato dai Social con migliaia di post.

Matteo Berrettini ha fatto un’impresa, ha portato l’Italia per la prima volta nella storia alla Finale di Wimbledon, il torneo di Tennis più prestigioso al mondo. Non c’erano riusciti nemmeno i più grandi tennisti del passato.

Un successo che ha scatenato l’orgoglio italiano e i social si sono trasformati in uno stadio.

Molti personaggi famosi hanno voluto celebrare l’impresa di Matteo Berrettini che ha riportato il Tennis al centro dell’attenzione.

Purtroppo questo sport è diventato per pochi (telespettatori) ma la cavalcata di Berrettini verso la finale ha invertito la tendenza.

Matteo Berrettini: i post di maggior successo

Molti tra i più seguiti personaggi del Web hanno scritto di Matteo Berrettini e delal sua impresa, qui trovate i post di maggior successo, quelli che hanno raccolto il maggior numero di like, repost e commenti nell’ultima settimana. La rilevazione è stata condotta con TalkWalker analizzando tutti i post che contenevano gli hashtag #Berrettini o #MatteoBerrettini. La cosa curiosa è che ha guidare la classifica dei migliori post sul campione di Tennis ci sia il calcio con Roberto Mancini e la Nazionale italiana, impegnata lo stesso giorno nella Finale degli Europei 2020 .

I migliori influencer per Matteo Berrettini

Sono stati davvero tanti i post su Berrettini e domenica con la finale ce ne saranno ancora di più. Qui trovate gli account di maggior successo in base all’engagement (numero di like, commenti e repost) dei post pubblicati nell’ultima settimana.

