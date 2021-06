Euro 2020, i dati social e i top influencer

Gli Europei di Calcio, Euro 2020, saranno molto digitali e qui trovate i dati social con la lista dei top influencer per #Euro2020 e #Euro2021

Euro 2020, gli Europei di calcio, vivono un’edizione molto particolare, quella della ripartenza, un po’ a tentoni.

La manifestazione continua a chiamarsi Euro 2020, anche se si svolge nel 2021, dato che è stata rinviata nell’anno più cruento della Pandemia, ma non era il caso di rifare tutti i loghi…

Euro 2020 dove si gioca

Altra particolarità è la formula, per la prima volta assistiamo agli Europei di calcio diffusi, Euro 2020 si svolge in tutto il continente europeo, saranno 11 le città ospitanti. Finale e semifinali, due gare degli ottavi, tre della fase a gironi si disputeranno a Londra, Inghilterra presso il Wembley Stadium, a Roma si terranno Tre gare della fase a gironi e un quarto di finale.

Euro 2020 come funziona

Il format sarà quello di UEFA EURO 2016. Le prime due classificate di ciascuno dei sei gironi delle fasi finali si qualificano per gli ottavi di finale insieme alle quattro migliori terze.

Euro 2020 dati social

Il campionato europeo Euro 202 si svolge ancora con notevoli limitazioni per gli spostamenti e per la presenza negli stadi, sarà digitale più di ogni altra edizione precedente.

Le partite vivranno sui social e anche qui si percepisce da subito che si tratta di un’edizione davvero particolare, a cominciare dall’hashtag quello ufficiale è #Euro2020, ma molti usano #Euro2021.

Abbiamo analizzato attraverso la piattaforma TalkWalker, tutti i post social degli ultimi 30 giorni che contengono gli hashtag #Euro 2020 oppure #Euro2021, per capire quali siano i contenuti più apprezzati e gli account di maggiore successo, qui trovate le classifiche dell’Europeo Social.

Top Influencer #ItaliaGalles

Qui trovate la lista degli account più influenti per l’hashtag #ItaliaGalles, in base all’engagement.

Top Influencer #ItaliaSvizzera

Italia Svizzera è stata una partita che ha generato molti commenti e meme: la rivalità storica tra i due “vicini di casa” ma anche la recente competizione all’ Eurovision Song Contest che ha lasciato non pochi strascichi sui social, con battute e sfottò.

Qui trovate la lista degli account più infleunti per l’hashtag #ItaliaSvizzera. Cliccando le immagini potete vedere la TOP 100

I migliori post di Italia-Svizzera

Top Influencer Euro 2020 World Wide

Qui trovate la lista degli account più influenti per #Euro2020 “OR” #Euro2021, si tratta dei profili che con i loro post negli ultimi 30 giorni hanno raccolto il maggior engagement, ovvero like, commenti e repost. Cliccate sulle immagini qui sotto per vedere la TOP 100 in Pdf.

Top Influencer Euro 2020 Italia

Qui potete vedere la classifica degli account italiani più influenti per Euro 2020, includendo anche i post che contengono l’hashtag non ufficiale #Euro2021. Sono i profili che con i loro post hanno generato il maggior numero di interazioni. Fate clic sulle immagini qui sotto per scaricare la Top 100 in PDF

I migliori post – Italia

Euro 2020, i dati social e i top influencer - Ultima modifica: da