Il recupero dell’account Instagram sarà automatico

Il recupero dell’account Instagram sarà un processo molto più semplice grazie a un nuovo processo in-app annunciato dall’azienda.

Prima o poi capita a tutti di dover recuperare il proprio account Instagram. Attualmente, in caso di blocco, la modalità di recupero è manuale, il che significa che è necessario compilare un modulo di supporto e quindi attendere una risposta dal team di sicurezza. Recentemente però Engadget ha affermato che presto il recupero dell’account Instagram verrà automatizzato.

L’approccio aggiornato utilizza l’app per chiedere diversi tipi di informazioni (come l’indirizzo email e il numero di telefono). Otterrai quindi un codice di sei cifre inviato alle informazioni di contatto a tua scelta e Instagram impedirà quindi agli hacker di utilizzare i codici di numeri di e-mail o di telefono per rilevare l’account da un altro dispositivo.

Questo nuovo metodo garantirebbe il ripristino dell’account anche se un intruso avesse modificato il nome utente e i dati di contatto.