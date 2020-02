Tutti i dati di ascolto Sanremo 2020 sui social, ovvero i post che hanno più interazioni, gli account dei cantanti, degli ospiti, delle co-conduttrici che stanno avendo successo.

I dati di ascolto di Sanremo 2020 sui social sono improntanti tanto quelli dell’Auditel, anzi forse di più ai giorni nostri e hanno il vantaggio che sono sempre aggiornati in tempo reale. Ci aiutano a capire come si sta muovendo il pubblico, chi sono i cantanti preferiti e quali avranno successo. Innanzitutto bisogna dire che Sanremo è l’evento più social dell’anno, i dati di ascolto di Sanremo 2020 sui social sono altissimi.

Sanremo 2020: i dati di ascolto sui social

Sanremo 2020 ha già sui social ben 18,6 milioni di interazioni, con 1.000 di post realizzati da 110.000 autori diversi e sono ben 2.700 i siti web che ne parlano (dati aggiornati alle ore 16,30 del 6 febbraio). Davvero numeri altissimi. Il social predominante è Instagram, in termini di engagement, che genera oltre 11 milioni di “mi piace” seguito da Twitter che tra “mi piace” e retweet arriva a 3,7 milioni.

D’altronde molte scelte di cantanti e soprattutto ospiti e co-conduttrici sembrano tenere in debito conto l’impatto sui social network che ciascuna figura può avere. Giusto per fare un esempio, al momento, tra i post social di maggiore successo (con più engagement) ci sono quelli di Tiziano Ferro e di Diletta Leotta . Ma il post della Leotta è stato spodestato dal primo posto. Vediamo tutti i dati grazie all’analisi effettuata da Digitalic usando la piattaforma TalkWalker.

Sanremo 2020 Dati di ascolto Auditel – 1a serata

Per quanto riguarda i tradizionali dati di ascolto Auditel la prima serata di Sanremo 2020 ha fatto registrare un ascolto medio 10.058.000 con share del 52,2%. Su Rai Play sono stati 617.000 gli Streaming live e sommando Rai Play a Youtube si arriva a 2,9 milioni di visualizzazioni. Fonte: Auditel/Nielsen TAM, Auditel Online, Youtube analytics, Nielsen Social Ratings 24/7. Ottime performance sui target femminili: +3,6 p.ti di share sulla fascia 15/34 vs 2019

Sanremo 2020 Dati di ascolto Auditel – 2a serata

In base ai dati Auditel la seconda serata di Sanremo 2020 è andata anche meglio della prima (in termini di share) ha fatto registrare un ascolto medio 9.693.000 con share del 53,3%. Su Rai Play sono stati 650.000 gli Streaming live e sommando Rai Play a Youtube si arriva a 11 milioni di visualizzazioni. Fonte: Auditel/Nielsen TAM, Auditel Online, Youtube analytics, Nielsen Social Ratings 24/7.

Sanremo 2020 Dati di ascolto organi di informazione

Sanremo 2020 sul web è fatto soprattutto di condivisioni di articoli, sono infatti i contenuti più condivisi al momento e quelli che generano maggior ascolto. Ecco quali sono i siti di informazione più influenti su Sanremo 2020.

Al primo posto c’è Huffington Post che vanta tra gli articoli più condivisi sui Social si piazza

“Amadeus non arretra: Junior Cally resterà tra i 24 Campioni. L’attacco è (quasi) unanime” dell’Huffington Post che insieme all’altro articolo su Sanremo 2020 dell’Huffington Post

“La finale dei Giovani non sarà in diretta. Ed è nuova polemica per Sanremo”

porta il sito al primo posto tra gli organi di informazione più influenti sul Festival di Sanremo

Al secondo posto La Repubblica con

“Sanremo 2020, il grido di Rula Jebreal: “Mai più donne vittime. Lasciateci essere quello che siamo”

“Sanremo, Tiziano Ferro devolverà in beneficenza il suo compenso” e un bel contributo anche del pezzo (sempre di Repubblica)

“La band “Gli Eugenio in Via di Gioia” arriva al teatro Ariston in bicicletta”

Al terzo posto radio Il Giornale soprattutto grazie all’articolo

“Junior Cally getta la maschera: “Sardine tutte la vita”!”

A guardare i siti più influenti e le condivisioni, serberebbe che le buone notizie abbiamo avuto la meglio su quelle meno buone come la polemica su Junior Cally.

Sanremo 2020 ospiti

Sui social gli ospiti di Sanremo 2020 giocano un ruolo fondamentale. Fa da mattatore, in termini di interazioni, Tiziano Ferro nelle prime posizioni nella classifica generale degli infuencer su Sanremo 2020 che piazza anche uno dei post com maggiori interazioni. Ha lasciato il segno il monologo di Rula Jebreal, sia in termini di condivisioni, ma anche i suoi post hanno scalato velocemente la classifica delle interazioni ponendola tra i personaggi più influenti di Sanremo 2020.

Sanremo 2020 Cantanti

Chi sono i cantanti più influenti sui social per Sanremo 2020? Molti cantanti di Sanremo 2020 si stanno dando da fare sui social, con post, foto, commenti.

Il più influente, quello che genera il maggior numero di interazioni (like, commenti, retweet) è Piero Pelù (su Facebook soprattutto), seguito da Francesco Gabbani, Enrico Nigiotti, Marco Masini, Levante.

La classifica Cantanti Sanremo 2020 sui social

1° Piero Pelù

2° Francesco Gabbani

3° Enrico Nigiotti

4° Marco Masini

5° Levante

Lista completa dei maggiori influencer su Sanremo 2020

Classifica Sanremo 2020: Migliori influencer

Classifica Account Tipo di fonte Engagement n. post 1 sanremorai, instagram.com INSTAGRAM 751682 144 2 Trash Italiano (@trash_italiano) TWITTER 226447 147 3 rtl1025, instagram.com INSTAGRAM 167745 24 4 Paola. 🐧🐍 (@Iperborea_) TWITTER 120106 200 5 [Righetto] (@Ri_Ghetto) TWITTER 110954 219 6 𝑴𝒂𝒅𝒂𝒎𝒆 𝒀 (@yleniaindenial) TWITTER 79032 267 7 huffpost, huffingtonpost.it ONLINENEWS_OTHER 72971 18 8 Davide (@HuertDeAuteuil) TWITTER 70846 154 9 Festival di Sanremo (@SanremoRai) TWITTER 70513 299 10 repubblicawww@repubblica.it (Archivio La Repubblica.it), repubblica.it ONLINENEWS_NEWSPAPER 62780 18 11 Eli (@eliscrivecose) TWITTER 57977 83 12 radiodeejay, instagram.com INSTAGRAM 57622 4 13 mari (@amaricord) TWITTER 56823 69 14 di bepi pezzulli, affaritaliani.it ONLINENEWS_OTHER 54533 1 15 The JackaL (@_the_jackal) TWITTER 49250 32 16 radioitalia, instagram.com INSTAGRAM 47377 21 17 Andrea Conti (@IlContiAndrea) TWITTER 47169 324 18 Martola_ (@Martola__) TWITTER 41825 177 19 Tonia 🌷🐍 (@ToniaPeluso) TWITTER 37939 174 20 maria pia mazza, open.online ONLINENEWS_OTHER 37649 1 21 LeMetaMorizzate (@meta_moro) TWITTER 37252 78 22 Marco Marfella (@ilMenestrelloh) TWITTER 33244 149 23 Ida Jo (@idajo94) TWITTER 31781 237 24 rairadio2, instagram.com INSTAGRAM 29491 111 25 Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) TWITTER 29406 24 26 ore 13.19, rassegna.it ONLINENEWS_OTHER 28707 1 27 Masse78 (@Masse78) TWITTER 26769 26 28 Alessia Marcuzzi (@lapinella) TWITTER 25339 16 29 Mario Manca (@MarioManca) TWITTER 22893 181 30 carolinastramare_, instagram.com INSTAGRAM 21561 1 31 Mai 'na gioia (@Una_Gioia_Mai) TWITTER 21357 171 32 Ufficio Stampa Rai (@Raiofficialnews) TWITTER 20178 76 33 Levante (@levantecanta) TWITTER 20029 33 34 contechristino (@contechristino) TWITTER 19624 66 35 RADIO KISSKISS, kisskiss.it ONLINENEWS_OTHER 19178 6 36 Enzo Miccio (@Enzo_Miccio) TWITTER 19049 20 37 redazione tgcom24, tgcom24.mediaset.it ONLINENEWS_OTHER 18913 1 38 valentina frezzato, lastampa.it ONLINENEWS_NEWSPAPER 18233 1 39 AGI Agenzia Giornalistica Italia, agi.it ONLINENEWS_MAGAZINE 18077 5 40 Daniela Collu (@stazzitta) TWITTER 18061 68 41 Pubblicato il, adnkronos.com ONLINENEWS_OTHER 17338 36 42 delinquentweet (@delinquentweet) TWITTER 16321 181 43 Rula Jebreal (@rulajebreal) TWITTER 16086 23 44 Fran Altomare (@FranAltomare) TWITTER 15405 36 45 Nicola con la panZa (@CaptaiNdundito) TWITTER 15360 108 46 Alessandra Amoroso (@AmorosoOF) TWITTER 14892 9 47 RTL 102.5 (@rtl1025) TWITTER 14504 158 48 pinguinitattici, ACHILLE LAURO & diodato stan acc (@staharmo) TWITTER 14221 5 49 redazione, open.online ONLINENEWS_OTHER 13836 27 50 Jelena Djokovic (@jelenadjokovic) TWITTER 13775 1 51 Lucia Bellaspiga, inviata a Sanremo, avvenire.it ONLINENEWS_NEWSPAPER 13650 2 52 RamaTrash (@RamaTrash8) TWITTER 13536 122 53 Sarinski (@Sarinski_) TWITTER 12985 77 54 𝑀𝑎𝑙𝑎 𝑓𝑎𝑚𝑎 ❁ (@mediohermana) TWITTER 12888 44 55 radionorba, instagram.com INSTAGRAM 12748 22 56 pina francone, ilgiornale.it ONLINENEWS_NEWSPAPER 12641 1 57 Domenico🐍 (@_hellotetectif) TWITTER 12125 157 58 radio105, instagram.com INSTAGRAM 12044 2 59 Frankie hi-nrg mc (@frankiehinrgmc) TWITTER 11814 57 60 Tiziano Ferro (@TizianoFerro) TWITTER 11625 4 61 Spinoza LIVE (@LiveSpinoza) TWITTER 11562 5 62 Elettra Lamborghini (@ElettraLambo) TWITTER 11488 27 63 di marta lovato, globalproject.info ONLINENEWS_OTHER 11433 1 64 Rocco Tanica (@rocco_tanica) TWITTER 11386 19 65 Stefano Guerrera (@StefanoGuerrera) TWITTER 11213 16 66 di f. q., ilfattoquotidiano.it ONLINENEWS_NEWSPAPER 10852 26 67 𝓜 // RAPIDE💧 (@D1MENTICA) TWITTER 10775 74 68 Rai1 (@RaiUno) TWITTER 10545 118 69 {[(MANUEL)]} Ⓜ️ (@Manuel_Real_Off) TWITTER 10524 223 70 Mercoled?, leggo.it ONLINENEWS_NEWSPAPER 10111 24 71 ACHILLE LAURO (@AchilleIDOL) TWITTER 10053 8 72 di marta lovato, globalproject.info ONLINENEWS_OTHER 9920 1 73 siria (@siria97_) TWITTER 9765 8 74 Daninseries (@Daninseries) TWITTER 9313 10 75 laura boldrini (@lauraboldrini) TWITTER 9308 1 76 tuttalativu, tuttalativu.it BLOG_OTHER 8908 11 77 pinguinitatticinucleari (@pinguinitattici) TWITTER 8165 5 78 di redazione musica, vanityfair.it ONLINENEWS_MAGAZINE 7884 4

Sanremo 2020 i temi social

I temi più discussi su Sanremo 2020, cioè le parole che nei post social accompagnano gli hashtag di Sanremo, sono #sanremo2020

Sanremo, festival, #sanremo70, #sanremo, canzone, serata, febbraio; ma queste raccontano poco dei grandi temi del Festival 2020. Al primo posto, tra le parole più significative si piazza “Achille Lauro” per la performance, indubbiamente indimenticabile, della prima serate, poi Tiziano Ferro il super ospite molto presente e al 3° posto Amadeus, al quarto Rita Pavone e al 5° Rula Jebreal. Ecco la lista

Temi più trattati sui Social per Sanremo 2020

1° Achille Lauro

2° Tiziano Ferro

3° Amadeus

4° Elettra Lamborghini

5° Rula Jebreal

Sanremo 2020 percentuali internazionali

Sanremo rimane, anche sui social, un fenomeno fortemente italiano, con 87% dei post creati in Italia, poi si salta al 6% degli USA, le altre nazioni fanno fatica ad arrivare all’1%, al terzo posto si piazza il Regno Unito e poi la Spagna. D’altro canto almeno un post su Sanremo 2020 è stato fatto in 186 nazioni.

I post con più interazioni aggiornati in tempo reale

