Sanremo 2020: i dati ufficiali di Twitter

Sanremo 2020, con 2,7 milioni di tweet si conferma come uno tra gli eventi più chiacchierati dagli italiani su Twitter

I dati ufficiali di Sanremo 2020 su Twitter dicono che la 70° edizione del festival della canzone italiana è tra gli eventi più chiacchierati online ed è stato un grande successo.

Il Festival di Sanremo, andato in onda su Rai 1 da martedì 4 a sabato 8 febbraio, si conferma ancora una volta come uno tra gli eventi più amati dagli italiani su Twitter. Infatti, sulla piattaforma i tweet dedicati a Sanremo 70° sono stati oltre 2,7 milioni (dal 3 febbraio, giorno prima dell’inizio della diretta, all’annuncio del vincitore, dopo la mezzanotte del 9 febbraio).

Ancora una volta il Festival di Sanremo è l’evento televisivo più atteso e chiacchierato dagli italiani soprattutto su Twitter, il luogo preferito per commentare, condividere idee, apprezzamenti e non, e soprattutto interagire in tempo reale. Su Twitter il volume di conversazioni è stato elevato e costante nel corso di tutta la settimana del Festival, con un picco di interazioni che si è verificato il primo giorno del festival, martedì 4 febbraio.

Sanremo 2020 classifica dei tweet di maggior successo

Di seguito alcuni tra i tweet che hanno riscosso maggior successo su Twitter:

Sanremo 2020 Martedì 4 febbraio:

Achille Lauro che arriva scalzo con un lungo mantello, poi si spoglia e riscrive la storia di Sanremo#Sanremo2020 — Paola. 🐧🐍 (@Iperborea_) February 4, 2020

Mercoledì 5 febbraio

Elettra Lamborghini: famiglia ricca, ha sempre avuto tutto, non le manca niente. Dopo essersi esibita a Sanremo 2020, Fiorello scherzando ha parlato di come lei era 'pietrificata' nel backstage e lei timida ha risposto "è perchè ci tengo tanto"… non so, mi ha fatto pensare. — alessia (@alessiapani) February 5, 2020

Mia mamma dice che i ricchi e poveri si sono sciolti perché la bionda si è fatta il marito della bruna A D O R O #sanremo2020 — Davide (@HuertDeAuteuil) February 5, 2020

Sono le 22 e non ha ancora cantato nessuno… a me é arrivato l’abbiocco e non vorrei accasciarmi sulla poltrona dell’Ariston. Tirate fuori Elettra Lamborghini #sanremo2020 #sanremo — Enzo Miccio (@Enzo_Miccio) February 5, 2020

Giovedì 6 febbraio

L’obiettivo di una vita: essere in tendenza sia con il cognome giusto che con quello sbagliato. #Sanremo2020 pic.twitter.com/RWU9PJHGGs — Francesca Michielin (@francescacheeks) February 6, 2020

Quando tiri fuori gli auricolari dalla tasca#Sanremo2020 pic.twitter.com/3cmehJyJN0 — The JackaL (@_the_jackal) February 6, 2020

VI RICORDATE QUANDO ORNELLA VANONI L’ANNO SCORSO DISSE “SONO VENUTA A GRATIS CHE NON DIVENTI UN’ABITUDINE” PERCHÉ IO SONO FERMO LÌ #Sanremo2020 #festivalsanremo2020 — mirco (@jupitears) February 6, 2020

Venerdì 7 febbraio

*boomer fischiano*

Achille Lauro: grazie a tutti signore e signori

LA CLASSE#Sanremo2020 — mari (@amaricord) February 7, 2020

I have a dream: Pinguini vincitori e all’Eurovision. #Sanremo2020 — Matt. 🌍 (@eudaimouis) February 7, 2020

Sabato 8 febbraio

#AchilleLauro quando lo incontri ti dice "Ciao, piacere", quando lo intervisti ti dice "chiedi pure quello che vuoi", dopo l'intervista ti dice "Grazie davvero".

Se pensate che siano cose normali, venite a #Sanremo. L'abito non fa il monaco.#Sanremo2020 — Fabrizio Biasin (@FBiasin) February 8, 2020

Amadeus che dopo aver lanciato la pubblicità ma con microfono ancora aperto dice SPETTACOLARE è il segno che Achille Lauro è riuscito in quel che voleva fare in questo Festival #Sanremo2020 — Martola_ (@Martola__) February 8, 2020

