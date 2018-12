Twitter offre agli utenti un’altra opzione per la timeline. L’azienda ha appena comunicato che introdurrà un nuovo pulsante nell’app per passare dalla timeline a rank al feed cronologico come una volta. L’azienda afferma che la mossa arriva per via del riconoscimento del fatto che Twitter è spesso più utile quando usata in tempo reale, in particolare durante eventi live come i giochi sportivi o gli Oscar.

Twitter timeline: tornano i Tweet in ordine cronologico

Twitter ha iniziato a dare un ranking ai contenuti della timeline quasi quattro anni fa. Questo ha portato a visualizzare prima i contenuti più popolari, indipendentemente dalla cronologia. Questa impostazione faceva parte di un redesign della timeline volto ad aumentare l’utilizzo della piattaforma in un momento in cui Facebook aveva superato drammaticamente Twitter, sollevando dubbi sul futuro dell’azienda e forzandola ad intraprendere un percorso per reinventarsi. Molti utenti si sono, fin da subito, lamentati del cambiamento, anche se Twitter ha sempre consentito agli utenti di tornare temporaneamente al feed cronologico inverso.

Come visualizzare i Tweet in ordine cronologico

A partire da questa settimana, su iOS, tutti troveranno una nuova icona a forma di “stella” nella parte superiore della loro timeline, che permetterà di visualizzare i tweet più recenti. Con la nuova impostazione si potranno vedere i tweet più popolari anche successivamente.

Adesso sarà possibile accedere all’ultima versione del feed originale di Twitter toccando il gruppo di piccole stelle – che l’azienda chiama “sparkle” – e passare alla modalità atta a vedere gli ultimi tweet. Col passare del tempo, l’azienda imparerà dal tuo comportamento e se passassi regolarmente ai tweet più recenti, Twitter assegnerà automaticamente tale tipo di visualizzazione. Questo segna un cambiamento rispetto al passato, quando l’app tornava a mostrare la timeline per rank a intervalli imprevedibili.

Keith Coleman, vicepresidente di prodotto di Twitter, ha dichiarato che, nei test, gli utenti che hanno avuto accesso all’interruttore hanno partecipato a più conversazioni rispetto alla media. La strana avversione dell’app ai tweet in tempo reale – la linfa vitale del servizio da sempre – è stata anche la ragione del passaggio di alcuni utenti ad app terze per il controllo di Twitter, nonostante il peggioramento di anno in anno di quest’ultime, a causa delle restrizioni sull’API.

Il ritorno di Twitter ai tweet live dalla fruizione più semplice dà la speranza che l’azienda continuerà adesso a migliorare le funzionalità di fruizione e uso in tempo reale di tutta la piattaforma.

Ordine cronologico, lo vogliono gli utenti

“Abbiamo notato che quando vengono mostrati i top tweet (si tratta dell’impostazione di default per la timeline), le persone trovano Twitter più utile e più interessante. Questo è reso ancora più evidente perché ritornano su Twitter, interagiscono maggiormente e si mostrano più soddisfatti della propria timeline” ha spiegato Twitter. “Il nostro obiettivo con la timeline è di mostrare i tweet più recenti e popolari e i migliori per gli utenti, ma non è sempre così facile mantenere questo equilibrio. Abbiamo ricevuto feedback da persone che preferiscono vedere solo i tweet più recenti o in ordine cronologico inverso, come nel caso di eventi live e di notizie dell’ultimo minuto.

Sulla base dei feedback, alcuni mesi fa abbiamo aggiornato le impostazioni di “Mostra prima i migliori tweet”, in modo tale da permettere alle persone di vedere solo i tweet in ordine cronologico inverso nella loro timeline.

Da quel momento, abbiamo lavorato per fornire agli utenti un modo più semplice per controllare la timeline e vedere i tweet più recenti in linea con ciò che le persone twittano in tempo reale”.

Quando sarà attivo “l’interruttore” per visualizzare i Tweet in ordine cronologico

L’interruttore per visualizzare realmente i Tweet in ordine cronologico inizierà a essere lanciato ora su iOS e arriverà su altre piattaforme nelle prossime settimane, in base a quanto affermato dall’azienda.

Con questa opzione, più nuova e intuitiva, l’impostazione “Mostra prima i migliori tweet” sarà rimossa.