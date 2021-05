Uomini e Donne, i nuovi italiani in tv e sui social

Uomini e Donne oggi è un’analisi degli italiani in Tv e sui social, qui trovate gli account più influenti per l’hashtag ufficiale della trasmissione: #UominieDonne.

Uomini e Donne è un programma molto amato e allo stesso tempo molto criticato, è divisivo si direbbe oggi. Ad alcuni piace molto altri non lo sopportano. Anche tra i fan di Maria De Filippi che amano Amici, C’è posta per te alcuni non apprezzano Uomini e Donne, il format più longevo tra le trasmissioni di Maria De Filippi.

Uomini e Donne oggi

Uomini e Donne è un programma che mette sotto il microscopio i nuovi italiani, non solo le nuove generazioni, ma anche i nuovi maturi, testimonia l’evoluzione dei modi di pensare e di relazionarsi, è un’impietosa lente di ingrandimento che ci fa vedere come siamo.

Inizialmente nel vetrino sotto il microscopio di Maria De Filippi venivano analizzati i comportamenti amorosi, oggi non solo quello ma anche come i partecipanti (e quindi la nostra società) si relaziona con il mezzo televisivo. La televisione è il secondo tema più trattato dalla trasmissione, anzi dai suoi partecipanti. Molte delle relazioni finiscono per i sospetti di utilizzare la conoscenza a scopo di visibilità televisiva per sé o per la propria attività.

Un altro tema che emerge nelle ultime stagioni è quello i social media e come li usiamo, gli uomini e le donne si scambiano critiche sulla modalità con cui si utilizzano, su quali foto vengono pubblicate, sulle allusioni fatte nelle storie alle vicende della trasmissione. Sotto lente di Maria De Filippi prende vita la nostra personale Fiera Delle vanità, in cui a volte nascono ancora delle storie d’amore.

Tutto sembra essere una grande metafora: nonostante la vanità, a volte la vacuità, delle persone è ancora possibile che nascano rapporti sinceri e duraturi.

Uomini e Donne sui social

Il Format è perfetto per i social dato che mette in mostra pregi e difetti, vizi e virtù di persone normali che spessano esasperano le proprie caratteristiche, piovono critiche e complimenti, nascono fandom, si scontrano e il tutto finisce sui social.

Uomini e Donne, gli account più influenti

Uomini e Donne crea nuovi personaggi per la Tv (a volte) e per i social (molto spesso). I partecipanti diventano tra i più seguirti del web anche quando non hanno una carriera televisiva, il loro seguito rimane e spesso i social diventano il loro lavoro, merito dei una vasta schiera di appassionati che segue il programma e che è vorace di notizie, anticipazioni e commenti.

Uomini e Donne proprio per il grande flusso di ricerche sul web riguardanti le storie dei personaggi e la sua capacità di rigenerarsi continuamente ha fatto nascere molti attività imprenditoriali che hanno, di fatto, come centro le news sul programma.

Qui trovate gli account più influenti per l’hashtag ufficiale della trasmissione: #UominieDonne.

I dati sono stati realizzati con l’utilizzo alla piattaforma di analisi social Talk Walker.

In questa classifica trovate gli account più influenti per #UominieDonne nell’ultimo mese, ordinati per engagement, ovvero in base al numero interazioni totali generate (like, repost, citazioni ecc.) con i propri post nell’arco di tempo preso in considerazione. Cliccando l’immagine potete scaricare la classifica Top 50 di #UominieDonne in HD.

