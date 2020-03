Solidarietà digitale: 3CX estende l’e-learning gratuito per le scuole

3CX aderisce e amplia la solidarietà digitale offrendo gratuitamente le sue soluzioni alle scuole italiane

3CX estende la solidarietà digitale ora fino a 100 studenti ed insegnanti possono connettersi ad un’aula virtuale. 3CX ha annunciato l’aggiunta di un offerta gratuita del suo prodotto per tutte le scuole, in concomitanza con la nuova offerta commerciale per l’emergenza Covid-19 che è stata rilasciata la scorsa settimana.

Poiché le istituzioni scolastiche di tutto il mondo sono state costrette a chiudere a seguito dell’epidemia, gli insegnanti hanno riscontrato molte difficoltà per trovare il modo di connettersi con gli alunni e i genitori. La licenza gratuita, che rientra nell’edizione Pro del pacchetto comunicazione 3CX, include fino a 100 partecipanti alle conferenze web completamente gratuiti, per un anno.

La società spera che questa offerta sia sufficiente per le scuole e le università per poter ottenere un miglior livello di continuità per la formazione dei loro studenti durante il periodo di chiusura.

“L’epidemia del Coronavirus avrà un impatto incommensurabile sulle scuole e sulle università, in molti casi ritardando i tempi degli esami, le lauree e ritardando la progressione dell’istruzione e dello sviluppo dei bambini. Crediamo che, con gli strumenti giusti, le scuole possano minimizzare le conseguenze negative dell’arresto e continuare ad insegnare agli studenti a distanza. Stiamo ampliando la nostra offerta con la speranza di poter aiutare le scuole, gli insegnanti, gli studenti e i genitori durante questa crisi.” – Stefan Walther, CEO, 3CX Funzionalità per cooperare nelle lezioni interattive La funzione di conferenza web, 3CX WebMeeting, permette a studenti e insegnanti di vedersi faccia a faccia in una classe online. Non solo possono partecipare alle discussioni, ma possono anche usufruire di funzionalità collaborative come la lavagna, i sondaggi e la condivisione dello schermo, per un’esperienza più interattiva. Inoltre, la soluzione gratuita Pro, include app per smartphone e un’applicazione web per effettuare e ricevere chiamate, chattare e altro ancora, consentendo agli insegnanti e agli amministratori scolastici di mantenersi in contatto tra loro e con i genitori. Le scuole e le università possono anche utilizzare il plugin 3CX Live Chat and Talk per i siti web, in modo che i genitori possano mettersi in comunicazione facilmente e gratuitamente.

