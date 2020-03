Solidarietà digitale Ministero dell’innovazione: i servizi gratis

Il Ministro Paola Pisano ha lanciato l’iniziativa di solidarietà digitale per per persone in quarantena da Coronavirus per ridurre l’impatto sociale ed economico nelle aree colpite da restrizioni

La solidarietà può avere tante forme e quella digitale può essere davvero preziosa in tempi di emergenza da Coronavirus.

Il mondo tecnologico e dell’informazione è stato chiamato a raccolta dal Ministro Paola Pisano, che ha lanciato un’iniziativa di solidarietà a favore delle persone in quarantena da Coronavirus, e ora disposizione di tutta Italia, per ridurre l’impatto sociale ed economico nelle aree soggette a restrizioni grazie a servizi e soluzioni innovativi. Le aziende private si sono fatte aventi per offrire servizi digitali garuiti per tutti gli italiani durante il periodo di emergenza sanitaria.

Coronavirus e solidarietà digitale

Il Ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione in un post ha voluto scrivere direttamente alle imprese:

“Digitale e innovazione possono rappresentare, se utilizzate nel modo giusto, risorse preziose per migliorare la vita a cittadini e imprese – ha detto Paola Pisano – oggi l’Italia è chiamata ad affrontare un momento di emergenza sanitaria, per contrastare la diffusione del Coronavirus (SARS-CoV-2), che sta incidendo notevolmente sulla vita di decine di migliaia di persone che si trovano nelle aree sottoposte a restrizioni. Anche in questo contesto difficile, l’innovazione può dare il suo contributo, se non a ritrovare la normalità forzatamente perduta, almeno a trovare una quotidianità diversa nella quale non dover rinunciare a lavorare, a informarsi, a fare la spesa, alla propria socialità e, specie per i più piccoli, al gioco, alla formazione, all’istruzione.

Partendo da questa considerazione, come Ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione ho deciso di intraprendere una serie di azioni per essere a fianco dei nostri cittadini e delle nostre imprese utilizzando servizi e soluzioni innovative.

Invitiamo soggetti privati e pubblici a partecipare a questa iniziativa”, si legge nella comunicazione del Ministro Paola Pisano

Gli obiettivi dell’iniziativa di solidarietà digitale

“Le iniziative, i servizi e le soluzioni che vogliamo adottare – ha detto il Ministro Paola Pisano – hanno il comune obiettivo di migliorare la vita delle persone che in questo momento si vedono costrette a cambiare le loro abitudini permettendo di:

• lavorare da remoto, attraverso connettività rapida e gratuita e l’utilizzo di piattaforme di smart working avanzate;

• leggere gratuitamente un giornale anche senza andare in edicola o un libro senza andare in libreria sul proprio smartphone o tablet;

• restare al passo con i percorsi scolastici e di formazione, grazie a piattaforme di e-learning.”

Solidarietà Digitale i servizi gratuiti

Smart Working

WEBCONFERENCE

Di cosa si tratta

Soluzione di WEBCONFERENCE con possibilità di collaboration, registrazione e condivisione. La soluzione consente di organizzare conference con illimitati partecipanti semplicemente inviando un invito via mail. L’utente potrà accedere al servizio da browser WEB.

Come aderire

Richiesta alla mail sales@seit.it e riceverà supporto via mail con una guida illustrativa sul funzionamento della soluzione

Netlex Cloud Processo Civile Telematico

Di cosa si tratta

2 mesi di Accesso gratuito senza impegno o obbligo di rinnovo licenza Cloud completamente On-Line per il deposito telematico e gestione fascicoli Polisweb per Avvocati e CTU. Sincronizzandosi con Polisweb, Netlex vi permette di depositare telematicamente gli atti in tribunale, gestendo così…

leggi tutto

Come aderire

Compila il form e riceverai nella tua casella email le credenziali di accesso : https://shop.netlex.cloud/customers/register?shortcode=NETLEX&retailer=KAHS9SKUWFJ

Libro Firma Remoto

Di cosa si tratta

Soluzione gratuita per 2 mesi per la firma dei documenti aziendali da remoto (FES, FEA, Digitale).

Come aderire

Gli utenti interessati all’iniziativa, possono richiedere l’attivazione via email.

Sicurezza informatica per le attività online

Di cosa si tratta

Smart working sicuro. Kaspersky mette a disposizione degli utenti privati la soluzione di sicurezza Kaspersky Internet Security che offre massima protezione per tutte le attività svolte online: dalle transazioni bancarie alla navigazione dei bambini. È compresa anche la crittografia di tutti i…

leggi tutto

Come aderire

Per aderire gratuitamente al servizio è necessario accedere alla pagina dedicata: https://go.kaspersky.com/Solidarieta_Digitale.html

Meeting in videoconferenza

Di cosa si tratta

NTT Italia mette a disposizione delle aziende a titolo gratuito per un periodo di 90 giorni una piattaforma di meeting in videoconferenza, la fruizione di licenze gratuite per gli organizzatori delle riunioni e l’accesso al materiale informativo e alla guida all’utilizzo dello strumento.

Come aderire

Compila il form di registrazione al link

3 mesi gratis per la collaborazione online

Di cosa si tratta

Business Driver è l’ambiente lavorativo per gestire online progetti e attività, mantenendo il team sempre organizzato. Abilita lo smart working in team distribuiti ma interconnessi. Business Driver racchiude funzionalità di project management, condivisione file, CRM, task management, trouble…

leggi tutto

Come aderire

La registrazione è gratuita e richiede meno di un minuto dal pulsante “Versione gratuita”. Maggiori informazioni disponibili sulla pagina dedicata

Open Solidarity

Di cosa si tratta

OVHcloud crea un progetto collettivo e aperto di aiuto reciproco digitale mettendo a disposizione le proprie infrastrutture gratuitamente. Le soluzioni verranno fornite gratuitamente e senza impegno contrattuale per tutta la durata della crisi.

Come aderire

Compilare il form sulla nostra pagina dedicata https://open-solidarity.com/it/ per essere ricontattato o scrivere all’indirizzo contact@open-solidarity.com

Cosaporto Consegna gratuita a casa

Di cosa si tratta

Cosaporto è una piattaforma dove poter acquistare prodotti di qualità per colazioni, pranzi, spuntini e riceverli a domicilio. Il servizio è attivo a Roma, Milano e Torino.

Come aderire

L’utente si deve registrare con mail e password qui, inserisce i prodotti nel carrello, indica indirizzo, giorno e ora di consegna, e poi inserisce il codice “ACASACONGUSTO” nella pagina del pagamento. Il codice si attiva cliccando su “applica codice”.

ZOHO REMOTELY

Di cosa si tratta

Zoho.com e Cloudnova.it offrono assieme a Zoho Remotely: una suite di app cloud che consente di comunicare e collaborare con i team, tenere traccia del lavoro e fornire assistenza remota ai…

leggi tutto

Come aderire

E’ possibile attivare il servizio attraverso questa pagina

G Suite per le Imprese

Di cosa si tratta

Noovle, partner di riferimento Google Cloud, mette a disposizione gratuitamente la piattaforma di Smart Working G Suite per tutte le aziende, piccole e grandi. G Suite semplifica il lavoro da remoto e consente di pianificare e partecipare a riunioni, collaborare e condividere i documenti. Le…

leggi tutto

Come aderire

Sulla pagina dedicata è possibile avere maggiori informazioni e attivare il servizio.

Ufficio Virtuale

Di cosa si tratta

Qsistemi mette a disposizione gratuitamente una segretaria virtuale, le funzioni di un centralino cloud e un servizio di Videoconferenza in grado di supportare ogni realtà aziendale e i dipendenti in Smart Working. Al termine non ci sarà alcun obbligo di rinnovo.

Come aderire

Per richiedere l’attivazione gratuita del servizio è necessario scrivere a: italy@qsistemi.com o contattare il servizio clienti al n. +39 06.87.163.163.

Video colloqui Live e On demand Con la soluzione Visiotalent

Di cosa si tratta

Visiotalent mette a disposizione due mesi gratuiti di accesso alla soluzione di Video Colloqui Live e On-Demand (In differita) per aiutate candidati e aziende a continuare il processo di reciproca conoscenza.

Come aderire

Richiedi l’accesso a italia@visiotalent.com

2 mesi di Telelavoro e Smart Working

Di cosa si tratta

XSTREAM mette a disposizione per 2 mesi licenze per smartphone e computer per soluzioni di telelavoro e smart working.

Conclusi i 2 mesi non ci sarà nessun vincolo di permanenza per il cliente.

Come aderire

Per attivare il servizio invia un’email con indicata la ragione sociale e il riferimento telefonico.

Aula Didattica Gratuita per le Autoscuole

Di cosa si tratta

Guida e Vai mette a disposizione di tutte le Autoscuole italiane la licenza gratuita d’utilizzo dell’Aula Didattica Online per permettere agli insegnanti di rimanere vicino ai propri studenti nel ripasso delle lezioni di teoria per le patenti A, B, C, CE, D, DE e per le patenti…

leggi tutto

Come aderire

Le autoscuole potranno fare richiesta direttamente su questa pagina dedicata: https://guidaevai.com/aula-gratuita-solidarieta-digitale/

Applicazione Mela. Cantieri online

Di cosa si tratta

Smart Working per cantieri. Mela è una applicazione che permette ai direttori dei lavori, ai responsabili di cantiere ed ai responsabili per la sicurezza di sapere ciò che succede in cantiere senza essere presenti di persona.

Con Mela crei una chat dedicata ad ogni cantiere ed inviti tutti gli…

leggi tutto

Come aderire

Per accedere all’iniziativa Mela Solidarità Digitale, scrivi un’email all’ indirizzo dedicato

Indica il tuo nome, email o numero di telefono.

In meno di 12 ore sarai in grado di usare Mela nei tuoi cantieri.

Puoi anche fare il…

leggi tutto

Nexim Cloud Call

Di cosa si tratta

Per aziende e professionisti e pubblica amministrazione, Nexim Italia rende disponibile gratuitamente l’accesso per 6 mesi a al sistema Nexim CloudCall: la piattaforma consente il lavoro da remoto, permette di pianificare e partecipare a riunioni, collaborare chiamare condividere documenti e dati.…

leggi tutto

Come aderire

Invia una mail a nexim4ita@nexim.it con oggetto “Call 4 ITA” indicando le tue generalità e l’istituto di appartenenza

DonnaJobs #SmartWorkingWomen

Di cosa si tratta

Fino al 31 luglio 2020 la Piattaforma DonnaJobs sarà completamente gratuita per tutti. Dopo il 31 Luglio non ci sono obblighi di rinnovo.

Come aderire

Semplicemente accedendo alla pagina web: https://www.donnajobs.com/it/registrati.html

Desall

Di cosa si tratta

Desall.com è una piattaforma digitale che coinvolge una community internazionale formata da più di 130.000 membri provenienti da tutto il Mondo. Tra di essi troviamo designer, architetti, ingegneri, progettisti, grafici e tante altre figure creative.

Desall offre gratuitamente il proprio…

leggi tutto

Come aderire

Per accedere al servizio basta collegarsi alla pagina ufficiale dedicata e compilare il form di recruiting.

Link al form:

https://desall.com/en/Solidarietadigitale/Modulo_di_recruiting

BlackBerry Desktop

Di cosa si tratta

BlackBerry Desktop è la soluzione innovativa e sicura per lo Smart Working evoluto di dipendenti e collaboratori in sicurezza e semplicità d’uso. Le offerte BlackBerry per Desktop possono trasformare qualsiasi Laptop domestico in un Laptop utile allo Smart Working. Per iniziare a lavorare in…

leggi tutto

Come aderire

Per aderire gratuitamente al servizio le organizzazioni devono scrivere a questa email (Italiacovid20@blackberry.com ) indicando i propri recapiti.

L’offerta di servizio gratuito ha la durata di tre mesi

Piattaforma CVing

Di cosa si tratta

Piattaforma per reclutare candidati a distanza gratuita per 2 mesi.

A supporto delle aziende e delle agenzie per il lavoro, in questo momento delicato di smart working obbligato.

Come aderire

Basta compilare il form alla pagina dedicata

Realizzazione Gratuita di 10 piattaforme E-commerce per vendere online

Di cosa si tratta

JOOMLART aderisce al progetto di Solidarietà Digitale mettendo a disposizione la propria esperienza nel settore web offrendo gratuitamente la realizzazione di 10 piattaforme Ecommerce permettendo cosi di avere un negozio virtuale dove vendere prodotti o servizi.

Come aderire

Per richiedere il servizio è sufficiente scrivere una mail a info@joomlart.it oppure contattare il 320 1924512.

Cloud File Storage

Di cosa si tratta

Levita mette a disposizione delle aziende il suo servizio di File Storage. Ciascuna azienda può attivare il servizio fino a 20 GB di storage gratuito fino al 31/05/2020 senza alcun vincolo.

Come aderire

Collegati alla pagina dedicata e compila il form di contatto al link https://www.levita.cloud/covid19/ o scrivi alla casella email covid19@levita.cloud

3 mesi di licenza gratis

Di cosa si tratta

MobiSystems offre l’accesso alla versione Premium illimitata dei suoi programmi OfficeSuite e PDF Extra per la gestione dei documenti in modalità Smart Working e 50 GB di spazio nel suo Drive gratuitamente.

Come aderire

Per accedere basta inviare una mail all’indirizzo sales@mobisystems.com fornendo nome e cognome, indirizzo email e CAP di residenza. Riceverai il codice d’attivazione e

Web Meeting, Cloud PBX, file sharing

Di cosa si tratta

RackOne mette a disposizione per un mese l’uso gratuito di una piattaforma di smart working per Web Meeting, Cloud PBX, Unified communication, file sharing e collaborative editing, a tutte le realtà che lo richiederanno. Al termine del periodo non ci sarà alcun obbligo o costo per l’utente

Come aderire

Per attivare il servizio è possibile inviare una richiesta tramite questa pagina

Performa Recruit

Di cosa si tratta

A disposizione due mesi di utilizzo gratuito di Performa Recruit, recruiting software in Cloud per la gestione di tutti i processi di selezione del personale. Nessun rinnovo automatico a pagamento.

Come aderire

Per attivare un account scrivi a commerciale@performahrm.com

Videoconferenza per le imprese

Di cosa si tratta

Striker Solutions offre gratuitamente per 60gg l’accesso al sistema di Videoconferenza in cloud StarLeaf. La piattaforma permette di pianificare e partecipare a riunioni con utenti StarLeaf o con altri sistemi di videoconferenza, condividere documenti in modo semplice.

Come aderire

Gli utenti e le aziende interessate all’attivazione del servizio possono scrivere una mail a info@strikersolutions.it

Videoconferenza Web gratuita

Di cosa si tratta

Accesso alla piattaforma di videoconferenza Web per tenere riunioni dal vivo, conferenze, presentazioni e formazione, online, tramite connessioni TCP/IP. La connessione alla conferenza avviene semplicemente per telefono o utilizzando gli altoparlanti e il microfono di un computer tramite una…

leggi tutto

Come aderire

Si può utilizzare questo link per iniziare una video conferenza e poi aggiungere i partecipanti invitandoli tramite email

Valarea

Di cosa si tratta

Uso gratuito della piattaforma per lo smart working da qualsiasi dispositivo in maniera integrata: audio video conference; lavagna connessa per brainstorming durante la sessione; chat immediata e di gruppo; possibilità di creare webinar; possibilità di registrare le sessioni per poi caricarle su…

leggi tutto

Come aderire

La soluzione è disponibile tramite un browser Google Chrome o Microsoft Edge Chromium sul sito webinar.valarea.com oppure utilizzando le Apps native per device iOS, Android, chromeOS o Windows 10 E’ necessario registrarsi a questo…

leggi tutto

Movylo

Di cosa si tratta

Movylo è un servizio che aiuta gli esercizi commerciali a comunicare con i propri clienti e fidelizzarli.

Come aderire

Per creare il tuo account gratuito vai su (www.movylo.it) e registrati usando il codice attivazione “covid19”

Messaggio uffici chiusi gratuito

Di cosa si tratta

Siamo uno studio di registrazione noto in Italia per la registrazione dei messaggi audio per centralini telefonici con la voce di speaker professionisti. Desideriamo offrire il messaggio di uffici chiusi gratuito a tutte quelle aziende costrette a restare chiuse a causa delle direttive…

leggi tutto

Come aderire

L’utente accede facendo richiesta via email

GEO BADGE (InfoBit)

Di cosa si tratta

GEO BADGE mette a disposizone gratuitamente per 4 mesi la propria App Rilevazione Presenze, un servizio che permette di rilevare presenze e attività dei lavoratori fuori sede ed in smart working. La App non rileva la localizzazione del lavoratore se non in fase di invio della timbratura, nel…

leggi tutto

Come aderire

Si può richiedere l’attivazione,senza obbligo di rinnovo, attraverso il modulo dedicato. Gli utenti verranno successivamente contattati dal contact center aziendale per assistenza nella configurazione del servizio.

Licenze aggiuntive gratuite per le piattaforme di sviluppo Instant Developer

Di cosa si tratta

A tutti i clienti attivi delle piattaforme di sviluppo applicazioni Instant Developer Foundation e Instant Developer Cloud, in tutto il territorio italiano, offriamo fino al 30/4/2020 la possibilità di attivare licenze aggiuntive gratuite per poter aumentare il numero di postazioni di sviluppo…

leggi tutto

Come aderire

I clienti con licenze di sviluppo Instant Developer attive possono aderire utilizzando il form dei contatti sul sito web

Assistenza e formazione all’utilizzo di piattaforme per lo Smart Working

Di cosa si tratta

Mee.Tec. fornirà gratuitamente ad aziende e professionisti assistenza alla configurazione e formazione da remoto per l’utilizzo delle seguenti piattaforme: G-Suite, Microsoft Teams, GoToMeeting e Cisco Webex.

Come aderire

Gli utenti potranno fare richiesta compilando il form presente in questa pagina inserendo il proprio nome, mail ed indicando come oggetto del messaggio “richiesta assistenza COVID-19”

GIPONEXT – cartella clinica multimediale ONLINE

Di cosa si tratta

Servizio WEB gratuito per la gestione di poliambulatori medici. Il servizio permette lo scambio di documenti ed immagini consentendone la consultazione e la refertazione in remoto. Il sistema è compliance GDPR 100% e lavora su piattaforma Microsoft AZURE

Come aderire

L’utente si può registrare a questo LINK

Piattaforma prenotazioni online e gestionale per autoscuole

Di cosa si tratta

Utilizzo gratis e senza limiti per 6 mesi della piattaforma Patento, piattaforma verticale per autoscuole fatta per gestire prenotazioni delle lezioni (pratiche e teoriche ), gestione anagrafica clienti, istruttori mezzi. La piattaforma può essere usata da smartphone o pc ovunque vi sia una…

leggi tutto

Come aderire

Effettua la richiesta tramite la chat o il form di contatto su questo sito

Cloud & Cyber Security – 3 MESI GRATUITI

Di cosa si tratta

Reevo mette a disposizione gratuitamente per 3 mesi, la sua piattaforma di servizi Cloud, strumenti di collaborazione e condivisione dei dati abilitanti allo smart-working, oltre che servizi di sicurezza informatica come Virtual Firewall e VPN per consentire un collegamento protetto di ogni…

leggi tutto

Come aderire

I servizi possono essere richiesti attraverso questa pagina web

Secure Virtual Workspace

Di cosa si tratta

A disposizione gratuitamente, fino alla durata dello stato di emergenza, un Secure Virtual Workspace dedicato a tutte le realtà aziendali italiane e pubblica amministrazione, comprensivi di tutti i servizi per lavorare a distanza e condividere in modo sicuro e veloce, la documentazione, soprattutto…

leggi tutto

Come aderire

connettersi alla pagina dedicata. Accesso personale con registrazione utente e accreditamento tramite UserName e Password – sono possibile e eventualmente valutabili soluzioni con Strong…

leggi tutto

Collaborate SPACE Pro

Di cosa si tratta

Tre mesi gratuiti per l’utilizzo del servizio in cloud Collaborate Space Pro 5 di ClearOne: 5 stanze di videoconferenza, collaborazione e conference call. Ogni stanza è accessibile da un massimo di 25 utenti contemporanei tramite PC, tablet, smartphone iOS e Android. Funzionalità disponibili:…

leggi tutto

Come aderire

Per ricevere la licenza è necessario inviare a questa email i dati dell’azienda, nome di un referente e indirizzo e-mail. Si riceverà conferma di attivazione via mail.

Qubiarch Smart Working

Di cosa si tratta

Qubiarch è l’infrastruttura informatica virtualizzata che attiva con semplicità lo smart working. In risposta all’emergente necessità di lavorare da remoto, Qubiarch sostiene fino a 10 piccole aziende sarde che non possono permettersi di interrompere l’operatività collaborativa offrendo 45 giorni…

leggi tutto

Come aderire

Per aderire al servizio visitare la pagina dedicata.

Supporto tecnologico

Di cosa si tratta

Esperti IT a disposizione gratuitamente per permettere l’adozione di soluzioni di lavoro, connettività e smart working per imprese private e pubbliche, professionisti, istituzioni e scuole

Come aderire

Scrivendo una mail a info@inobeta.net

Plusimple Live – Videochiama pazienti e colleghi

Di cosa si tratta

Plusimple è la piattaforma gratuita web e mobile app, che consente a pazienti, professionisti sanitari, strutture sanitarie, farmacie e associazioni di pazienti di comunicare e connettersi, dar vita a community, in maniera semplice e veloce, in un ambiente certificato.

Come aderire

La soluzione funziona sia da PC che da Smartphone Android iOS. Basta andare su questo sito e seguire le indicazioni di iscrizione o scaricare l’app Plusimple da PlayStore o App Store.

CONNEXING & NFON – CLOUD PBX

Di cosa si tratta

Connexing offre gratuitamente per 3 mesi l’utilizzo di Nfon: il nuovo centralino telefonico virtuale in cloud che usa Internet per fare e ricevere chiamate. Utilizzalo da smartphone o pc ovunque vi sia una connessione Internet: dall’ufficio, da casa o per strada. Numerazione telefonica VoIP…

leggi tutto

Come aderire

Per usufruire del servizio compilare la richiesta sulla pagina dedicata del nostro sito.

Servizi on line di informazione per Professionisti, Aziende, PA

Di cosa si tratta

Wolters Kluwer offre a Professionisti, Aziende e Pubblica Amministrazione l’accesso gratuito ai propri Quotidiani di informazione on line in materia di fisco, diritto, lavoro, sicurezza e ambiente e al proprio patrimonio di libri in edizione digitale.

Come aderire

Compilare il modulo di attivazione.

Noisli

Di cosa si tratta

Noisli offre 2 mesi gratuiti del piano Business, che dà a tutti i membri del team accesso illimitato a tutte le funzionalità del servizio. Noisli offre suoni di sottofondo che aiutano a mascherare rumori fastidiosi e distraenti e a creare un ambiente sonoro ideale per rimanere concentrati e…

leggi tutto

Come aderire

Per usufruire dell’offerta è necessario compilare il modulo sulla pagina dedicata.

Come si applica il lavoro agile “semplificato”

Di cosa si tratta

La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro mette a disposizione di datori di lavoro e lavoratori un utile video- guida che, in maniera semplice e immediata, illustra come applicare lo smart- working in maniera “semplificata” alla luce delle novità normative degli ultimi giorni.

Come aderire

Cliccando su questo link.

A place for YOU

Di cosa si tratta

Serverplan mette a disposizione gratuitamente per 30 giorni “A place for YOU”, un servizio che consente di creare una copia virtuale dei device di lavoro e utilizzarli a distanza da qualsiasi computer o tablet, ovunque ci si trovi. Caratteristiche della macchina virtuale dedicata “A place for…

leggi tutto

Come aderire

È possibile accedere al servizio attraverso la pagina dedicata.

6 mesi di soluzioni di Comunicazione per Telelavoro e Smart Working

Di cosa si tratta

Wildix mette a disposizione 6 mesi gratuiti di strumenti e soluzioni di comunicazione e videoconferenza per Telelavoro e Smart Working. Questa soluzione permette ai dipendenti di comunicare attraverso ogni dispositivo (PC di casa, Smartphone personale…) in totale sicurezza. Al termine del…

leggi tutto

Come aderire

Per attivare il servizio, si prega di compilare la richiesta

Panda Adaptive Defense 360

Di cosa si tratta

Servizio gratuito di 90 giorni per la sicurezza totale, visibilità completa e controllo assoluto di tutti i dispositivi aziendali anche da remoto.

Come aderire

Inviare un’email a marketing@it.pandasecurity.com indicando: Ragione sociale Indirizzo (via, cap, città, provincia) Persona di riferimento (nome, cognome, ruolo, email aziendale, telefono diretto)

Smart Working con Remote PC Access – Citrix Systems Italy

Di cosa si tratta

Soluzione in cloud per l’accesso remoto sicuro al proprio PC aziendale e a ogni tipo di risorsa applicativa. È velocemente attivabile, funziona dovunque e con ogni dispositivo client. Assicurando automaticamente una connessione criptata tra client e le risorse richieste, non richiede per gli utenti…

leggi tutto

Come aderire

Informazioni sulla soluzione e dettagli per l’attivazione su questa pagina

OpenVOIP: centralino telefonico virtuale

Di cosa si tratta

Centralino telefonico virtuale a tutte le PMI fino a 30 dipendenti per le imprese che vogliano attivare una modalità di telelavoro anche per la telefonia fissa; i relativi canoni mensili saranno azzerati a chiunque ne faccia richiesta tramite le modalità riportate sul sito web. La soluzione…

leggi tutto

Come aderire

Per aderire contattare il numero 06 2022646 o scrivere al nostro indirizzo email.

Team Office e Starleaf – #iolavorodacasa

Di cosa si tratta

Rendiamo disponibile gratuitamente l’accesso a sale virtuali che consentono di lavorare da remoto e di partecipare a riunioni a distanza, condividendo dati e documenti. E’ garantito, ovviamente, il supporto di specialisti Team Office e Starleaf.

Come aderire

Effettua la richiesta tramite la registrazione sul nostro sito.

Verrà contattato da un nostro specialista per l’avvio da remoto dei servizi di videoconferenza inclusivi di tutti i servizi offerti dalla piattaforma Starleaf.

A lavoro.. Semplicemente

Di cosa si tratta

Bluwire SRL prende parte all’iniziativa del Ministro per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione. Offriamo la possibilità, per un periodo di 60 giorni, di usufruire gratuitamente del servizio di videoconferenza StarLeaf.

Come aderire

Per usufruire del nostro servizio gratuito basterà scaricare l’app e mandare una mail a marketing@bluwire.it

BusinessRM.com

Di cosa si tratta

BusinessRM.com mette a disposizione per tre mesi l’uso gratuito della propria piattaforma collaborativa per l’utilizzo in smart working avanzato. Al termine del periodo, come per qualsiasi abbonamento BusinessRM.com, è possibile interrompere il servizio senza costi aggiuntivi.

Come aderire

Inserendo i propri dati all’interno del seguente link, l’utente verrà richiamato in brevissimo tempo per avviare il servizio: https://businessrm.com/contatti/

QUIP – Content Management

Di cosa si tratta

Salesforce QUIP è uno strumento facile e intuitivo che consente di aumentare la produttività dei singoli collaboratori nella gestione di documenti di qualsiasi tipo.

Come aderire

E’ sufficiente seguire questo link https://salesforce.quip.com/work-from-home si potra’ utilizzare la piattaforma gratuitamente per 6 mesi

Remote Smart Working

Di cosa si tratta

Fibering mette a disposizione per 6 mesi i canoni di servizio della piattaforma Remote Smart Working per le Pubbliche Amministrazioni e le Aziende che lo richiederanno. Il servizio comprende una suite di strumenti di Collaboration, Security e Videoconference sempre disponibili, tra cui: VPN,…

leggi tutto

Come aderire

Le Pubbliche Amministrazioni e/o le Aziende interessate al servizio possono inviare una email a questo indirizzo, indicando i propri riferimenti.

ZGMobile

Di cosa si tratta

Soluzione Cloud per la timbratura di presenza tramite smartphone o browser web, con cui ottenere: Nome e Cognome, Data e Ora, Verso (facoltativo), Luogo (facoltativo), Azione (facoltativo), Nota (facoltativo), Geolocalizzazione (facoltativo).

Tutte le informazioni raccolte vengono visualizzate…

leggi tutto

Come aderire

Per poter usufruire del servizio gratuito è sufficiente inviare a mail all’indirizzo info@zeitgroup.com con i seguenti dati:

– Ragione sociale

– Numero di risorse da gestire

– Indirizzo email per l’utenza di amministrazione del portale

– Numero…

leggi tutto

Realtime Marketing

Di cosa si tratta

Bluelink offre alle attività commerciali la possibilità di configurare un negozio virtuale. La soluzione permette di rimanere in contatto con i clienti attraverso un App ed un E-Commerce e di gestire da casa servizi di delivery informazioni e assistenza

Come aderire

Il servizio e’ attivabile sino al 3 Aprile 2020 tramite, registrazione gratuita alla pagina dedicata .

AD Smart Connect

Di cosa si tratta

AD Smart Connect crea una postazione virtuale che consente di collegarsi da remoto e in modo sicuro ai server dove risiedono le applicazioni aziendali. Il software di connessione viene messo a disposizione gratuitamente per 60 giorni ad aziende private e pubbliche.

Come aderire

Per accedere al servizio è necessario fare richiesta di un account scrivendo a solidarieta@adcgroup.com

Vediamoci

Di cosa si tratta

VEDIAMOCI è un sistema di Videoconferenza che facilita lo Smart Working e la collaborazione a distanza. Non richiede istallazione di client nè lato amministratore nè lato partecipanti. E’ sufficiente disporre di un PC con microfono e accedere ad un browser. Il sistema permette di creare una stanza…

leggi tutto

Come aderire

Per richiedere l’attivazione gratuita del servizio di Videoconference VEDIAMOCI l’utente può inviare una mail a emergenza.covid@ipkom.com oppure registrarsi tramite il seguente link:

leggi tutto

Dipendenti in Cloud

Di cosa si tratta

Dipendenti in Cloud è il software che permette di gestire i propri collaboratori in modo digitale: – foglio presenze virtuale con gestione assenze, straordinari e malattie – archivio documenti/buste paga con accesso riservato per il dipendente – collegamento digitale con il proprio consulente del…

leggi tutto

Come aderire

Le aziende che voglio aderire dovranno registrarsi dal seguente link: https://www.dipendentincloud.it/promo/COVID19

CISCO WEBEX

Di cosa si tratta

Per aziende e professionisti, disponibile gratuitamente l’accesso a Cisco Webex: la piattaforma consente il lavoro da remoto, permette di pianificare e partecipare a riunioni, collaborare e condividere documenti e dati, in modo semplice, veloce e sicuro.

Come aderire

Gli utenti e le aziende interessate all’attivazione del servizio possono trovare tutti i dettagli qui

ProntoinFarma

Di cosa si tratta

ProntoinFarma è il portale web dedicato ai farmacisti per gestire la prenotazione dei farmaci online per la consegna a domicilio.

Come aderire

L’utente accedendo a nomefarmacia.prontoinfarma.com può prenotare i farmaci e ove previsto inviare la ricetta medica tramite il sito. Utente potrà pagare alla consegna o con Paypal. Utente, restando a casa, riceverà email di notifica quando il farmacista sta arrivando.

Signing Today

Di cosa si tratta

Signing Today consente, a titiolo gratuito per un periodo di 30 giorni dall’attivazione del servizio, di firmare digitalmente e online qualsiasi documento garantendone la validità legale. Il servizio è rivolto ad aziende e istituzioni ed è utilizzabile da desktop, tablet, smartphone.

Come aderire

Compila il form sulla pagina dedicata e attiva il tuo account

Timbratore Virtuale Urbi Smart 2020

Di cosa si tratta

PA Digitale S.p.A. mette a disposizione di Pubbliche Amministrazioni, Comuni, altri enti o anche di aziende private di tutta Italia, l’attivazione gratuita del Timbratore Virtuale per facilitare telelavoro e smartworking. La funzione del Timbratore Virtuale permette di “tracciare”, da parte del…

leggi tutto

Come aderire

E’ possibile inviare una richiesta entro il 30.03 compilando la form presente al seguente link https://www.padigitale.it/solidarieta-digitale/

Livemote

Di cosa si tratta

Livemote è un software per il field service management che permette una collaborazione intelligente e un facile accesso alle informazioni rilevanti mentre gli operatori sono sul campo. Fino a al 31 maggio 2020 è possibile usufruire gratuitamente di un abbonamento aziendale che include un account…

leggi tutto

Come aderire

Per richiedere il servizio compila il form al seguente link, inserendo i tuoi dati e sarai ricontattato da un membro del nostro team https://www.livemote.com/contattaci

Supporto ai Team Smart

Di cosa si tratta

Assistenza e supporto gratuiti per riorganizzare le proprie attività in modalità agile:

– Definire quali strumenti di produttività e collaborazione utilizzare

– Chiarire i ruoli e le responsabilità dei singoli all’interno del team

– Migliorare la produttività del Team

Come aderire

Kiber 3 Field

Di cosa si tratta

Kiber mette a disposizione Kiber 3 Field, la soluzione web-based che permette di comunicare, assistere e supportare gli operatori sanitari, i tecnici delle imprese e quanti sono impegnati sul campo, con un consumo di banda minimo nello scambio di informazioni audio/video.

Come aderire

Per l’attivazione inviare una mail a kiber3field@vrmedia.it indicando nome dell’azienda e nome, cognome e mail del richiedente.

Sygma Connect – Accesso Remoto a PC e Server

Di cosa si tratta

Sygma Connect consente di collegarsi da remoto da qualsiasi luogo al proprio computer o server in ufficio. E’ un software di controllo per Windows, Mac e Linux. Il servizio viene messo a disposizione gratuitamente a tutte le entità private e pubbliche.

Come aderire

Per accedere al servizio è necessario fare richiesta di un account dalla pagina dedicata del sito

Joinconference

Di cosa si tratta

Joinconference mette a disposizione i propri servizi di audio e videoconferenza per smart working gratuitamente alle aziende e ai professionisti

Come aderire

Puoi richiedere il servizio scrivendo una mail a emergenza.covid@joinconferencing.com oppure sulla pagina online dedicata

G Suite

Di cosa si tratta

Accesso gratuito alle funzionalità avanzate del servizio di videoconferenza Hangouts Meet per tutti i clienti Gsuite, università, scuole e no-profit fino al 1 luglio 2020. Fino a 250 partecipanti per videochiamata, streaming live fino a 100,000 utenti e la possibilità di registrare e salvare i…

leggi tutto

Come aderire

Maggiori informazioni messaggio agli amministratori di G Suite Informazioni specifiche

leggi tutto

Centralino Telefonico Cloud e piattaforma di Webmeeting

Di cosa si tratta

Gratuitamente per le aziende di tutto il territorio nazionale: – Centralino Cloud versione standard 4SC con attivazione gratuita e canone gratuito sino al 30/04/2020 (include piattaforma di Webmeeting/Webinar, modulo Chat&Talk per sito web, risponditore automatico e molto altro…). Numerazione…

leggi tutto

Come aderire

Compilazione del form dedicato al progetto di Solidarietà Digitale al seguente link

Microsoft

Di cosa si tratta

Tecnologia ed esperti IT a disposizione gratuitamente per permettere l’adozione di soluzioni di smart working, anche in mobilità, per PMI, imprese private e pubbliche, istituzioni e scuole, sia già clienti che no

Come aderire

Clicca qui per maggiori informazioni

Assistenza Informatica da Remoto (bteck.it)

Di cosa si tratta

Bteck mette a disposizione di cittadini e impresie i suoi servizi di telegestione e assistenza informatica per sopperire ad eventuali guasti o malfunzionamenti.

Come aderire

L’utente deve compilare il modulo presente nella sezione dedicata

Connexia

Di cosa si tratta Connexia mette a disposizione per due settimane l’uso gratuito della piattaforma di smart working Webex, a tutte le realtà che lo richiederanno. Al termine del periodo non ci sarà alcun obbligo o costo per l’utente Come aderire Per attivare il servizio bisogna inviare una richiesta alla mail cloud@connexia.com indicando il nome dell’azienda e nomi, cognomi e indirizzi email delle persone che dovranno schedulare le sessioni

Come collaborare con il Ministero

Chiunque può aderire all’iniziativa del Ministrò Paola Pisano semplicemente scrivendo a repubblicadigitale@teamdigitale.governo.it. Nella propria candidatura è necessario:

• descrivere il proprio servizio;

• definire le modalità e tempistiche di applicazione in uno degli ambiti proposti;

• manifestare l’intenzione di porre il servizio in questione a disposizione della popolazione o delle autorità per il tempo necessario.

“L’Italia è un solo grande Comune e una situazione come questa ci riguarda tutti, nessuno escluso. Digitale e innovazione possono aiutarci a vincere e abbiamo il dovere di provare a usarli nell’interesse comune, nel modo migliore possibile e senza lasciare nessuno indietro – ha scritto Paola Pisano – Che siate una multinazionale o una partecipata pubblica, una startup, una piccola o media impresa, un’associazione di volontari o semplicemente degli appassionati di digitale e tecnologia, se pensate di disporre di una soluzione, di un servizio capace di fare la differenza per garantire un quotidiano sostenibile a chi vive nelle aree sottoposte a misure di contenimento per il virus, scriveteci”.

La risposta delle aziende all’iniziativa di solidarietà per le persone in quarantena

Dopo poche ore sono già tredici le aziende che hanno risposto all’iniziativa per la solidarietà digitale della Ministra Paola Pisano. Amazon Prime, Cisco, Connexia, Eolo, Italiaonline (IOL), Fastweb, Gruppo Gedi, IBM, Microsoft, Mondadori, Vodafone, Weschool e Wind si sono offerte di mettere a disposizione gratuitamente dei cittadini che stanno subendo limitazioni a causa dell’emergenza Coronavirus, perché residenti nelle aree rosse, soluzioni tecnologiche che permettano di ritrovare una quotidianità nella quale non dover rinunciare a lavorare, a informarsi, alla propria socialità, allo svago e, specie per i più piccoli, al gioco, alla formazione, all’istruzione.

Nel dettaglio, Cisco, Connexia e Microsoft metteranno a disposizione soluzioni IT per lo smart working e la video connessione a distanza, Eolo, Fastweb, Vodafone e Wind, offriranno servizi di connessione, Il Gruppo Gedi, abbonamenti ai propri quotidiani in digitale, Mondadori e-book, IBM e Weschool piattaforme per l’apprendimento e lo studio a distanza, Amazon Prime accessi alla propria piattaforma di intrattenimento, Italiaonline (IOL) servizi di email e Pec ad alte prestazioni.

Solidarietà digitale Ministero dell’innovazione: i servizi gratis - Ultima modifica: da