Chi è Paola Pisano, il nuovo ministro per l’Innovazione

Paola Pisano è nuovo Ministro per l'Innovazione, 43 anni, docente di Gestione dell'Innovazione all'Università di Torino ed è stata Assessore all'innovazione del Comune di Torino

Paola Pisano, il nuovo Ministro per l’Innovazione, è innanzitutto una profonda conoscitrice della tecnologia, 43 anni è docente di Gestione dell’Innovazione all’Università degli Studi di Torino ed è stata fino ad oggi Assessore all’innovazione del Comune di Torino per la Giunta guidata dalla Sindaca Chiara Appendino.

Il nuovo ministro per l’innovazione

Paola Pisano crede nella tecnologia e nella Pubblica Amministrazione e ci crede così tanto che sta trasformando Torino in un laboratorio per l’innovazione aperto a tutti e sta rendendo il Comune la guida per la trasformazione digitale della città, delle imprese e anche delle persone.

Paola Pisano nel ruolo di Assessora all’innovazione della Città di Torino ha portato una ventata di innovazione, non solo perché sta realizzando progetti con droni, auto elettriche e robot, ma soprattutto perché ha messo la tecnologia e il digitale al primo posto nella strategia di rinnovamento della città.

Paola Pisano, la donna più influente nel digitale del 2018

Paola Pisano è stata inserita da Digitalic nella lista delle 15 donne più influenti per il digitale in Italia e i lettori l’hanno votata come la più influente in assoluto, con una percentuale significativa; ne hanno apprezzato la capacità di incidere sulla trasformazione di un’intera città e sulla mentalità della Pubblica Amministrazione.

Sono tante le innovazioni che Paola Pisano ha portato nel comune di Torino, ma nella sua visione c’è ancora molto da fare. Ora come Ministro dell’Innovazione ha la possibilità di portare questa sua visione a livello nazionale.

Chi è Paola Pisano, ministro dell’Innovazione

Paola Pisano crede nell’impatto sociale della tecnologia, è probabile he nel suo ministero opererà per fare in modo che le nuove tecnologie abbiano un impatto sulle questioni soiali, come già ha fatto nel Comune di Torino.

In una recente intervista le avevamo chiesto la sua visione dell’innovazione ecco cosa ci aveva detto.

La tecnologia secondo lei ha una funzione sociale?

Paola Pisano: Indubbiamente, anzi è uno degli aspetti che mi stanno più a cuore. Grazie alle innovazioni tecnologiche si può migliorare la vita delle persone, soprattutto nei quartieri che hanno meno servizi a disposizione. La Città di Torino vuole favorire questo tipo di sperimentazioni aiutando i privati e il no-profit a lanciare vere innovazioni nei servizi sociali che siano utili per le persone e, se fatti da privati, remunerativi per le aziende.

Per questo è nato Torino Social Factory che ha portato finanziamenti economici a 12 associazioni no-profit per la realizzazione di progetti in città, ma anche l’iniziativa Torino Social Impact: un’alleanza tra imprese e istituzioni pubbliche e private per sperimentare una strategia di sviluppo dell’imprenditorialità ad elevato impatto sociale e ad alta intensità tecnologica nell’area metropolitana torinese.

Se avesse la bacchetta magica cosa farebbe per l’innovazione?

Paola Pisano: Ci sono tre elementi che sono fondamentali per la trasformazione della città e che mi piacerebbe realizzare da subito.

L’infrastruttura tecnologica: quindi dotare la città di una rete 5G capillare, di un sistema nervoso digitale in grado di supportare tutte le altre innovazioni con tutta la sicurezza necessaria insita nel sistema.

Le auto elettriche e a guida autonoma. Molti sono spaventati da questa tecnologia, ma forse non valutano il grande impatto sociale che potrebbe avere. I veicoli a guida autonoma potrebbero, ad esempio, accompagnare gli anziani per le visite in ospedale, anche perché con le famiglie in cui tutti i membri lavorano è difficile che i figli possano farlo agevolmente. Questo si trasformerebbe in un servizio utile per gli anziani e anche per i loro figli, che potrebbero utilizzare il tempo risparmiato per stare davvero con i loro genitori e non semplicemente fare da accompagnatori per le incombenze di tutti i giorni. L’innovazione sociale è uno dei temi che mi sta più a cuore

Poi la robotica, con bot collaborativi in città in grado di svolgere funzioni ripetitive come lo spostamento di oggetti, ma non solo. Esistono robot in grado di aiutare le persone a camminare nuovamente, grazie alla possibilità di guidarle nella riabilitazione. E poi la semplificazione della Pubblica Amministrazione con tutti i servizi digitalizzati.

Sono dei cambiamenti radicali, pensa che l’Italia sia pronta?

Paola Pisano: Viviamo in un’epoca in cui grandi cambiamenti si susseguono. In passato ogni generazione doveva fare i conti solo un grande cambiamento, oggi i cicli di innovazione sono molto più rapidi. La diffidenza delle persone, che ancora esiste, dipende dalla difficoltà ad adattarsi ad una evoluzione continua e profonda del mondo in cui non si smette mai di imparare cose nuove. Torino, anche da questo punto di vista, vuole essere un laboratorio non solo tecnologico ma anche sociale accompagnando i cittadini in questa continua trasformazione mirata a migliorare la vita delle città italiane.

