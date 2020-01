La scheda permetterebbe di sfogliare le canzoni e gli album dei singoli artisti e di utilizzarli successivamente per i video

Una nuova scheda musicale su TikTok è in fase di test.La musica è stata la chiave per l’ascesa di TikTok, ed ora, la fortunata app dei brevi video creativi, starebbe testando una nuova funzionalità sui profili di artisti selezionati. TikTok, che ad oggi è una delle app più scaricate dell’ultimo decennio e che consente agli utenti di realizzare brevi video con realizzazioni di danza, recitazione e karaoke, ha in gran parte influenzato i giovani, offrendo anche opportunità commerciali.

Nuova scheda musicale su TikTok

TikTok is testing a Music tab on popular musicians/artists profile pages. You can quickly find music they created to then add to your post pic.twitter.com/IklPeszTWI — Matt Navarra (@MattNavarra) January 7, 2020

Come si può vedere in questo esempio, condiviso dall’esperto di social media Matt Navarra, il nuovo test prevederebbe la presenza di una terza scheda “musica” aggiunta ai profili degli artisti. Toccando l’icona della nota musicale a sinistra si vedrebbe un elenco di tutti i brani degli artisti disponibili nell’app. Gli utenti potrebbero quindi toccare l’icona per utilizzare queste canzoni nei propri video.

In sostanza le canzoni verrebbero pubblicate direttamente dagli artisti sui loro profili. Un’aggiunta abbastanza logica e semplice per TikTok, che, come notato, aiuterà gli utenti del social network nella scoperta della musica, mentre aiuterebbe l’app a stabilire una migliore connessione con gli artisti stessi, offrendo loro più opzioni per divulgare e promuovere la loro musica.

Potrebbe quindi essere questa l’ultima novità della piattaforma TikTok volta a ottenere e mantenere a bordo utenti influenti. Ricordiamo che fino ad oggi c’era solo un elenco misto di tracce da aggiungere come sottofondi per i video. Ma da ora, sarà possibile aggiungere qualsiasi brano a nostra scelta direttamente dagli account degli artisti verificati. Si potrà scegliere di caricare delle parti dei brani degli artisti per un massimo di 15 secondi e cantare insieme quanto si desidera.

Tuttavia, la nuova scheda musicale su TikTok è in fase di recenti test. Questa nuova funzionalità renderebbe l’app ancora più interessante e facile da usare sia per gli utenti più veterani sia per i principianti.

