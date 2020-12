Black Friday 2020, le migliori offerte di Huawei con sconti fino al 40%

Il colosso della tecnologia cinese propone interessanti sconti, disponibili per tutti i prodotti dell’ecosistema come smartphone, notebook, tablet, wearable e accessori audio

Inizia il Black Friday 2020 di Huawei per tutti coloro che acquistano su Huawei Store, con speciali promozioni fino al 40% di sconto dedicate a tantissimi prodotti dell’ecosistema. Smartphone, notebook, tablet, accessori audio e wearable saranno i protagonisti di queste giornate di shopping in vista del Natale.

I notebook Huawei MateBook 13 sono perfetti per il lavoro e lo studio ma anche per lo svago e il divertimento ed offrono un’esperienza visiva completamente immersiva. Fino al 27 novembre, Huawei Matebook 13 nella configurazione R5 da 8+512GB è disponibile al prezzo di € 699,00, invece di 799€. A partire dal 26 novembre inoltre, Huawei Matebook D 14 AMD nella configurazione da 8+512GB, sarà disponibile al prezzo di 749€, invece di 799,00 €.

Per quanto riguarda il mondo dei tablet, in occasione del Black Friday 2020 sarà possibile acquistare Huawei MatePad Pro LTE a un prezzo vantaggioso. Caratterizzato da un design minimalista, Huawei MatePad Pro LTE presenta un ampio display con bordi ultrasottili e offre il più alto rapporto screen-to-body (90%) del mondo dei tablet. Leggero, resistente, ottimo per essere sempre produttivi. Huawei MatePad Pro LTE è disponibile al prezzo di 449,00€, invece di 599,90€. Aggiungendo solo 50€, sarà possibile ricevere anche la tastiera e la M-Pencil.

Huawei FreeBuds Pro e Huawei FreeBuds 3 sono disponibili con un’offerta lampo fino al 25/11 al prezzo rispettivamente di 139,00€ e 99,00 € (anziché 179,00 € e 139,00 €). Chi invece preferisce godere di un’esperienza d’ascolto on-the-go completamente immersiva, può puntare sulla novità Huawei FreeBuds Studio, le cuffie over ear che offrono una qualità del suono ad alta risoluzione. Fino al 27/11, chi acquista Huawei FreeBuds Studio riceve incluso nel prezzo di 299,00 € Huawei Watch Fit, il wearable per tutti gli sportivi attenti allo stile.

Le offerte sugli smartphone Huawei per il Black Friday 2020

Scegliere il telefono giusto per le proprie esigenze non è mai semplice. Con le promozioni Black Friday di Huawei, la scelta diventa semplice per tutti e per tutte le tasche.

Per chi ricerca grandi performance, è attento alle ultime innovazioni tecnologiche e desidera un potente comparto fotografico, Huawei P40 Pro è la scelta giusta. Fino al 27/11, è possibile acquistare lo smartphone al prezzo di 799,00 € (anziché 1.049,90 €) e ricevere incluse nel prezzo Huawei FreeBuds Pro.

Grandi offerte anche per l’apprezzatissimo Huawei P30 Pro, smartphone dalle potenti prestazioni che spinge ancora più in alto sulla qualità delle immagini grazie a un comparto fotografico all’avanguardia, composto da un SuperZoom, una fotocamera Super Sensing da 40 MP, una fotocamera con lente ultra-grandangolare da 20 MP e una fotocamera Huawei TOF. Lo smartphone, in bundle con Huawei FreeBuds Pro, è disponibile al prezzo di 599,00 € fino a domani.

Gli sconti straordinari del Black Friday 2020 sono riservati anche a coloro che cercano le migliori soluzioni tecnologiche indossabili di Huawei. Tra le novità di quest’anno, Huawei Watch Fit il primo smartwatch con quadrante rettangolare e bordi arrotondati, con una ricca suite di feature intelligenti, come corsi di fitness animati, nuove modalità di allenamento e funzioni di monitoraggio e Huawei WATCH GT 2e, progettato per ispirare uno stile di vita dinamico e sportivo, offre ben 100 modalità di allenamento che spaziano dagli sport tradizionali a quelli più di tendenza oggi. I modelli sono disponibili al prezzo scontato di 99,00 € (anziché 129,90 €) per Huawei Watch Fit e 169,90 € per Huawei WATCH GT 2e.

