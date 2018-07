Arrivano i Corsi Google gratis per la formazione digitale in ogni settore: una grande opportunità offerta da Google Digital Training. Il colosso di Mountain View insegna, infatti, a sviluppare competenze digitali attraverso i suoi corsi di formazione gratuiti con piani personalizzati di apprendimento. L’intento è la formazione di eccellenze in digitale, attraverso una serie di corsi dedicati alla scoperta delle nuove opportunità della rete, soprattutto nei settori Information Technology, programmazione software, sviluppo e-commerce e digital marketing.

I corsi gratuiti di Google

I Corsi gratuiti di Google per diventare un esperto del digitale si focalizzano sul lancio di startup: trovare l’idea innovativa e i finanziamenti necessari, identificare i membri del team sono alcuni degli step che vengono approfonditi durante il corso (della durata di tre settimane). E ancora, apprendere le nozioni fondamentali per creare e sviluppare un’applicazione (riuscendo a monetizzare) e imparare a progettare un prodotto di successo (marketing online).

L’elenco dei corsi Google e i moduli per iscrivesi si trivano sul sito dedicato all’iniziativa Grow with Google: https://www.grow.google/

Google digital training: i temi

“Con i nostri programmi sulle competenze digitali, gli strumenti e le piattaforme tecnologiche, vogliamo aiutare milioni di persone e aziende a trovare nuove opportunità di crescita personale ed economica”. È il messaggio che campeggia sulla pagina Grow with Google, che presenta una serie di corsi Google gratuiti, flessibili e personalizzati per acquisire una serie di strumenti utili nell’ambito della propria promozione online e, al contempo, sviluppare competenze utili migliorando il proprio curriculum.

Stabilire un contatto tramite email, costruire la propria presenza online (anche grazie ai video), approfondire le strategie sui social media, utilizzare al meglio il mobile, aumentare la produttività sul lavoro, creare il proprio e-commerce, aumentare le vendite e migliorare la sicurezza online dell’attività. Sono alcune delle aree approfondite, senza tralasciare il focus sulle nozioni legate all’apprendimento automatico (machine learning). Nota importante: al termine dei corsi professionali si ottiene una certificazione riconosciuta per migliorare il proprio CV e ottimizzare il proprio profilo Linkedin.

Corsi Google per crescere in digitale

“Grazie ai nostri programmi di formazione, ai corsi Google offerti in collaborazione con diversi partners, e agli strumenti digitali, milioni di persone hanno potuto cogliere opportunità di crescita, sia per la propria attività che per la propria carriera. Continueremo a impegnarci per rendere questo impatto ancora più profondo e aiutare ancora più persone”, le parole di Matt Brittin, Presidente EMEA Business & Operations di Google.