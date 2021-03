Spostamenti, seconde case, come si deve viaggiare in auto e visite a parenti e amici con l’introduzione di ulteriori restrizioni per frenare la curva dei contagi

E’ arrivato il tanto atteso nuovo decreto Draghi, non più Dpcm, con cui il neo premier, in accordo con la maggioranza, tenta di arginare la risalita, seppur lenta, dei contagi Covid in Italia. La scelta del governo di prorogare fino al 27 marzo il divieto di spostamento tra le regioni, anche in fascia gialla, segue le indicazioni degli scienziati che hanno sottolineato la necessità di limitare la circolazione delle persone per arginare quella del virus.

La prima novità. Per lo spostamento tra le regioni, vengono vietati gli spostamenti fino al massimo di due persone verso casa dei parenti. Sono permessi, come è noto, però gli spostamenti per “comprovate esigenze”. Le solite motivazioni, dunque: motivi di lavoro, salute e urgenza. Resta valido che per spostarsi da una regione all’altra serve l’autocertificazione. Ci si può muovere, sempre per i comprovati motivi, in macchina, in treno o in aereo.

Com’è divisa l’Italia in zone ad oggi

zona gialla : Calabria, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Valle d’Aosta, Veneto;

: Calabria, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Valle d’Aosta, Veneto; zona arancione : Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Liguria, Molise, Toscana, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento, Umbria;

: Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Liguria, Molise, Toscana, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento, Umbria; zona rossa: nessuna Regione, ma micro zone rosse sparse localmente.

Il nuovo decreto dispone quindi:

proroga, fino al 27 marzo 2021 , su tutto il territorio nazionale, del divieto di spostarsi tra diverse Regioni o Province autonome, anche rientranti in zona gialla

, su tutto il territorio nazionale, del o Province autonome, anche rientranti in zona gialla consentiti come sempre gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o motivi di salute

sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, purché ci si sia spostati per uno dei motivi di necessità.

Nuovo decreto Draghi cosa cambia in zona gialla, arancione e rossa

La grossa novità con il nuovo decreto Draghi si trova in zona rossa ove è più consentito “andare a trovare amici o parenti in un’abitazione diversa dalla propria“. È questa la norma introdotta nel decreto sugli spostamenti approvato ieri dal consiglio dei ministri. La possibilità di visita è invece rimasta per chi vive nelle regioni che si trovano in fascia gialla e arancione, sempre rispettando però alcune regole.

Zona gialla

Il Governo non ha ancora pubblicato le Faq, che potrebbero introdurre specifiche particolari. Intanto, è stato deciso che in zona gialla gli spostamenti verso abitazioni private abitate restano consentiti, tra le 5 e le 22, all’interno della stessa Regione fino a un massimo di 2 persone, che possono portare con sé i figli minori di 14 anni, o altri minori di 14 anni sui quali esercitino la responsabilità genitoriale, e le persone conviventi disabili o non autosufficienti.

Zona arancione

Gli spostamenti verso abitazioni private abitate sono consentiti, tra le 5 e le 22, in zona arancione solo all’interno dello stesso Comune, fino a un massimo di 2 persone, che possono portare con sé i figli minori di 14 anni, o altri minori di 14 anni sui quali esercitino la responsabilità genitoriale, e le persone conviventi disabili o non autosufficienti.

Nelle zone arancioni, per i Comuni con popolazione non superiore a 5mila abitanti, sono consentiti gli spostamenti anche verso Comuni diversi, purché entro i 30 chilometri dai confini.

Zona rossa

La grande novità del decreto Draghi riguarda le zone rosse: nei territori in lockdown, fino al 27 marzo non sono consentiti gli spostamenti verso abitazioni private abitate diverse dalla propria, salvo che siano dovuti a motivi di lavoro, necessità o salute.

Come si viaggia in auto

Per i nuclei famigliari non cambia nulla, perché potranno viaggiare senza limitazioni. Limitazioni in vigore, invece, per i non conviventi. Potranno stare all’interno dell’abitacolo soltanto in tre, con il dovuto distanziamento e senza occupare il sedile accanto al guidatore. I passeggeri devono stare sul sedile posteriore, distanziati e con la mascherina indossata.

