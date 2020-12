Un anno di ricerche su Google, ecco cos’ha caratterizzato il 2020 degli italiani sul principale motore di ricerca web

Come ogni anno Google scopre le carte sulle tendenze degli italiani nelle ricerche sul più famoso motore di ricerca web al mondo. E quali sono state le parole più cercate su Google in Italia nel 2020? Lo scettro purtroppo non poteva che ricadere sulla chiave “Coronavirus” parola che ha caratterizzato in maniera sostanziale le nostre vite. E se fa in questi dodici mesi “maledetti” nella sezione “cosa significa” troviamo la parola “Pandemia“, fa quasi stento credere di non vedere in tendenza la parola “Vaccino”.

Un anno talmente diverso dagli altri che ha addirittura portato YouTube (proprietà di Google) a saltare il caratteristico “Rewind” di fine anno. Dal 2010, questa è la prima volta che l’anno si concluderà senza il consueto video riepilogativo. E sinceramente. Forse meglio così.

In una nota di YouTube si legge: “Sappiamo che molte delle cose buone successe nel 2020 sono state create da tutti voi“, si legge nella dichiarazione di YouTube. “Avete trovato il modo di sollevare le persone, aiutarle ad affrontare la situazione e farle ridere. Avete reso davvero migliore un anno difficile“.

Ma passiamo alle parole più cercate su Google in Italia nel 2020. Il motore di ricerca più usato al mondo ha diffuso la lista di quali sono stati i principali argomenti digitati dagli utenti italiani diviso in varie categorie, tra cui persone, adii, il “come fare” e il “perché”. Vediamo la top 10 di ogni categoria presa in considerazione da Big G.

Parole più cercate su Google

Gli italiani si sono rivolti al motore di ricerca più popolare del mondo cercando proprio “coronavirus”, e poi “contagi”, “protezione civile”, e “nuovo dpcm”, una ricerca che si sarà ripetuta parecchie volte, visti i tanti Decreti divulgati quest’anno.

Coronavirus Elezioni Usa Classroom Weschool Nuovo Dpcm Diego Armando Maradona Kobe Bryant Meet Contagi Protezione civile

Parole più cercate su Google nel 2020: persone

Indubbiamente il terribile incidente occorso ad Alex Zanardi ha scosso gli italiani. Lo sfortunato ex pilota di Formula 1 ha lasciato tutti con il fiato sospeso. Tra i personaggi, tanti politici, come Donald Trump, Joe Biden, Kamala Harris, Boris Johnson, e per non farsi mancare niente anche Kim Jong-un. Nell’elenco figurano Rula Jebreal, presente a Sanremo, ed Elon Musk. Non poteva chiaramente mancare il premier Giuseppe Conte. E Silvia Romano in seconda posizione per la nota vicenda del sequestro Isis con riscatto.

Alex Zanardi Silvia Romano Donald Trump Joe Biden Giuseppe Conte Kim Jong Un Boris Johnson Kamala Harris Rula Harris Elon Musk

Gli adii più cercati su Google nel 2020

Tanti le morti di spessore in questo disastroso 2020. Gli adii più cercati su Google hanno riguardato soprattutto due grandi sportivi. Diego Armando Maradona e Kobe Bryant. Il triste capitolo degli addii è poi un ritratto sentimentale dell’Italia. Dal giornalista televisivo Franco Lauro al musicista Ezio Bosso, da Ennio Morricone a Gigi Proietti, da Sean Connery alla presidente della regione Calabria Jole Santelli.

Diego Armando Maradona Kobe Bryant Gigi Proietti Ezio Bosso Ennio Morricone Sean Connery Franco lauro Jole Santelli George Floyd Naya Rivera

Parole più cercate su Google nel 2020: “come fare”

La sezione “come fare” ha caratterizzato le ricerche su Google con il lockdown. E come potete vedere il pane, il lievito di birra, il lievito madre, la pizza, gli gnocchi, sono stati tra i consigli più richiesti dagli italiani impegnati in cucina. Un po’ meno capibili le questione sanitarie. Come fare mascherine antivirus o l’amuchina. Meglio comprarle che dite? Comprensibili invece le numerose ricerche sulla questione “Spid“. E anche su reddito di cittadinanza e tampone.

Pane in casa Le mascherine antivirus Il lievito di birra La pizza L’amuchina Il lievito madre Tampone Spid Domanda reddito di cittadinanza Gnocchi

Parole più cercate su Google nel 2020: “cosa significa”

Nella classifca dei “cosa significa” gli italiani hanno cercato la parola “Pandemia”. C’è spazio per il latino, con “urbi et orbi”, evidentemente in occasione della storica messa del Papa il 28 marzo. E anche tre sigle molto diffuse: “Mes”, “Dpcm”, “RSA”. Fuori tema, ma sempre straniera, “Bonsai”, mentre “Black Lives Matter” è l’unica espressione di attualità non legata alla pandemia. E poi le inglesi e frastornanti “lockdown” e “smartworking“.

Pandemia Mes Dpcm Congiunti Urbi et Orbi Bonsai Smart working Lockdown RSA Black Lives Matter

Parole più cercate su Google 2020: “perché”

La lista dei “perché” è quella più esilarante. Con ricerche anche goliardiche come il “perché le scope stanno in piedi” legato ad un challenge che girava sui social nel periodo di lockdown. Più seri invece gli argomenti legati al coronavirus. Perché si muore e perché si chiama Covid-19.

Perché votare sì al referendum Perché si chiama coronavirus Perché le scope stanno in piedi Perché votare no al referendum Perché l’Australia brucia Perché in Germania pochi morti Perché si festeggia Ferragosto Coronavirus perché si muore Perché i ricchi e poveri si sono separati Perché si chiama Covid-19

Parole più cercate su Google in Italia: fai da te a casa

1) Pollaio

2) Barbecue

3) Zanzariere

4) Incubatrice

5) Compostiera

6) Piscina

7) Libreria

8) Scarpiera

9) Fioriera

10) Grow box

Ricerche Google 2020 Fai-da-te (per la persona)

1) Amuchina

2) Maschera capelli

3) Scrub

4) Tinta capelli

5) Ceretta

6) Pulizia del viso

7) Colpi di sole

8) Pedicure

9) Taglio capelli uomo

10) Ceretta araba

Ricette più cercate su Google 2020

Nelle parole più cercate su Google nel 2020 hanno un posto di rilievo le ricette, con il lockdown e i ristoranti chiusi gli italiani si sono trasformati in un popolo di panificatori: Pizza, Pane, Cornetti, lievito ai primi tre posti, tutti prodotti da forno. Da segnalare i Nutellotti e una concessione alla cucina francese con le Crepes. Addirittura a Pasqua c’è chi si avventurato nel fare la Colomba

1) Pizza

2) Pane

3) Cornetti

4) Lievito madre

5) Gnocchi di patate

6) Plumcake

7) Nutellotti

8) Crepes dolci

9) Meringhe

10) Colomba

