Attenzione al fenomeno che spesso nasconde vere e proprie truffe. Ecco come riconoscerle e quanto si guadagna con questo business nascosto

Il fenomeno delle recensioni false a 5 stelle su Amazon ha un suo ulteriore sviluppo. Ora si è scoperto che con uno schema piramidale sui canali Telegram decine di migliaia di utenti ricevono le istruzioni per recensire prodotti cinesi in cambio del prodotto stesso, che viene rimborsato tramite PayPal. Le recensioni a 5 stelle false su Amazon sono le cosiddette recensioni incentivate, ovvero testimonianze e pareri su prodotti e articoli recensiti con il massimo dei voti solo per apparire più in alto nelle ricerche, truffando gli utenti che (leggendo le recensioni positive) vengono spinti ad acquistarli.

A metà settembre di quest’anno Amazon UK ha dovuto cancellare circa 20.000 recensioni scritte da alcuni “recensori” professionisti perché quasi tutti quei prodotti non erano mai stati recensiti davvero, la recensione era falsa.

Ed una recensione finta è un problema enorme. Se un utente abituato ad acquistare in rete, e consapevole dei rischi che ci sono dietro un sistema di recensioni, è un po’ scettico di fronte a prodotti con un numero spropositato di recensioni a cinque stelle, molti clienti meno esperti che comprano su Amazon riconoscono nella recensione positiva uno dei parametri di scelta per un prodotto rispetto ad un altro.

Nel caso di Amazon, che vende milioni di prodotti, non è solo la valutazione a smuovere un acquisto quanto il numero di recensioni positive di un determinato prodotto. Un set di auricolari wireless di chiara provenienza cinese e probabilmente di qualità infima, ma con oltre 2000 recensioni “pagate”, sarà molto più di appeal di un set di auricolari di ottima qualità con solo un centinaio di recensioni oneste. Tanto che diversi negozianti si lamentano.

Lo schema gestito tramite bot su Telegram

Lo schema di raggiro ai danni di Amazon parte come anticipato da Telegram. Sull’app di messaggistica decine e decine di gruppi organizzati tirano le fila del sistema di recensioni false a 5 stelle: su Amazon “Puoi ricevere gratis i prodotti Amazon in cambio di recensioni a 5 stelle” è la prima riga del manuale del perfetto recensore fasullo.

L’utente sceglie tra una lista di prodotti da recensire, lo ordina e dopo averlo recensito tramite PayPal riceve il rimborso completo di quello che ha speso e si può tenere anche la merce. Non si corre ovviamente il rischio di rimanere “fregati” dal sistema: se il rimborso non dovesse arrivare c’è sempre il sistema di rimborsi di Amazon, basta restituire il prodotto e sarà Amazon a rimborsare. Doppia fregatura.

Il sistema è organizzato in modo tale da eludere l’apparato di sorveglianza di Amazon sulle finte recensioni, ed è ben consapevole che questa pratica di recensioni false va contro la policy di Amazon. Per questo motivo avvisa l’utente che se il suo profilo risultasse sospetto Amazon potrebbe togliere per sempre l’opportunità di recensire prodotti.

Vengono così dati una serie di suggerimenti: acquistare massimo 3 prodotti a settimana, fare anche qualche recensione da 1-2-3 stelle su prodotti ovviamente non pagati ogni 3/4 recensioni pagate a 5 stelle, non recensire sempre tutti i prodotti ricevuti, non seguire uno schema fisso e evitare profili nuovi perché insospettiscono. Una volta fatta la recensione basterà inviare uno screenshot della recensione approvata da Amazon per dare il via al rimborso automatico da parte del bot.

Il sistema di recensioni finte il vertice della piramide è rappresentato dalle persone che prendono accordi con i vari negozi, solitamente negozi cinesi gestiti da cinesi o negozi gestiti da italiani in drop shipping, e alimentano una serie di liste che contengono i prodotti da recensire e la quantità disponibile, ovvero quanto prodotti per tipo il negozio è disposto a dar via gratis per avere la recensione positiva.

Ma come riconoscere recensioni false a 5 stelle su Amazon

Amazon, per classificare i propri prodotti, opera attraverso un algoritmo che posiziona in alto o in basso i vari articoli presenti in vendita. Tra i vari elementi che permettono di scalare i risultati dati dalle nostre ricerche ci sono le recensioni e in particolare quelle positive segnate da 5 stelle. In realtà non basta che un prodotto abbia 5 stelle per convincere Amazon a posizionare in alto quel determinato prodotto. Al voto positivo bisogna accompagnare una lunga e dettagliata descrizione, varie foto e magari anche un breve video che mostra il prodotto.

Per riconoscere prodotti su Amazon con recensioni incentivate occorre prestare attenzione a una serie di elementi:

le recensioni false si presentano solitamente con un titolo in maiuscolo , spesso dai toni entusiasti ;

, spesso dai ; il tono è spesso positivo oltre ogni modo , difficilmente vengono evidenziati aspetti negativi (anche piccoli);

, difficilmente vengono evidenziati aspetti negativi (anche piccoli); le foto che le accompagnano possono essere diverse e in abbinamento a un video (in particolare cercate di memorizzare lo sfondo su cui poggia l’articolo inquadrato, che solitamente torna ricorrente anche in altri articoli);

che le accompagnano possono essere diverse e in abbinamento a un (in particolare cercate di memorizzare lo sfondo su cui poggia l’articolo inquadrato, che solitamente torna ricorrente anche in altri articoli); non 3 o 4, il voto sarà sempre a 5 stelle piene.

Ovviamente non esiste un manuale utile e sempre valido: vale la regola dell’acquisto consapevole, prima di procedere al check out del carrello meglio verificare fino in fondo la scheda prodotto.

Recensioni false a 5 stelle su Amazon: prodotti gratis per promuovere gadget cinesi - Ultima modifica: da