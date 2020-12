X Factor 2020: i numeri dei social, tutti i dati

X Factor 2020: i dati social e la classifica dei maggiori influencer. Il post di maggior successo riguarda i Melancholia, esclusi prima della finale

X Factor 2020 è un fenomeno social, oltre che televisivo, basta dare un’occhiata ai dati: 214.500 post dalla prima puntata alla finale.

X Factor 2020: i dati social

Cerchiamo di misurare il fenomeno X Factor 2020 attraverso le analisi di TalkWalker.

Abbiamo tenuto conto solo dell’Hashtag ufficiale #XF2020 dal10 settembre al 10 dicembre 2020

214.500 sono i post realizzati che riportano l’hashtag ufficiale #XF2020

959.800 è l’engagement (il numero di azioni generate dai post, ovvero like, retweet ecc)

3,2 miliardi la portata potenziale (è il numero di persone, follower o iscritti, a cui potenzialmente può rivolgersi l’insieme degli account che hanno postato qualcosa su #XF2020).

#XF2020 gli account più coinvolgenti

Questi sono i 25 account più coinvolgenti, ovvero che hanno generato più engagement, più azioni con i loro post.

Al primo posto svetta l’account ufficiale di X Factor 2020, primo sotto ogni profilo: engagement, numero di post, una vera macchina.

Al secondo posto per engagement (quindi capacità di coinvolgimento) il conduttore Alessandro Cattelan che con soli 29 post genera la metà delle azioni dell’account ufficiale (che però ha fatto la bellezza di oltre 500 post).

3° posto per l’account ufficiale di Sky.

Al quarto posto l’account parodia di Manuel Agnelli.

Qui la classifica completa dei 25 account più influenti per X Factor 2020

I post più coinvolgenti di X Factor 2020

Nel misurare i post più coinvolgenti non mancano le sorprese, o forse le conferme. Il Post che ha generato più interazioni riguarda il Melacholia, il gruppo che sembrava potesse vincere ed invece è stato escluso all’improvviso, dai voti del pubblico.

La loro canzone “Alone” pubblicata su Youtube è il miglior post social di questo XF2020.

Al secondo posto il grande di ritorno di Fedez con il suo nuovo singolo e al terzo i ringraziamenti ad Alessandro Cattelan che ha annunciato l’addio al programma

Qui trovate la classifica dei post di maggior successo per #XF2020.

X Factor 2020 dati social: demografia

Sono le donne a costituire la maggioranza chi segue X Factor 2020 sui social: oltre il 64%. Mentre la fascia di età più rappresentata è quella che va dai 25 ai 34 anni (47,7%) tallonata dai 18-24 (423,9%), solo il 7,6% per la fascia 45-54 anni, praticamente assenti i più grandi.

