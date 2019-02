Apple ha invitato gli utenti di iPhone di tutto il mondo il mese scorso a inviare le migliori foto che hanno scattato con il telefono per il concorso “Shot on iPhone Challenge”.

L’iPhone è diventato una potente fotocamera per molti e Apple ha adesso presentato le 10 fotografie vincitrici del concorso fotografico “Shot on iPhone” per le miglior fotografie scattate con un iPhone, che sono state selezionate da una giuria composta da fotografi professionisti, come Pete Souza, fotografo della Casa Bianca durante il mandato del presidente americano Barack Obama, nonché il vicepresidente senior di Apple per il marketing mondiale, Phil Schiller, anche lui fotografo.

Le immagini scelte saranno presenti sui cartelloni della Apple in alcune città e nei negozi Apple e online.

Senza rivelarne l’importo, Apple afferma che i fotografi riceveranno una fee di licenza per le foto che verranno utilizzate per le pubblicità e per il loro utilizzo attraverso altri canali del marketing di Apple.

Durante il concorso fotografico, che si è svolto tra il 22 gennaio e il 7 febbraio, i partecipanti potevano inviare le foto via email direttamente ad Apple o pubblicare i loro migliori scatti su Instagram, Twitter o Weibo. In base alle regole, le foto potevano provenire direttamente dall’iPhone (qualsiasi modello) o, prima di essere inviate, potevano essere modificate tramite gli strumenti di Apple nell’app Foto o con software di terze parti e i fotografi di iPhone che hanno scelto di modificare le immagini sono stati tenuti a indicare le app e i filtri utilizzati.

I 10 vincitori del concorso fotografico Apple: le migliori foto scattate con iPhone

Ecco i vincitori del concorso fotografico Apple per le migliori foto scattate con iPhone, insieme al nome del fotografo, al paese, al modello di iPhone utilizzato e ai commenti dei giudici.

Alex Jiang (Stati Uniti), iPhone XS Max

Il giudice Annet de Graaf afferma: “la narrativa in architettura. C’è in realtà una vita dietro la superficie di un condominio medio in una città sconosciuta. Colori vividi e una composizione perfetta con il tabellone del canestro da basket proprio nel mezzo! Ottimo occhio.”

Blake Marvin (Stati Uniti), iPhone XS Max

Phil Schiller afferma: “lo sguardo rubato tra questo procione/ladro e il fotografo è impagabile, possiamo immaginare che stia dicendo ‘se ti allontani lentamente nessuno si farà male’. Un uso piacevole del bianco e nero, il focus sul procione e l’interno del tronco cavo forniscono un movimento organico congelato nel tempo.”

Darren Soh (Singapore), iPhone XS Max

Chen Man afferma: “distorsione e riflessi con un angolo strano – questa foto crea una sensazione fantastica”.

Nikita Yarosh (Bielorussia), iPhone 7

Austin Mann afferma: “adoro quanto sia accessibile questa immagine: non devi viaggiare in Islanda per scattare qualcosa di bello, è proprio sotto il tuo naso. Il modo in cui le linee si intersecano, il colore vibrante, il senso del vecchio e del nuovo… questa è semplicemente una grande immagine”.

Dina Alfasi (Israele), iPhone X

Sebastien Marineau-Mes afferma: “adoro come la pozza d’acqua a forma di cuore incornicia il soggetto, catturando uno scorcio del mondo mentre il soggetto passa di fretta.”

Elizabeth Scarrott (Stati Uniti), iPhone 8 Plus

Brooks Kraft afferma: “un ritratto che cattura la meraviglia dell’infanzia in un ambiente magnifico. Grande composizione che mostra sia la personalità della bambina, che l’esperienza dei dintorni”.

Andrew Griswold (Stati Uniti), iPhone XS

Jon McCormak afferma: “questa immagine è ben pensata e scattata. Il pattern di sfondo tiene insieme l’immagine e le ripetute versioni più piccole di quel pattern nelle gocce d’acqua creano un sacco di interesse visivo. L’uso creativo della profondità di campo qui è eccellente“.

Bernard Antolin (Stati Uniti), iPhone XS Max

Dice Kaiann Drance: “sembra una scena semplice ma una buona scelta nell’uso del bianco e del nero la eleva ad un umore diverso. Aiuta a far emergere il contrasto drammatico tra le nuvole e il paesaggio circostante.”

LieAdi Darmawan (Stati Uniti), iPhone XS

Luísa Dörr afferma: “mi sento come se questo paesaggio fosse stato trattato come un vecchio ritratto. La trama delle montagne evoca un vecchio viso rugoso. Ritratti e paesaggi sono il modo più antico di rappresentazione creativa degli esseri umani. C’è qualcosa che appartiene ai regni della mente subconscia e questo è principalmente ciò che mi attrae di questa immagine: la parte che non sono in grado di spiegare.”

Robert Glaser (Germania), iPhone 7

Kaiann Drance afferma: “splendida gamma dinamica. Ci sono dettagli in tutta la foto: nel prato, negli alberi e nelle nuvole. Bello il cielo profondo e colori piacevoli in generale”.