App Samsung DeX per Mac e Windows disponibili per il download

Con i nuovi Galaxy Note 10 e Galaxy Note 10+, Samsung DeX si può utilizzare anche come app, sia per Windows sia per Mac

Arriva la nuova App Samsung DeX creata in particolare per i Galaxy s10. Dopo essere stati annunciati il ​​7 agosto, gli ordini per i Galaxy Note 10 e Note 10+ di Samsung hanno iniziato a essere evasi pochi giorni fa. Ricca di funzionalità, la gamma Galaxy Note 10 vanta anche un’esperienza DeX aggiornata con app Samsung DeX dedicate sia per Mac che per Windows (7 e 10) che offrono un’esperienza dockless.

Samsung DeX cos’è

Il nome DeX sta per “Desktop Experience” ed è, di fatto, una docking station, che permette di trasformare alcuni modelli di smartphone e tablet Galaxy in PC. Il dispositivo inizialmente aveva bisogno di una dock opzionale per la connessione a un display esterno. Poi, con i modelli dello scorso anno, si è passati alla semplice necessità di utilizzare un cavo da USB-C a HDMI, ora con Note 10 è stata introdotta anche una modalità indipendente che consente, in sostanza, di utilizzare nello stesso momento le funzioni telefoniche e quelle del PC a cui lo smartphone è connesso.

App Samsung DeX: come funziona

A differenza del software OneHop di Huawei che abbina i suoi dispositivi ai laptop MateBook tramite NFC, per utilizzare le app Samsung DeX dovrai connettere il tuo Galaxy Note 10 / 10+ al tuo computer Windows o Mac. Una volta connesso, l’app DeX si apre in una finestra separata da cui è possibile controllare lo smartphone. La cosa buona è che hai bisogno solo di un cavo USB per usare DeX invece di dover acquistare il dock dedicato.

L’esperienza d’uso aggiornata di DeX consente di visualizzare video, immagini e documenti su uno schermo più grande mentre si continua a usare ancora il proprio Galaxy Note 10/10 + come telefono.

Si può trascinare e rilasciare i file dal telefono sul computer Windows o Mac e viceversa mentre si usano il mouse e la tastiera esterne, sfruttando la comodità del desktop.

Da questo link si può scaricare l’app DeX per computer Windows o Mac.

