Dietro alla decisione del social network potrebbero esserci motivi legati alla privacy degli utenti.

È stato lo stesso Facebook a comunicare che la funzione Amici nelle vicinanze e altri servizi che si basano sulla geolocalizzazione a breve non saranno più disponibili sul social. Gli utenti sono stati avvisati attraverso la ricezione di una mail mentre le modifiche dovrebbero diventare effettive a partire dalla fine del mese di maggio 2022. Facebook non ha fornito una spiegazione esaustiva in merito a tale decisione ma trattandosi di servizi che si basano sulla geolocalizzazione, è lecito pensare che gli stessi vengano interrotti per questioni relative alla privacy degli utenti.

Amici nelle vicinanze e le altre funzioni che spariranno da Facebook

La funzione Amici nelle vicinanze consente di sapere, almeno finché resterà attiva, dove si trovano gli amici di Facebook, attraverso la condivisione della propria posizione. A partire dalla fine di maggio, oltre a questa, saranno definitivamente abbandonati i servizi di cronologia delle posizioni e di posizione in background. Ma non sembra essere tutto perché Facebook interromperà anche gli avvisi sul meteo e cesserà di raccogliere tutte le informazioni necessarie alla fruizione di tali servizi a cui in precedenza gli utenti avevano concesso i permessi.

Cosa succederà alle informazioni raccolte da Facebook

La comunicazione che Facebook ha inviato tramite mail, oltre a informare sulla cessazione dei servizi basati su geolocalizzazione come Amici nelle vicinanze, ha fatto sapere agli utenti che potranno scaricare le informazioni di proprio interesse. Entro il primo agosto 2022, chi lo desidera e lo reputa necessario, potrà scaricare le informazioni di geolocalizzazione che Facebook ha raccolto in tutto questo tempo e che sono servite, tra le altre cose, per creare la mappa dei posti visitati dal singolo utente. Dopo tale data limite, non sarà più possibile recuperare queste informazioni poiché le stesse saranno cancellate in via definitiva.

Facebook ha comunque fatto sapere che le informazioni relative alla geolocalizzazione degli utenti saranno utilizzate in altro modo. Che attualmente non è dato sapere. Potrebbero arrivare nuovi servizi sul social network?! È molto probabile che comunicazioni in merito saranno fatte nel mese di giugno, quando i servizi citati dovrebbero essere ormai disattivati. Certo è che Facebook non dirà addio alla geolocalizzazione.

immagine: Pixabay

Amici nelle vicinanze, perché Facebook dice addio ai servizi di geolocalizzazione - Ultima modifica: da