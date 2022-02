Facebook, per la prima volta in 18 anni perde utenti: cosa sta succedendo

Evento storico per il social di Mark Zuckerberg. Cosa sta succedendo?

Per la prima volta dalla sua nascita, avvenuta 18 anni, Facebook perde utenti. Il numero totale di coloro che utilizzano il social non si era mai abbassato fino a questo momento. Per Facebook si tratta dunque di un evento storico, seppure in chiave negativa. Che potrebbe aprire a scenari finora inattesi o non ipotizzabili.

Quanti utenti ha perso Facebook

Stando al rapporto sugli utili trimestrali di Meta, la società madre che possiede anche Facebook, quest’ultimo avrebbe perso circa mezzo milione di utenti giornalieri globali nel corso del quarto trimestre del 2021, comparando il dato al trimestre precedente. Se pensiamo che Facebook ha comunque circa 1,93 miliardi di utenti attivi ogni giorno, il calo potrebbe non sembrare rilevante. Il punto, invece, è che quanto avvenuto rappresenta un evento anomalo per la piattaforma social dato che la sua base utenti, per lungo tempo, è cresciuta molto velocemente. Stando al rapporto, sembra che Meta abbia avuto difficoltà nel restare rilevante per gli utenti più giovani, che nel frattempo hanno preferito altri social (TikTok su tutti). La risposta di Wall Street alla notizia non si è fatta attendere: le azioni di Meta sono scese del 20%.

Cosa sta facendo Meta per evitare la “fuga” di utenti

Il fatto che gli utenti più giovani siano migrati verso altre piattaforme per loro più “appetibili”, ha fatto s’ che la base utenti di Facebook sia attualmente invecchiata. Da non sottovalutare anche il fatto che la piattaforma abbia esaurito i nuovi Paesi verso cui espandere il proprio servizio. Essere partito inizialmente dagli Stati Uniti e poi essersi esteso man mano al resto del mondo, ha fatto sì che la crescita degli utenti fosse costante, e non è un caso che il numero di utenti abbia iniziato a diminuire proprio dagli Stati Uniti.

Cosa potrebbe fare Meta per far sì che il trend, che vede il numero di utenti al ribasso, si arresti e cambi rotta? Il cambio di strategia risulta essere essenziale ed è per questo che l’azienda ha già comunicato la sua volontà di investire di più su alcune funzionalità, come i video in formato breve (ad esempio i Reels su Instagram). Meta sta inoltre investendo nello sviluppo delle sue capacità AR/VR (realtà aumentata) e altre tecnologie che dovrebbero supportare il metaverso. È proprio su quest’ultimo che l’azienda punta di più ma è ancora presto per fare previsioni.

Oltre al primo calo di utenti, Meta ha registrato anche una crescita dei profitti e dei ricavi inferiore a quella che ci si attendeva. Secondo l’azienda ciò potrebbe essere dovuto all’inflazione e alle nuove restrizioni sulla privacy, che vanno a incidere sul rendimento degli annunci e sui ricavi da essi derivanti.

