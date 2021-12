Ballando con le Stelle, i dati di ascolto social

Ballando con le stelle di Milly Carlucci raggiunge nella prima puntata risultati importanti di ascolto sia in TV sua sui social, qui i dati e la classifica dei migliori influencer

Ballando con le stelle è iniziato molto bene con gli ascolti sia in tv sia sui social. In Tv è un testa a testa con Tu si Que Vales di Maria de Filippi. Lo show di Mully carlocci fa segnare 3.991.00 spettatori con Share dello 23.94%, ne dettaglio guardando ai vari gli ascolti della prima puntata di Ballando 2021 dicono 4.165.000 spettatori pari al 19.58% di share, nel segmento “Ballando…Tutti in Pista” in onda dalle 20.41 alle 21.16, e 3.991.000 spettatori pari al 23.92% dalle 21.20 alle 0.59.

Ballando con le stelle Dati Social

Sui social la distanza tra Ballando con le stelle e tu Si Que Vales è netta.

I dati sono stati rilevati da Social Content Rating, powered by Talk Walker che raccoglie i numeri sui social network di tutti i programmi televisivi. Il sistema raccoglie i dati di tutti i post che riguardano le trasmissioni. I post vengono analizzati in base non solo agli hashtag ufficiali ma con un’analisi semantica che riconosce se il post si riferisce alla trasmissione (riferimenti ai concorrenti, agli account del programma ecc.).

Ballando con le stelle ha ottenuto 684.200 interiezioni social, mentre Tu Si Que Vales si è fermato a 138.100.

Con circa 4.000.000 di telespettatori, Ballando cin le stelle ha raggiunto un Indice DSTI pari a 17 (un ottimo valore). Digitalic Social TV Index che mette in relazione le interazioni sui social con il numero di telespettatori. Il calcolo è realizzato suddividendo il numero dell’engagement per il numero dei telespettatori, moltiplicato per 100.

#BallandoConleStelle i top influencer 11 dicembre novembre

Grazie all’analisi di TalkWalker abbaino individuato chi sono stati i 50 account più coinvolgenti della puntata, ovvero quelli che con i loro post contenenti l’hashtag #BallandoConLeStelle hanno generato più engagement (like, repost e commenti). La classifica è ordinata per engagement ovvero in base al numero di interazioni raggiunte con tutti i post fatti durante la serata da ciascuna account. Cliccando l’immagine potete scaricare la Top 100 in Alta Risoluzione.

DSTI, Social TV index 4 dicembre

La puntata del 4 dicembre di Ballando ha ottenuto 3.807.000 spettatori e 809.800 interazioni sui social (misurate da Social Content Ratings by TalkWalker), per un DSTI pari a 21,7 che è davvero un ottimo nuemro, significa che i telespettatori di Ballando con le stelle sono molto attivi anche sui social.

