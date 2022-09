Elezioni Politiche 2022: i dati social, la mappa

Elezioni Politiche 2022 i dati social raccontano una partecipazione con scontri e politiche, una battaglia online prima ancora che nelle urne: ecco gli account più influenti e i dati demografici

Sulle Elezioni Politiche 2022 i dati Social dicono che le persone sono state coinvolte molto in questi ultimi 30 giorni. La campagna elettorale per le elezioni politiche 2022 è stata condotta anche condotta anche molto sui social con post provocatori, polemiche, schieramenti in battaglia online.

Un gran movimento che alcuni sperano possa anche tramutarsi in voti.



I dati delle Elezioni Politiche sui social sono alti: oltre 216.400 post. Ma non vi illudete, le elezioni non arrivano lontanamente a sfiorare il numero di post generati dal Grande Fratello Vip, che nello stesso periodo (gli ultimo 30 giorni) fa segnare 344.800 post.

Anche i dati di engagement per le Elezioni Politiche 2022 sono alti: 748.600, significa che i 216.400 post hanno generato 748.600 interazioni, ovvero like, commenti o repost.

Anche qui il successo social delle tematiche politiche è lontano dal #GFVip che registra come engagement 1,8 milioni.

C’è anche un motivo tecnico, chi commenta sui social le tematiche politiche non usa sempre l’hashtag specifico, in questo caso #ElezioniPolitiche2022, mentre chi commenta i grandi eventi TV lo fa praticamente sempre.L’analisi social si basa infatti sulla misurazione di hashtag o parole. Quindi i dati raccolti dipendono anche dalla predisposizione delle persone ad inserire nei propri post l’hashtag corretto dell’argomento.

I confronti quindi su temi molto generali possono essere sottostimati da un’analisi per hashtag.

Rimane comunque valida l’analisi “interna”, vedere, all’interno dell’hashtag selezionato, quali sono i dati emergenti.

Elezioni Politiche 2022, dati demografici

Analizzando l’hashtag ufficiale #ElezioniPolitiche2022 vediamo che i più attivi sui social sono i soggetti tra il 25 e i 34 anni che rappresentano il 42,4% delle persone che hanno fatto post sulle Elezioni Politiche 2022, segue la fascia dei più giovani: 18-24 con il 26,9% e poi al 19,6% i 35-44 anni. Attive anche le fasce di età dai 45 ai 54 (8,2%) e dai 55 ai 64 anni (2,8%) e anche oltre i 65 con lo 0,1% (sembrerà poco ma in genere sui social questa fascia è ben poco attiva e in genere con compare nelle statistiche).

Riguardo alla suddivisone di genere solo il 33,3% geli account attivi sulle Elezioni Politiche 2022 è femminile, il 66,7% maschile.

La politica rimane anche sui social un affare per addetti ai lavori, il 24% di chi ne parla fa parte di quel mondo: 12,2% sono i politici, 10,4% i giornalisti, a questi si aggiungono con il 14% i manager, che rappresentano la categoria lavorativa più presente.

Elezioni Politiche 2022 distribuzione Geografica

A livello geografico i post provengono da tutta Italia, meno attiva la Sardegna e il centro dei commenti social è il nord e Roma. Qui trovate la mappa della distribuzione geografica dei post che contengo l’hashtag #ElezioniPolitiche2022.

Elezioni Politiche 2022 gli account più influenti

Qui di seguito trovate i 100 account più influenti per #ElezioniPolitiche2022. La classifica è ordinata per engagement ovvero in base al numero di interazioni raggiunte con tutti i post fatti durante la serata da ciascuna account. Cliccando sull’immagine potete scaricare la classifica in PDF in alta risoluzione.

Elezioni Politiche 2022: i dati social, la mappa - Ultima modifica: da