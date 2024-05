GIF per la festa della mamma 2023, immagini animate da scaricare gratis e condividere su WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter e altri social network.

Le immagini GIF festa della mamma 2024 sono uno dei modi più carini per fare gli auguri alla propria mamma nel giorno dedicato alla sua festa, ma anche a tutte le mamme, non dimentichiamolo. Quest’anno il giorno speciale cade domenica 12 maggio ed è per questo che proponiamo una serie di divertenti GIF animate da inviare su WhatsApp ma anche su social quali Facebook, Instagram, Tik Tok solo per citare i più noti e utilizzati. Ricordiamo inoltre che è possibile creare GIF personalizzate grazie ad applicazioni per smartphone iOS e Android.

Ricordiamo inoltre come tutte le immagini Gif festa della mamma 2024 presenti su questa pagina siano gratuite e possano essere condivise online tramite le principali piattaforme di messaggistica istantanea. Non resta che scegliere la GIF preferita e salvarla sul proprio smartphone, in attesa di inviarla alla propria mamma e di strapparle un sorriso.

Le migliori immagini GIF per la festa della mamma 2024

Per salvare le immagini GIF festa della mamma presenti in questa gallery è necessario procedere con alcune operazioni, molto semplici e facili da ricordare. Per salvare un’immagine GIF festa della mamma 2024 su Android e iOS, bisogna tenere premuto il dito sulla GIF in questione per qualche secondo, fino a quando non apparirà sullo schermo una nuova finestra di dialogo. All’interno di quest’ultima si clicca sulla voce Salva immagine. L’immagine GIF verrà salvata nel rullino per quanto riguarda i dispositivi iOS, come iPhone, iPad e iPod Touch, mentre su Android verrà archiviata nella cartella Download del browser. In questo modo, è possibile condividere facilmente le immagini umoristiche anche con altre applicazioni di terze parti, come WhatsApp o social network.

Iniziamo con una delle frasi più belle da dire alla propria mamma, degli auguri semplici ma eleganti

E proseguiamo con un augurio affettuoso per la festa della mamma, una Gif per la festa della mamma con un tema floreale

Per far sapere alla propria mamma, ma anche a qualsiasi mamma, quanto sia importante per noi la loro festa, ecco una GIF per la festa della mamma 2024 con un bouquet di fiori

Quale modo migliore per celebrate la festa della mamma se non con una Gif che rappresenta un abbraccio tra una mamma e figlia?

Per le mamme che apprezzano i fiori, una bellissima GIF con un altro omaggio floreale virtuale, inoltre questa Gif festa della mamma è in formato verticale per cui adatta anche a Tik Tok e Instagram

E ancora un omaggio floreale virtuale, con un tenero abbraccio, per gli auguri in formato GIF festa della mamma

Le mamme sanno sempre dimostrare il proprio amore per i figli, questa Gif per la festa della mamma racconta in pochi istanti proprio questo amorevole abbraccio tra mamma e figli

E per restare in tema animali, anche una gif animata con mamma orsa

E infine un affettuoso omaggio dai colori pastello, con gli auguri come se fossero stati scritti a mano per questa Gif per la festa della mamma sui toni del rosa e in formato verticale

se volete invece usare delle immagini statiche qui le Immagini festa della Mamma 2023

Come creare una GIF per fare gli auguri alla mamma

Per creare GIF adatte ad ogni occasione si possono utilizzare app disponibili sia per smartphone sia per tablet. Una tra le più famose è sicuramente Boomerang, disponibile sia per Android che iOS. Creare GIF animate con Boomerang è veramente semplice, visto che basta utilizzare sia la fotocamera anteriore che quella posteriore dello smartphone. Allo stesso tempo, Boomerang permette di condividere il contenuto su Instagram, Facebook e salvarlo anche nel rullino fotografico, per condividerlo in un secondo momento su WhatsApp.

Un’altra app con cui creare immagini GIF divertenti, simpatiche e creative per la festa della mamma 2024 è Gifx. Disponibile solo per iOS, Gifx è un editor che riesce a trasformare immagini e video in vera e propria arte. Non a caso, sono tantissime le funzioni offerte, tra cui quella di aggiungere testo e musica alle proprie immagini animate. Gifx offre inoltre la possibilità di consultare un catalogo di decine di GIF di qualità, create da professionisti.

Frasi per la festa della mamma

Chi preferisce inviare una frase di auguri anziché una gif animata oppure vuole aggiungere alcune parole alle immagini, ecco alcune celebri frasi per la festa della mamma 2022:

“Madri, siete voi che avete in mano la salvezza del mondo” (Lev Tolstoj)

Dio non poteva essere dappertutto così ha creato le madri (proverbio ebraico)

Non esiste al mondo una donna formidabile come tu sei. Sei speciale mamma, grazie per tutto quello che fai

Posso rinunciare a tutto ma non al tuo dolce sorriso.Buona festa mamma

Se sei una mamma, sei un supereroe (Rosie Pope)

Tutto ciò che sono, o spero di essere, lo devo al mio angelo, mia madre (Abraham Lincoln)

