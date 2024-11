I migliori Influencer Italiani: la lista definitiva 2024

I migliori Influencer Italiani: la lista definitiva di lista definitiva dei migliori influencer italiani, basata su criteri rigorosi come premi, engagement e valore generato. Offre una panoramica affidabile e aggiornata del settore, utile per brand e aspiranti influencer.

Non è facile capire ci siano i I migliori Influencer Italiani del momento: il mondo degli influencer è in continua evoluzione. Digitalic ha deciso di creare una lista dei migliori influencer italiani, basata su criteri rigorosi e dati concreti. Questa classifica rappresenta un punto di riferimento importante per comprendere il panorama dell’influencer marketing in Italia.

I migliori Influencer Italiani: criteri di selezione

La lista di Digitalic si distingue per la sua metodologia accurata e completa. Ecco i principali criteri utilizzati:

1. Top Creators Awards: Sono stati inclusi tutti gli influencer che hanno ricevuto questo prestigioso riconoscimento nel 2023 e nel 2024.

2. Engagement: È stato valutato il livello di coinvolgimento dei follower, un indicatore chiave dell’efficacia di un influencer.

3. Influencing Value: Si è tenuto conto del valore complessivo che un influencer può generare per i brand.

4. Analisi con Inflead: La piattaforma Inflead è stata utilizzata per fornire dati precisi e approfonditi su ciascun influencer.

I migliori Influencer Italiani: perché questa lista è importante

1. Affidabilità: Basandosi su premi riconosciuti e dati oggettivi, la lista offre una panoramica affidabile del settore.

2. Attualità: Includendo i vincitori dei Top Creators Awards del 2023 e 2024, la classifica è estremamente aggiornata.

3. Valore per i brand: L’attenzione all’engagement e all’influencing value rende questa lista particolarmente utile per le aziende alla ricerca di partnership efficaci.

Inontre questa lista ha diverse implicazioni: • Standardizzazione: Contribuisce a stabilire standard più elevati nel settore dell’influencer marketing. • Trasparenza: Offre una maggiore trasparenza sui criteri di successo nel mondo degli influencer. • Guida per aspiranti influencer: Fornisce preziosi insights per chi desidera intraprendere questa carriera.

Le metriche per valutare i migliori Influencer Italiani

Abbiamo valutato due metriche essenziali, non solo il numero dei follower che non è molto indicativo della reale capacità di coinvolgere il pubblico.

Influencing Value

L’Influencing Value quantifica il numero di persone reali che un influencer riesce a raggiungere e influenzare efficacemente, calcolato utilizzando algoritmi avanzati che analizzano le metriche di coinvolgimento degli ultimi 20 post o degli ultimi sei mesi di attività. Valutando like, commenti, visualizzazioni, frequenza di pubblicazione, dinamiche dei follower e tempistiche di postaggio, offre una chiara panoramica dell’impatto recente dell’influencer.

Engagement rate

L’engagement rate è calcolato come il rapporto tra l’engagement totale medio, definito come la somma di like e commenti, e il numero di follower. Questa misura si basa sugli ultimi 20 post o sugli ultimi sei mesi di attività.

Sostanzialmente è un indice che mette in relazione il numero dei follwer con il numero di Like (ma anche commenti) e definisci come influencer sia in grado di coinvolgere il proprio pubblico.

Giusto per avere un’idea dello standard una percentuale oltre il 10% è eccezionale, dal 9% al 5% è buona, dal 5% al 3% è media; dal 3% all’1% è bassa, sotto l’1% è insufficiente, sotto 1% significa che la quasi totalità dei follower è inattiva…

Earn Media Value

Rappresenta il costo che sarebbe necessario per raggiungere un pubblico simile per interessi e demografia tramite sponsorizzazioni a pagamento sui social media. Si calcola utilizzando i dati socio-demografici dell’audience del profilo, l’Influencing Value e il CPM medio della piattaforma social di riferimento. Questa metrica fornisce una stima del valore monetario, medio della reach organica ottenuta dal profilo negli ultimi 20 post o negli ultimi sei mesi di attività.

I migliori Influencer Italiani per Influencing Value

Nome Account IG Influencing Value Engagement % Efficiency Followers Count Alessia Lanza @alessialanza 3.091.568 11.1 176.9 1.747.288 Daniele Cabras @danidanycabrass 1.484.835 11.1 120.8 1.229.179 The Jackal @the_jackal 1.400.840 2.8 66.6 2.102.230 Giuseppe Ninno @mandrake1984_ 1.183.529 9.4 116.8 1.013.227 ELISA MAINO @la_mainoo 712.324 1.7 22.8 3.128.792 Nicolò Balini @humansafari 606.900 5 55.6 1.090.600 Tommaso Zorzi @tommasozorzi 563.993 1.9 27.7 2.037.923 Chef Max Mariola @chefmaxmariola 550.975 1.9 18.5 2.978.402 Frank Gramuglia @frank_gramuglia 498.762 2.4 27.4 1.820.637 Tommaso Cassissa @tommycassi 458.697 3.4 32.3 1.419.587 DilettaSecco @dilettasecco 456.127 6.3 58.3 781.873 Geopop @geopop 346.836 1.2 11.2 3.127.355 Ruben Bondì @cucinaconruben 287.881 1.2 15.7 1.828.533 LORETTA GRACE @graceonyourdash 238.450 4.8 59.1 403.223 Il Milanese Imbruttito @milaneseimbruttito 215.549 1.4 27.4 786.748 Gianluca Gazzoli @gianlucagazzoli 183.440 4.4 62.4 294.084 Matteo Pelusi @matteopelusi 167.972 0.9 11.6 1.445.298 Eleonora Riso @eleonorariso_masterchef13 161.744 4 43.1 375.163 🌸 Arienne Makeup 🌸 @arienne.makeup 157.508 2.9 33.7 467.942 Giovanni Arena @giovanniarena_ 144.889 2.7 22.9 632.912 Roberto Parodi 🏍 @il_parods 140.309 3 45.5 308.675 Aisha Sarah ⋆⭒˚。⋆❀˖° ゚✧:・.☽ @aisha.lyb 137.254 9.4 94.1 145.875 Francesca Busi @youaremylemonade 121.498 3.1 55.5 220.533 Al.ta Cucina @al.ta.cucina 104.943 0.8 6.8 1.535.270 Adrian Fartade @adrianfartade 96.820 1.8 33.2 291.443 Luigi Antonio Giaretti @luigigiaretti 55.914 4.5 45.8 122.127 Stefano Nazzi @stenaz 49.462 4.3 40.8 121.286 Gianpaolo Simonelli @gianpaolo.golden 28.931 0.7 4.3 679.585 Andrea Galeazzi @andreagaleazzi 28.472 0.8 6.4 442.230 Fjona Cakalli👸🏼Tech Princess @fjonacakalli 9.537 1.3 14.4 66.332

I migliori Influencer Italiani per Engagement

Nome Account IG Engagement % Influencing Value Efficiency Followers Count Alessia Lanza @alessialanza 11.1 3091568 176.9 1747288 Daniele Cabras @danidanycabrass 11.1 1484835 120.8 1229179 Giuseppe Ninno @mandrake1984_ 9.4 1183529 116.8 1013227 Aisha Sarah ⋆⭒˚。⋆❀˖° ゚✧:・.☽ @aisha.lyb 9.4 137254 94.1 145875 DilettaSecco @dilettasecco 6.3 456127 58.3 781873 Nicolò Balini @humansafari 5 606900 55.6 1090600 LORETTA GRACE @graceonyourdash 4.8 238450 59.1 403223 Luigi Antonio Giaretti @luigigiaretti 4.5 55914 45.8 122127 Gianluca Gazzoli @gianlucagazzoli 4.4 183440 62.4 294084 Stefano Nazzi @stenaz 4.3 49462 40.8 121286 Eleonora Riso @eleonorariso_masterchef13 4 161744 43.1 375163 Tommaso Cassissa t@ommycassi 3.4 458697 32.3 1419587 Francesca Busi @youaremylemonade 3.1 121498 55.5 220533 Roberto Parodi 🏍 @il_parods 3 140309 45.5 308675 🌸 Arienne Makeup 🌸 @arienne.makeup 2.9 157508 33.7 467942 The Jackal @the_jackal 2.8 1400840 66.6 2102230 Giovanni Arena @giovanniarena_ 2.7 144889 22.9 632912 Frank Gramuglia @frank_gramuglia 2.4 498762 27.4 1820637 Tommaso Zorzi @tommasozorzi 1.9 563993 27.7 2037923 Chef Max Mariola @chefmaxmariola 1.9 550975 18.5 2978402 Adrian Fartade @adrianfartade 1.8 96820 33.2 291443 ELISA MAINO @la_mainoo 1.7 712324 22.8 3128792 Il Milanese Imbruttito @milaneseimbruttito 1.4 215549 27.4 786748 Fjona Cakalli👸🏼Tech Princess @fjonacakalli 1.3 9537 14.4 66332 Geopop @geopop 1.2 346836 11.2 3127355 Ruben Bondì @cucinaconruben 1.2 287881 15.7 1828533 Matteo Pelusi @matteopelusi 0.9 167972 11.6 1445298 Al.ta Cucina @al.ta.cucina 0.8 104943 6.8 1535270 Andrea Galeazzi @andreagaleazzi 0.8 28472 6.4 442230 Gianpaolo Simonelli @gianpaolo.golden 0.7 28931 4.3 679585

I migliori Influencer Italiani per Effincency

Nome Account IG Efficiency % Engagement % Influencing Value Followers Count Alessia Lanza @alessialanza 176.9 11.1 3091568 1747288 Daniele Cabras @danidanycabrass 120.8 11.1 1484835 1229179 Giuseppe Ninno @mandrake1984_ 116.8 9.4 1183529 1013227 Aisha Sarah ⋆⭒˚。⋆❀˖° ゚✧:・.☽ @aisha.lyb 94.1 9.4 137254 145875 The Jackal @the_jackal 66.6 2.8 1400840 2102230 Gianluca Gazzoli @gianlucagazzoli 62.4 4.4 183440 294084 LORETTA GRACE @graceonyourdash 59.1 4.8 238450 403223 DilettaSecco @dilettasecco 58.3 6.3 456127 781873 Nicolò Balini @humansafari 55.6 5 606900 1090600 Francesca Busi @youaremylemonade 55.5 3.1 121498 220533 Luigi Antonio Giaretti @luigigiaretti 45.8 4.5 55914 122127 Roberto Parodi 🏍 @il_parods 45.5 3 140309 308675 Eleonora Riso @eleonorariso_masterchef13 43.1 4 161744 375163 Stefano Nazzi @stenaz 40.8 4.3 49462 121286 🌸 Arienne Makeup 🌸 @arienne.makeup 33.7 2.9 157508 467942 Adrian Fartade @adrianfartade 33.2 1.8 96820 291443 Tommaso Cassissa t@ommycassi 32.3 3.4 458697 1419587 Tommaso Zorzi @tommasozorzi 27.7 1.9 563993 2037923 Frank Gramuglia @frank_gramuglia 27.4 2.4 498762 1820637 Il Milanese Imbruttito @milaneseimbruttito 27.4 1.4 215549 786748 Giovanni Arena @giovanniarena_ 22.9 2.7 144889 632912 ELISA MAINO @la_mainoo 22.8 1.7 712324 3128792 Chef Max Mariola @chefmaxmariola 18.5 1.9 550975 2978402 Ruben Bondì @cucinaconruben 15.7 1.2 287881 1828533 Fjona Cakalli👸🏼Tech Princess @fjonacakalli 14.4 1.3 9537 66332 Matteo Pelusi @matteopelusi 11.6 0.9 167972 1445298 Geopop @geopop 11.2 1.2 346836 3127355 Al.ta Cucina @al.ta.cucina 6.8 0.8 104943 1535270 Andrea Galeazzi @andreagaleazzi 6.4 0.8 28472 442230 Gianpaolo Simonelli @gianpaolo.golden 4.3 0.7 28931 679585

L'Effincency confornta il numero di persoien influenzate dal creato con il numero dei suoi follower, una percentuale superiore al 100% significa che i suoi post spesso sono virali e coinvolgono anche persone che non sono suoi follower

I conti in tasca

Esaminando l’estimated Earn Media Value possimo fare i conti in tasca agli influencer. Alessia Lanza potrebbe chiedere 39.000 euro per ogni post sul suo profilo, mentre Daniel Cabras 23.000, The Jackal 20.000

Combinando riconoscimenti prestigiosi, metriche di engagement e analisi approfondite, questa lista offre una visione completa e affidabile del panorama dell’influencer marketing in Italia. Per brand, marketer e aspiranti influencer, questa classifica è uno strumento prezioso per navigare in un settore in rapida evoluzione e sempre più rilevante nel panorama digitale italiano.

