Il bando di TikTok negli Stati Uniti: ecco cosa succede

TikTok rischia il bando negli USA per motivi di sicurezza nazionale. Trump potrebbe sospendere l’applicazione della legge, negoziando una proroga. Il futuro dell’app resta incerto, con possibili impatti legali e commerciali.

TikTok sta per essere bandito negli Usa lasciando senza uno dei principali social (e quello più in crescita) oltre 17° milioni di utenti. TikTok, infatti, è uno dei social media più popolari al mondo, con oltre 1 miliardo di utenti,170 milioni solo negli Stati Uniti e 20 milioni in Italia.

Il problema è la sicurezza, soprattutto politica, le preoccupazioni americane riguardano infatti la sicurezza dei dati e i legami dell’app con il governo cinese, questo ha portato a decisioni drastiche. Recentemente, la Corte Suprema degli Stati Uniti ha confermato una legge che potrebbe vietare TikTok negli Stati Uniti, a meno che la sua società madre cinese, ByteDance, non venda la sua partecipazione nell’app. Vediamo cosa è successo esattamente e cosa potrebbe riservare il futuro, in particolare per quanto riguarda la decisione del Presidente eletto Donald Trump.

Bando di TikTok USA, cos’è successo

In una decisione unanime, la Corte Suprema ha stabilito che ByteDance deve vendere la sua quota di TikTok, altrimenti l’app verrà effettivamente bandita negli Stati Uniti. Questa decisione è stata presa per far rispettare il Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act, firmato dal Presidente Joe Biden nell’aprile 2023.

Secondo la Corte Suprema, “per più di 170 milioni di americani, TikTok offre un’opportunità unica ed espansiva per l’espressione, un mezzo di coinvolgimento e una fonte di comunità. Ma il Congresso ha determinato che il disinvestimento è necessario per rispondere documentate preoccupazioni sulla sicurezza nazionale riguardanti le pratiche di raccolta dati di TikTok e la sua relazione con un nazione straniera, considerata avversa.”

Le reazioni di TikTok al ban

ByteDance ha finora rifiutato di vendere TikTok, il che significa che molti utenti statunitensi potrebbero perdere l’accesso all’app. Sebbene l’app possa ancora funzionare per coloro che l’hanno già installata sui loro telefoni, ByteDance ha minacciato di spegnerla completamente.

In un video pubblicato su TikTok, l’Amministratore Delegato di TikTok, Shou Chew, ha ringraziato il Presidente eletto Trump “per il suo impegno a lavorare con noi per trovare una soluzione che mantenga TikTok disponibile” negli USA. Ha affermato che l’uso di TikTok è un diritto del Primo Emendamento, sottolineando che oltre 7 milioni di aziende americane lo utilizzano per guadagnare e trovare clienti.

Cosa accadrà con il bando di TikTok

Con il passaggio di consegne tra il Presidente Biden e il Presidente eletto Trump, il futuro di TikTok negli Stati Uniti è nelle mani dell’amministrazione entrante. Trump, che in precedenza aveva appoggiato il bando di TikTok, ha chiesto alla Corte Suprema di sospendere l’implementazione della legge per permettere alla sua amministrazione di perseguire una risoluzione politica.

Trump, in un post sul suo social media app Truth Social, ha affermato che la decisione era preventivata e che deve essere rispettata. “La mia decisione su TikTok sarà presa a breve, ma devo avere tempo per esaminare la situazione. Restate sintonizzati!” ha scritto.

Possibili scenari per il bando di TikTok

Sebbene Trump abbia parlato favorevolmente di TikTok dopo un incontro con il miliardario repubblicano Jeff Yass, resta da vedere quale sarà la sua decisione finale. Yass, un grande investitore di ByteDance, possiede anche una partecipazione nell’azienda che possiede Truth Social (il social fondato dal Presidente Trump)

Se Trump decidesse di non prorogare la scadenza dell’obbligo di vendita, TikTok dovrà cercare un acquirente o affrontare la chiusura definitiva dell’App negli Stati Uniti. I fornitori di servizi internet e gli app store di terze parti, come Apple e Google, potrebbero essere penalizzati se continueranno ad offrire la possibilità di scaricare TikTok dopo la scadenza del 19 gennaio. Questo potrebbe rendere impossibile per gli utenti installare gli aggiornamenti necessari per far funzionare l’app e quindi porterebbe ad una lenta “moria” dell’app su tutti i dispositivi.

Il presidente può concedere una proroga di 90 giorni per l’applicazione di una legge, se fosse in corso una seria trattativa d’acquisto.

Il presidente eletto Donald Trump ha fatto capire di voler salvare TikTok, utilizzato da 170 milioni di americani, e potrebbe scegliere di sospendere l’applicazione della nuova legge una volta entrato in carica oggi. Trump e il presidente cinese Xi Jinping hanno infatti discusso di TikTok come parte di una conversazione pre-inaugurale, e questo lascia pensare che il bando non verrà applicato.

Impatto sui creatori del bando di TikTok

Con l’incertezza sul futuro di TikTok, molti creatori cercano alternative. Diverse piattaforme, comprese app cinesi simili come RedNote (conosciuta anche come Xiaohongshu), hanno visto una crescente adozione da parte degli utenti statunitensi.

In risposta a queste preoccupazioni, Trump ha dichiarato sabato che “molto probabilmente” concederà una proroga di 90 giorni dal bando imminente una volta entrato in carica. Tuttavia, il futuro di TikTok rimane incerto mentre ci si avvicina alla scadenza del disinvestimento.

La battaglia legale intorno a TikTok e la sua futura presenza negli Stati Uniti rappresenta un punto critico, un crocevia tra le preoccupazioni per la sicurezza nazionale e a difesa dei diritti di espressione. Con il passaggio di consegne al Presidente eletto Donald Trump, le prossime decisioni presidenziali saranno cruciali per determinare se TikTok continuerà o meno ad essere disponibile per milioni di utenti statunitensi.