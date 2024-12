Top 10 Notizie Tech del 2024: innovazioni e sanzioni

Le 10 notizie che hanno cambiato il 2024 nel mondo della tecnologia: dall’espansione dell’intelligenza artificiale alla regolamentazione dei dati, ecco cosa ha segnato il panorama tecnologico quest’anno.

Il 2024 è stato un anno di trasformazioni straordinarie nel mondo della tecnologia, con eventi che hanno definito nuove direzioni per l’innovazione globale. Dall’espansione dell’intelligenza artificiale alle prime applicazioni commerciali dei computer quantistici, passando per regolamentazioni cruciali e sfide significative come la crisi delle batterie al litio, il settore tecnologico ha affrontato un mix di opportunità e ostacoli. Le principali aziende del panorama globale, come OpenAI, IBM, Samsung, TikTok e Google, sono state protagoniste di successi straordinari e controversie rilevanti.

Garante della privacy sanziona OpenAI per la gestione di ChatGPT

Il 20 dicembre 2024, il Garante italiano per la protezione dei dati personali ha inflitto a OpenAI una multa di 15 milioni di euro per violazioni relative al trattamento dei dati personali nel chatbot ChatGPT. La sentenza ha imposto anche una campagna informativa di sei mesi per aumentare la trasparenza verso gli utenti. Questo provvedimento sottolinea l’importanza di una gestione etica dei dati personali in ambiti innovativi come l’intelligenza artificiale. Approfondisci qui.

Lanciato il primo computer quantistico commerciale

IBM ha annunciato il rilascio del primo computer quantistico disponibile per il mercato commerciale. Questo dispositivo, capace di risolvere problemi complessi in frazioni di secondo, promette di rivoluzionare settori come la crittografia, l’ottimizzazione logistica e la ricerca scientifica. Tuttavia, restano sfide legate ai costi elevati e alla necessità di infrastrutture specifiche. Approfondisci qui.

L’Europa approva l’AI ACT

L’Unione Europea ha ufficialmente approvato il suo regolamento sull’intelligenza artificiale, imponendo regole stringenti sull’utilizzo di sistemi AI in ambiti critici come la salute, la giustizia e la sicurezza. Il regolamento introduce un sistema di classificazione basato sui rischi e garantisce maggiori diritti agli utenti, come la comprensibilità delle decisioni algoritmiche e il diritto di opposizione. Approfondisci qui.

Arrivano i motori di ricerca AI

Nel 2024 con l’integrazione dell’AI nei motori di ricerca, Google e altri colossi del tech hanon ridisegnando il nostro modo di informarci. Anziché dover scorrere una lista di link, ora è possibile ottenere risposte dirette e sintetiche grazie a modelli linguistici avanzati come SearchGPT, che raccoglie informazioni rilevanti da varie fonti online per restituirle come un unico blocco di contenuto. Apparentemente, questa tecnologia promette di semplificare la vita degli utenti, eliminando la necessità di una navigazione prolungata tra le pagine web.

La nascita delle reti 6G

Il 2024 ha visto i primi test su larga scala delle reti 6G, condotti da Samsung e Huawei, che hanno raggiunto velocità di trasferimento dati fino a 100 volte superiori a quelle del 5G. Queste reti introducono applicazioni innovative, come la telepresenza immersiva, la comunicazione istantanea tra dispositivi e nuove possibilità per l’automazione industriale. La sfida principale resta la distribuzione capillare delle infrastrutture. Approfondisci qui.

Microsoft acquisisce una start-up di biotecnologia

Microsoft ha completato l’acquisizione di Deep Genomics, una start-up specializzata in intelligenza artificiale applicata alla biotecnologia. Questa mossa riflette il crescente interesse delle big tech verso il settore sanitario e mira a sviluppare strumenti avanzati per la ricerca genetica, la diagnosi precoce delle malattie e la personalizzazione delle terapie. Approfondisci qui.

La crisi delle batterie al litio

Un improvviso aumento dei costi delle materie prime, in particolare il litio, ha causato un rallentamento nella produzione di batterie, con ripercussioni sull’industria dei veicoli elettrici. Tesla e CATL sono tra le aziende più colpite. Aziende e governi stanno cercando alternative, come batterie a stato solido e materiali riciclabili, per mitigare la crisi e garantire la sostenibilità del settore. Approfondisci qui.

Meta lancia gli occhiali smart Orion

Gli occhiali Meta Orion sono stati presentati dal CEO di Meta in persona, Mark Zuckerberg, all’evento Meta Connect: si tratta del primo prototipo funzionante di occhiali con tecnologia olografica e permetto di visualizzare gli oggetti 3D nel mondo reale, gli occhiali si controllano attraverso i gesti delle mani e in questo modo si può interagire direttamente con il mondo digitale. Approfondisci qui.

9. Elon Musk entra in politica

Nel 2024, Elon Musk ha fatto il suo ingresso nel panorama politico, investendo una somma colossale per sostenere la rielezione di Donald Trump. Secondo i dati rivelati dai rapporti finanziari delle campagne, il fondatore di SpaceX e CEO di Tesla ha speso complessivamente oltre 250 milioni di dollari per sostenere Trump, ora farò parte del Governo americano come co-presidente dell’iniziativa “Department of Government Efficiency”, incaricata di consigliare il taglio delle spese governative. Approfondisci qui.

I successi di tiktok nel 2024

TikTok, di proprietà di ByteDance, ha registrato un anno di successi straordinari, raggiungendo 2 miliardi di utenti attivi mensili e introducendo nuove funzionalità come il supporto agli acquisti in-app e l’espansione nel settore educativo. Questi risultati hanno consolidato la piattaforma come leader nel settore dei social media, attirando l’interesse sia degli utenti che degli investitori. Approfondisci qui.

