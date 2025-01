Influencer marketing trends 2025

L’industria dell’influencer marketing sta crescendo esponenzialmente. Inflead ha analizzato i trend emergenti per il 2025, con un’attenzione particolare a Instagram e TikTok. Focus su video, disabilitazione dei like e l’importanza dei caroselli.

L’industria dell’influencer marketing sta riscontrando una crescita esponenziale, e i dati presentati da Inflead ci offrono una panoramica interessante sui trend emergenti che stanno plasmando il settore. In questo post, esamineremo i principali trend dell’influencer marketing per il 2023, 2024, e le proiezioni per il 2025, con un focus particolare su piattaforme come Instagram e TikTok.

Crescita dell’industria Influencer Marketing

L’industria globale dell’influencer marketing ha registrato una crescita continua nel corso degli ultimi anni. Nel 2023, il valore del mercato è stato stimato a 21,1 miliardi di dollari, per poi crescere a 24 miliardi di dollari nel 2024. Le previsioni indicano che entro il 2025, il valore del mercato potrebbe raggiungere i 26 miliardi di dollari.

Influencer marketing trends: un record nel 2024

Il 2024 è stato un anno da record per l’influencer marketing. Il valore di mercato è triplicato rispetto al 2019, segnando un incremento del 1300% dal 2016, quando il valore era solo di 1,7 miliardi di dollari. Questa crescita esponenziale è stata accompagnata da innovazioni significative, in particolare sulle piattaforme social.

Disabilitazione dei like su instagram

Uno dei trend più interessanti osservati su Instagram nel 2024 è stato la disabilitazione dei like sui post. Questo è stato particolarmente evidente tra i nano-influencer (1k-10k follower), con un incremento del 95,42% nei post con like disabilitati rispetto al 2023. In contrasto, i grandi creator e le celebrity influencer hanno continuato a mantenere i like visibili.

Performance in base al Media Type

L’analisi dei media types mostra che i piccoli influencer hanno quasi abbandonato il formato immagine a causa delle scarse performance. Nel 2024, il formato video sui post di influencer con 50k-100k follower ha registrato un engagement medio di 1675, rispetto ai 686 delle immagini. Per i grandi influencer (500k-1M follower), il formato video ha ottenuto un engagement medio di 23k, superiore ai 13k del formato immagine.

Curiosamente, per i creator con più di 1 milione di follower, il formato carosello ha superato il video in termini di engagement. Questa tendenza riflette la versatilità dei caroselli e la loro capacità di mantenere l’attenzione degli utenti.

Influencer marketing trends, durata dei video

Inflead ha analizzato la performance dei video su Instagram e TikTok, concentrandosi sui creator con 100k-1M follower. I dati mostrano che nel 2024, su Instagram, la durata media dei video è scesa a circa 50 secondi per poi risalire a 60 secondi verso la fine dell’anno. TikTok ha mantenuto una durata media simile, tra 40 e 60 secondi.

Gli short videos (meno di 20 secondi) hanno registrato un ROI più elevato su TikTok rispetto a Instagram. Questo è supportato dal fatto che TikTok mantiene un tasso di engagement per visualizzazione costantemente superiore.

Confronto tra Instagram e TikTok

Nel confronto tra le due piattaforme, per i creator con 10k-50k follower, è stato osservato un incremento notevole nell’engagement. Su TikTok, l’incremento è stato proporzionale, mantenendo stabile il rapporto tra like e visualizzazioni, mentre su Instagram l’aumento dell’engagement è stato più significativo rispetto a quello delle visualizzazioni.

Per i creator con 500k-1M follower, Instagram ha registrato un aumento meno significativo dell’engagement, mentre su TikTok, il numero medio di like è diminuito rispetto al 2023.

2025: Si prevede che la durata media dei video continuerà a oscillare tra i 40 e i 60 secondi sia su Instagram che su TikTok. Tuttavia, TikTok potrebbe spingere ulteriormente i contenuti “long” grazie alla sua capacità di mantenere alto il tasso di engagement. Instagram sembra invece orientato verso una maggiore standardizzazione dei contenuti “medium”, con i video “short” che continueranno a rappresentare una quota rilevante.

L’analisi di Inflead rivela trend chiave che stanno definendo l’influencer marketing. La crescita del video come formato dominante, la disabilitazione dei like tra i nano-influencer, e la maggiore importanza dei caroselli tra i grandi creator sono tutti elementi cruciali che marketers e brand dovrebbero tenere in considerazione nelle loro strategie.

Questi trend non solo ci offrono una visione chiara dell’evoluzione del settore, ma mostrano anche le differenze e le opportunità specifiche tra piattaforme come Instagram e TikTok. Rimane da vedere come queste tendenze si evolveranno ulteriormente nel 2025, ma è evidente che l’influencer marketing continuerà ad essere una parte fondamentale del panorama digitale.

