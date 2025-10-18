Instagram Rings, i premi fisici e digitali per i migliori creators

Spike Lee, Marc Jacobs e il direttore di Instagram Adam Mosseri saranno tra i giudici del programma Rings, che premierà i migliori creatori della piattaforma di Meta.


Instagram Rings è il nuovo programma di premi lanciato da Meta per onorare i 25 creator che, con audacia e fantasia, stanno lasciando un segno indelebile sulla piattaforma e nella cultura globale. Definito da alcuni come una sorta di “Oscar dei contenuti digitali”, questo programma di premi si distingue per un approccio innovativo, onorando i creator che scommettono sulla creatività, senza mai rinunciare al loro modo di essere. Il focus dell’iniziativa non è sulla monetizzazione diretta o sul volume di contenuti, ma sul valore culturale e sulla capacità di trasformare la creatività in ispirazione collettiva.

Instagram Rings: un riconoscimento esclusivo e simbolico

La selezione dei vincitori di Instagram Rings si basa su criteri di innovazione, unicità e impatto culturale, anziché sul mero conteggio di follower o sui ricavi generati. Il premio si concretizza in due forme: un anello fisico e uno digitale. L’anello d’oro tangibile è stato disegnato in collaborazione con la rinomata stilista britannica Grace Wales Bonner, un simbolo di eccellenza e un ponte tra l’arte tradizionale e il design digitale.

L’elemento più distintivo e visibile sulla piattaforma, tuttavia, è l’anello digitale: un badge dorato esclusivo che appare attorno all’immagine del profilo dei vincitori, visibile nel feed e nelle Storie. Questo ring virtuale è accompagnato da funzionalità esclusive, come la possibilità di personalizzare lo sfondo del profilo con uno stile unico (un richiamo alle prime estetiche social come Myspace) e persino di modificare l’icona del pulsante “Mi piace” secondo il proprio stile. Queste novità mirano a differenziare l’esperienza dei creatori d’élite, rendendo il loro status immediatamente riconoscibile all’interno della community.

Una giuria d’eccezione per Instagram Rings

Per garantire l’autorevolezza e il prestigio del premio, Meta ha riunito una giuria internazionale di altissimo livello, composta da figure di spicco provenienti da svariati settori della creatività e della cultura. Tra i membri figurano il capo di Instagram, Adam Mosseri, il regista pluripremiato Spike Lee, lo stilista di fama internazionale Marc Jacobs, lo YouTuber tech di culto Marques Brownlee, l’attrice Yara Shahidi e la make-up artist Pat McGrath.

La composizione della giuria sottolinea la volontà di attribuire al premio un valore culturale profondo, posizionando i Rings al di sopra di un semplice concorso basato sulla popolarità algoritmica. I giudici sono stati incaricati di nominare e votare coloro che incarnano meglio la filosofia di audacia e trasformazione.

Un premio alla creatività

Secondo il comunicato di lancio, Rings non è pensato per celebrare uno specifico tipo di contenuto, ma per lo più un modo di essere. Uno degli aspetti di cui ci parlano spesso creator da ogni parte del globo è quell’emozione, unita a un pizzico di agitazione, che si prova quando si crea qualcosa e la si espone agli occhi del mondo. Ci vuole coraggio per inseguire un’idea, ignorare l’autocritica, e trasformarla comunque in realtà. Questo premio è destinato ai creator che non si limitano a contribuire alla cultura, ma la trasformano, superando qualsiasi ostacolo che si trovi sulla strada verso la realizzazione delle proprie ambizioni: perché ogni atto di creatività, piccolo o grande che sia, può dare vita a una meraviglia. Con Instagram Rings, Meta cerca di rafforzare il suo legame con la parte realmente creativa dei social, promuovendo un’idea di piattaforma focalizzata sull’ispirazione e sul prestigio.


