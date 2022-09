iPhone 14 i dati social: i numeri, gli influencer

L’annuncio di iPhone 14 ha fatto impazzire i social, qui trovate i dati del fenomeno online e i migliori influencer per #iPhone14, #iPhone14Pro, #iPhone14ProMax

L’iPhone 14, con iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max e iPhone Plus, rappresenta una vera novità. Sono arrivate quelle caratteristiche tecniche che il pubblico si aspettava: dal display always-on alle chiamate di emergenza via satellite. L’evento di settembre di Apple non ha deluso, sono stati anche presentati gli Apple Watch serie 8, ma il centro dell’attenzione è stato l’iPhone 14 che ha infiammato i social.

iPhone 14 dati social

La presentazione dell’iPhone 14 è stato un grande evento anche a livello di social network, noi lo abbiamo analizzato grazie alla piattaforma specializzata TalkWalker, prendendo in esame gli hashtag ufficiale #iPhone14, #iPhone14Pro e #iPhone14ProMax

Sono stati pubblicati in 24 quasi 250 post che hanno generato un engagement di 1,1 milioni e una reach potenziale stratosferica: 5,7 miliardi

Dal punto di vista demografico sono state in maggioranza gli uomini (a livello mondiale) a commentare online l’iPhone 14 con il 59,2%. La fascia d’età più rappresentata sui social è quella tra i 25 e i 34 anni (48,1%) quasi la maggioranza assoluta, seguita da 18-24 con il 41% poi staccata la fascia da 35 a 44 anni (9,2%) e infine quella tra 55 e 54 con l’1,4%. Come Paesi più attivi sui social per l’evento Apple spiccano

Thailandia 31,6%

United States 17,4%

Francia 8,3%

India 6,6%

Giappone 6,3%

Turchia 4,9%

Nigeria 2,5%

Indonesia 2,2%

Arabia Saudita 1,8%

Altro 18,5%

La distribuzione geografica dei post social è evidente anche da questa mappa che indica in rosso i punti di attività social più intensi in cui spiccano Tailandia, USA, Europa, India, Giappone, Africa

iPhone 14 Top Influencers World Wide

Qui di seguito trovate i 100 account più influenti per #iPhone14 OR #iPhone14Pro OR #iPhone14ProMax. La classifica è ordinata per engagement ovvero in base al numero di interazioni raggiunte con tutti i post fatti durante la serata da ciascuna account.

iPhone 14 Top Influencer Italia

Qui di seguito trovate i 25 account più influenti per #iPhone14 OR #iPhone14Pro OR #iPhone14ProMax in Italia. La classifica è ordinata per engagement ovvero in base al numero di interazioni raggiunte con tutti i post fatti durante la serata da ciascuna account.

iPhone 14 Top Influencer USA

Qui di seguito trovate i 25 account più influenti per #iPhone14 OR #iPhone14Pro OR #iPhone14ProMax negli USA. La classifica è ordinata per engagement ovvero in base al numero di interazioni raggiunte con tutti i post fatti durante la serata da ciascuna account.

iPhone 14 i dati social: i numeri, gli influencer - Ultima modifica: da