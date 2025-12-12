Kolsquare acquisisce Inflead: nasce un nuovo capitolo nell’Influencer Marketing europeo

Kolsquare acquisisce Inflead e rafforza la propria strategia europea nell’influencer marketing data-driven. Un’operazione che unisce tecnologia, AI e visione etica, valorizzando il percorso di Inflead tra crescita internazionale, innovazione e nuove opportunità per brand e creator.

Kolsquare acquisisce Inflead e il mondo dell’influencer marketing vive un momento di profonda evoluzione tecnologica e strategica. La recente acquisizione di Inflead, la principale piattaforma italiana di tecnologia per l’influencer marketing, da parte di Kolsquare – player francese leader nel settore e certificato B Corp – segna un passo cruciale in questa trasformazione.

Questa operazione non solo rafforza la presenza di Kolsquare nei mercati dell’Europa meridionale, ma rappresenta anche un riconoscimento della qualità e dell’innovazione tecnologica sviluppata da Inflead negli ultimi sette anni.

Origini e crescita di Inflead: un pioniere italiano dell’AI applicata all’Influencer Marketing

Fondata nel 2018 da Giovanni Spinelli insieme a Simone Torre e ad altri co-founder, Inflead è cresciuta da startup italiana a piattaforma di riferimento nel mercato locale grazie a un approccio rigorosamente data-driven e basato sull’impiego di algoritmi avanzati e intelligenza artificiale.

La mission iniziale era semplice ma ambiziosa: portare trasparenza e rigore in un settore spesso caratterizzato da scelte “alla pancia” piuttosto che su dati reali. Inflead ha sviluppato strumenti capaci di analizzare milioni di profili, stimare il reale impatto degli influencer e offrire metriche solide per campagne efficaci, diventando così uno strumento imprescindibile per brand e agenzie.

Questa visione pragmatica ha portato la piattaforma a collaborare con marchi internazionali e a ottenere oltre 1 milione di euro di investimento seed nei primi anni, un risultato che testimonia la fiducia degli investitori nel modello di business e nelle tecnologie sviluppate.

Perché Kolsquare ha acquisito Inflead: strategia e prospettive

L’acquisizione va letta nell’ottica di una strategia più ampia di Kolsquare per consolidare la propria leadership europea nell’influencer marketing. Dopo l’operazione nel Nord Europa con l’acquisto di Woomio, l’integrazione di Inflead porta nelle mani di Kolsquare una piattaforma solida, radicata nel mercato italiano e complementare alle tecnologie già presenti nel gruppo.

Secondo il comunicato stampa ufficiale, l’unione delle due realtà permetterà di:

offrire più valore e innovazione a oltre 1.500 aziende e agenzie italiane e internazionali ;

e innovazione a oltre ; accelerare lo sviluppo di tecnologie basate su intelligenza artificiale ;

; amplificare le funzionalità di scouting dei creator, analisi delle audience, gestione di campagne e misurazione dei risultati.

Kolsquare punta infatti a una visione di influencer marketing responsabile e trasparente, rafforzata dalla propria certificazione B Corp e da iniziative che includono anche l’impegno nel destinare l’1 % del fatturato a cause benefiche.

Le parole di Giovanni Spinelli: leadership e visione per il futuro

Al centro di questa transazione c’è la figura di Giovanni Spinelli, Co-Founder e CEO di Inflead, la cui leadership è stata determinante nella crescita della piattaforma. Spinelli ha condiviso la sua visione e il significato di questa acquisizione attraverso un post su LinkedIn:

“Quando abbiamo fondato Inflead nel 2018, eravamo pionieri in Italia con l’ambizione di aiutare brand e agenzie in un panorama in rapido cambiamento, guidato da dati, AI e creatività… Sapevamo che il prossimo capitolo richiedeva un partner che condividesse i nostri valori e la nostra visione. Quel partner è Kolsquare…”

Queste parole testimoniano non solo l’orgoglio per quanto costruito finora, ma anche una consapevolezza strategica: l’essere parte di un ecosistema più grande permette di ampliare l’impatto delle tecnologie sviluppate da Inflead su scala europea.

Spinelli ha anche sottolineato come l’acquisizione non sia “la fine” ma piuttosto una evoluzione naturale del progetto iniziato sette anni fa, frutto del lavoro con un team d’eccellenza, clienti fedeli e partner determinanti nel percorso di crescita.

Visione condivisa, tecnologia amplificata

Dall’altra parte, Quentin Bordage, CEO di Kolsquare, ha commentato con entusiasmo l’ingresso di Inflead all’interno della “tribù” Kolsquare, evidenziando come l’energia e la competenza del team guidato da Spinelli siano perfettamente allineate alla mission di Kolsquare: offrire soluzioni che potenziano i brand del futuro grazie a tecnologie avanzate e a una visione più etica e responsabile dell’influencer marketing.

La nuova realtà combinata punta a creare una piattaforma forte, integrata e veramente europea, in cui le migliori tecnologie di data intelligence e AI si uniscono per supportare clienti in tutte le fasi della loro strategia di comunicazione.

L’acquisizione di Inflead da parte di Kolsquare rappresenta più di una semplice operazione societaria: è un segno tangibile di come l’influencer marketing stia maturando, integrando tecnologie avanzate, approcci etici e strategie data-driven per rispondere alle esigenze di un mercato sempre più competitivo e complesso.

Per Giovanni Spinelli, la mossa non è solo un traguardo professionale ma l’inizio di una nuova fase in cui il valore dell’innovazione italiana incontrerà la dimensione europea di Kolsquare, aprendo nuove opportunità per creator, brand e agenzie in tutto il continente.

Kolsquare acquisisce Inflead: nasce un nuovo capitolo nell’Influencer Marketing europeo - Ultima modifica: da