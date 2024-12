Le parole più cercate su Google nel 2024: un anno di curiosità e tendenze

Nel 2024 le parole più cercate su Google in Italia hanno rivelato l’interesse verso personaggi di spettacolo, sport, cinema, serie TV, cucina e eventi attuali. Ogni settore ha visto incrementi significativi, mostrando le principali curiosità e tendenze dell’anno

Analizzare le parole più cercate su Google ci offre uno spaccato dettagliato dei principali eventi e delle tendenze che hanno catturato l’attenzione del pubblico italiano. In questo post, esploreremo le tendenze italiane del 2024, evidenziando i temi e gli argomenti che hanno fatto il maggior incremento nelle ricerche su Google.

Parole più cercate su Google 2024

Personaggi più cercati su Google 2024

Tra le parole più cercate su Google spiccano le celebrità.Ecco le personalità del mondo dello spettacolo, della politica e dello sport hanno dominato le ricerche su Google in Italia nel 2024. La lista dei personaggi più cercati su Google nel 2024 riflette una grande varietà di interessi degli italiani, spaziando dal mondo della musica e dello spettacolo alla politica e allo sport. Angelina Mango si posiziona al primo posto, anche per il suo successo a Sanremo. La presenza di Kate Middleton in seconda posizione suggerisce un continuo interesse per la famiglia reale britannica e l’empatia per la sua difficile condizione di salute. Jasmine Paolini ha unito l’Italia per i suoi successi nel tennis, mentre e Imane Khelif l’ha divisa in opinioni molto accese, mentre Ghali, Geolier, e Mahmood testimoniano il forte impatto della scena musicale contemporanea. Giovanni Allevi rappresenta la cultura e l’arte e anche l’umanità con cui ha condiviso la sua storia personale fatta anche di difficoltà e malattia, mentre Donald Trump rimane una figura di interesse globale. Infine, Rose Villain chiude la top ten in un anno che l’ha vista esplodere a livello mediatico. Questa classifica evidenzia una società italiana attenta a diverse sfere della cultura e dell’intrattenimento.

1. Angelina Mango

2. Kate Middleton

3. Jasmine Paolini

4. Ghali

5. Geolier

6. Imane Khelif

7. Giovanni Allevi

8. Donald Trump

9. Mahmood

10. Rose Villain

Addii

Il 2024 ha visto anche la scomparsa di figure amate dal pubblico italiano. Tra le ricerche più frequenti troviamo:

1. Sandra Milo

2. Toto Schillaci

3. Gigi Riva

4. Paola Marella

5. Alain Delon

6. Luca Giurato

7. Franco di Mare

8. Luca Salvadori

9. Liam Payne

10. Shannen Doherty

Sport Olimpici più cercati su Google 2024

L’interesse per gli sport olimpici è stato evidente nelle ricerche, sono molti gli sport tra le parole più cercate su Google con un’attenzione particolare a discipline come:

1. Ginnastica artistica

2. Nuoto artistico

3. Vela

4. Arrampicata sportiva combinata

5. Surf

6. Skateboard

7. Pallavolo femminile

8. Pallavolo maschile

9. Salto in alto

10. Basketball

Film più cercati su Google 2024

Il cinema ha continuato a intrattenere e appassionare tanto da essere al centro delle parole più cercate su Google.

La classifica dei film più cercati su Google nel 2024 riflette una combinazione affascinante di animazione, thriller, cult e blockbuster mainstream, evidenziando la varietà dei gusti cinematografici del pubblico italiano.

Inside Out 2: Il ritorno del popolare film d’animazione della Pixar dimostra l’affetto duraturo per i personaggi originali e l’interesse per come la storia delle emozioni si evolve. Saltburn: Questo thriller psicologico sembra aver catturato l’attenzione, probabilmente grazie a una trama avvincente o a recensioni positive. Beetlejuice: L’intramontabile opera di Tim Burton continua fa breccia nelle generazioni moderne, per l’atteso seguito. Povere creature: Un grande successo del regista Yorgos Lanthimos, con Emma Stone, film emozionante che ha colpito il pubblico, sia per la sua storia unica che per la sceneggiatura e il cast. Oppenheimer: Un film biografico che ha stimolato l’interesse per la figura storica e per la sua rappresentazione cinematografica. Perfect Days: Questo titolo probabilmente ha suscitato curiosità per la sua trama o per eventuali premi o riconoscimenti ottenuti. Il ragazzo e l’airone: Un film che potrebbe aver affascinato per la sua narrazione emotiva o per una rappresentazione artistica notevole. Tutti tranne te: Suggerisce una commedia o un dramma locale che ha risuonato particolarmente con il pubblico italiano. Deadpool: Il mercenario chiacchierone continua a dominare il box office grazie alla sua combinazione di azione e umorismo e per il nuovo capitolo della saga con Wolverine. Joker 2: Il sequel del film di successo, sicuramente atteso per vedere la continuazione della storia del famoso villain di Gotham.

Parole più cercate su Google: Serie TV

Le serie televisive hanno mantenuto un ruolo importante nelle ricerche italiane, con titoli come:

1. Baby Reindeer

2. Fallout

3. Emily in Paris

4. The Perfect Couple

5. Mare Fuori 4

6. I Leoni di Sicilia

7. Lolita Lobosco

8. House of the Dragon

9. Maxton Hall

10. Supersex

Parole più cercate su Google: Musica

Anche la musica ha avuto un grande impatto, con ricerche frequenti su artisti e testi di canzoni.

Cantanti

Angelina Mango Ghali Geolier Mahmood Rose Villain Fiorella Mannoia Ricchi e Poveri Gigliola Cinquetti Alessandra Amoroso Irama

Testo canzone

Tuta gold La noia Allucinazione collettiva Sinceramente Mariposa Storie brevi 100 messaggi La rondine Tu no Episodio d’amore

Ricette più cercate su Google 2024

La passione per la cucina ha continuato a crescere, con un interesse particolare per ricette come:

1. Crumbl cookies

2. Lenticchie

3. Spatzle

4. Funghi sott’olio

5. Risotto alla monzese originale

6. Capretto al forno

7. Insalata di riso

8. Smash burger

9. Finocchi gratinati al forno

10. Casatiello napoletano originale

Parole più cercate su Google: Domande Frequenti

Le ricerche con il prefisso “Perché” e “Cosa significa” indicano una forte curiosità e il desiderio di comprendere meglio il mondo. Trai perchè più ricercati ci sono le questioni politiche e lo sport

Perché…?

Iran attacca Israele Protestano gli agricoltori Israele attacca il Libano Mew e Matthew hanno lasciato Amici Si morde la medaglia Pedalano su Luna Rossa Esonero De Rossi Genoa Juve a porte chiuse Pasqua cambia sempre Mbappé ha la maschera

Cosa significa…?

All eyes on Rafah Cumbia Frascheria Intersessuale Stop al genocidio Acustico Infibulata Dissing Geolier Anno bisestile

Cosa fare a…?

Infine, le ricerche su cosa fare in località specifiche riflettono un forte interesse per il viaggio e la scoperta. Ecco alcune delle ricerche più comuni:

1. Cosa fare a Durazzo

2. Cosa fare a Gubbio in un giorno

3. Cosa fare a Ronda

4. Cosa fare a Shanghai

5. Cosa fare a Fiuggi

6. Cosa fare a Spoleto in un giorno

7. Cosa fare a Cadice

8. Cosa fare a Marrakech in 3 giorni

9. Cosa fare a Santa Cruz de Tenerife

10. Cosa fare a Santorini in un giorno

Come vestirsi…?

La moda e lo stile sono stati un’altra area di forte interesse, con ricerche su come vestirsi per diverse occasioni, interessante che al primo posto ci sia come vestirsi Nelle grotte di Frasassi, prima di come vestirsi ad un matrimonio, ad esempio, che sembrerebbe un’attività più comune e diffusa, ma evidentemente le grotte attirano migliaia di appassionati…

1. Nelle grotte di Frasassi

2. Ad un matrimonio ad ottobre

3. A New York ad aprile

4. Per le nozze d’oro

5. Con un fisico a mela

6. Con 18 gradi

7. Con un fisico a pera

8. Ad un matrimonio uomo

9. In Islanda ad agosto

10. Con 25 gradi

Il 2024 è stato un anno ricco di eventi e curiosità che hanno stimolato le ricerche su Google in Italia. Analizzare le parole più cercate su Google ci offre una visione unica delle passioni, delle preoccupazioni e delle aspirazioni del pubblico italiano. Mentre ci prepariamo per il 2025, è interessante riflettere su come queste tendenze e curiosità potrebbero evolversi e quale sarà il prossimo capitolo delle ricerche online.