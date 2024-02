Sanremo 2024, Angelina Mango batte Geolier anche sui social: i dati

La classifica social di Sanremo 2024, una lista completa dei big in base ai follower e all’engagement. I Social sono sempre più importanti per la competizione canora

Angelina Mango ha vinto Sanremo 2024 e batte Geolier anche sui social. La classifica finale è stata composta dal mix dei voti del pubblico da casa che si è espresso con il Televoto (con peso del 34%), della giuria delle radio (33%) e della giuria della stampa, Tv e Web (33%).

Angelina Mango ha avuro il 16,1% dei voti da casa, mentre Geolier ben il 60%, che non sono bastati a superare le più alte valutazioni date dagli addetti ai lavori ad Angelina Mango.

Lo scontro da i finalisti si è consumato anche sui social con polemiche e raccolte di voti che nemmeno alle alle elezioni politiche. Bisogna considerare che nel voto del pubblico sono state fondamentali le fanbase, che hanno votato in massa i propri beniamini ma hanno anche influenzato gli indecisi, in fondo fanno questo gli influencer. Angelina Mango ha battuto Geolier nella crescita sui social, ha infatti guadagnato più follower nella settimana di Sanremo.

Sanremo 2024 la classifica social

Da sempre, il Festival di Sanremo è la competizione musicali più prestigiosa d’Italia, un faro che illumina le carriere e che ha dato il via a molti successi che ricordiamo ancora oggi. Ma in quest’era digitale, quando le nostre vite si svolgono tanto online quanto offline, un nuovo ingrediente è entrato nella ricetta del successo per i cantanti di Sanremo: il seguito sui social media. Sempre più importante, offrendo una connessione senza precedenti ai fan e creando nuovi canali di promozione, vediamo perché il seguito sui social media è così essenziale per i partecipanti al Festival.

Oltre a quanto abbiamo visto sul palco, c’è stato un’altro Sanremo 2024, quello che si è svolto sui social, con i cantanti che si sono fattoi conoscere da nuove fasce di pubblico. Vediamo i big ordinati in base ai loro follower su Instagram e scopriamo chi ha guadagnato più follower dopo le 5 serate di Sanremo. La classifica social di Sanremo 2024 è stata realizzata attraverso la piattaforma Inflead, i Big sono ordinati per numero di follower su Instagram, ma possono essere anche visti in base all’influencing valule ovvero al numero di utenti che i loro post riescono a toccare, valore che può essere più ampio della base di seguaci se i loro contenuti diventano spesso virali.

Nome Followers InfluencingValue Emma Marrone 6574919 2940685 Alessandra Amoroso 3979350 492743 Ghali 2999067 2912743 geolier 2441210 1522049 ANNALISA 2394648 4181160 Mahmood 1669569 1552899 Irama 1643656 1725488 sangiovanni 1429410 451537 THE KOLORS 1254032 537588 Angelina Mango 1091350 2428303 Nek Filippo Neviani 1047527 197311 Mr.Rain 862824 673937 Il Volo 806253 448136 Fred De Palma 789199 677310 GAZZELLE 703856 1233271 negramaroofficial 669155 608230 Fiorella Mannoia 653557 469142 Francesco Renga 598178 224865 Rose Villain 548544 1241563 ALFA ☀️ 528966 661655 IL TRE 455727 554538 CLARA 415387 1218063 Loredana Bertè 403930 190293 Dargen D'Amico 280843 221495 Diodato 267481 109206 SANTI FRANCESI 200190 133847 LA SAD 💔 116852 330772 BigMama 99999 165299 Maninni 89385 66408 ⛓BUNKER44⛓ 89370 214245 THE KOLORS 78066 14046 Ricchi e Poveri 45947 85117

Al primo posto svetta Emma con oltre 6,5 milioni di follower, seguita da Alessandra Amoroso con 3,9 milioni di seguaci, al terzo posto Ghali con 2,8 milioni e poi Geolier con 2,4 che durante il festival ha superato Annalisa con 2,39, sesto Mahmood con 1,66 milioni, 7° Irama con 1,64, 8° posto per Sangiovanni con 1,4 milioni; 9° i The Kolors con 1,22 milioni al 10° Angelina Mango che è l’artista che guadagna più follower nella settimana di Sanremo oltre 440.000 nuovi seguaci e arriva a 1 Milione.

Sanremo chi ha guadagnato più follower

Ma quali cantanti hanno guadagnato più follower su Instagram?

Alla vittoria sul palco di Angelina Mango si accompagna anche quella sui social, in termini di numero di follower guadagnati Instagram, con oltre 444.000 nuovi seguaci e una crescita del 40%. Cresce e tanto, anche Geolier che registra un +333.310. È interessante capire quali cantanti abbiano allargato la propria base di fan, anche in % perché ci dà una misura delle nuove fasce di fan che sono riusciti a coinvolgere con la loro esibizione sul palco più seguito di Italia. In fondo i cantanti fanno Sanremo per questo, arrivare ad un pubblico che normalmente non li ascolta.

Questo speciale podio di chi cresce più su Instagram corrisponde quasi esattamente al podio di Sanremo 2024, se non fosse per l’inversione tra Ghali e Annalisa: Ghali è terzo per crescita11 di follower ma è arrivato 4° a Sanremo, Annalisa è quarta come crescita di follower, ma terza a Sanremo.

Insomma i social sono ormai un indicatore praticamente infallibile…

Angelina Mango +444.670 +40,74%

Geolier +333.310 +13,65%

Ghali +234.173 +7,81%

ANNALISA +199.194 +8,32%

CLARA +172.568 +41,54%

Rose Villain +119.698 +21,82%

Mahmood +79.741 +4,78%

Santi Francesi +71.451 +35,69%

Irama +63.030 +3,83%

BigMama +58.369 +58,37%

ALFA ☀️ +51.556 +9,75%

IL TRE +45.426 +9,97%

GAZZELLE +38.801 +5,51%

Dargen D’Amico +37.659 +13,41%

Emma Marrone +32.628 +0,50%

BUNKER44⛓ +31.030 +34,72%

Fiorella Mannoia +26.538 +4,06%

LA SAD 💔 +26.172 +22,40%

Mr.Rain +20.156 +2,34%

Loredana Bertè +17.939 +4,44%

Alessandra Amoroso +17.601 +0,44%

Il Volo +12.745 +1,58%

Maninni +11.442 +12,80%

sangiovanni +10.297 +0,72%

negramaroofficial +10.286 +1,54%

Diodato +10.180 +3,81%

Ricchi e Poveri +9.730 +21,18%

THE KOLORS +7.981 +0,64%

Fred De Palma +5.790 +0,73%

Francesco Renga +3.488 +0,58%

Nek Filippo Neviani +3.388 +0,32%

L’importanza dei social network per i cantanti di Sanremo non può essere sottovalutata. Queste piattaforme offrono agli artisti un palco virtuale che completa il palcoscenico fisico, consentendo loro di connettersi con il pubblico in modo più intimo, amplificare la visibilità e costruire un seguito duraturo. In un’era digitale in costante evoluzione, il successo a Sanremo va oltre la performance sul palco; è la capacità di navigare e capitalizzare le opportunità offerte dal mondo online.

Perché i social sono importanti per la classifica di Sanremo

Il Festival di Sanremo, uno degli eventi musicali più prestigiosi in Italia, non è solo un trampolino di lancio per i talenti emergenti, ma anche una piattaforma cruciale per artisti consolidati. Negli ultimi anni, l’avvento dei social network ha trasformato radicalmente il modo in cui i cantanti interagiscono con il loro pubblico, e questo è particolarmente vero per coloro che partecipano a Sanremo. Vediamo perché i social network sono diventati una risorsa imprescindibile per gli artisti durante questo festival.

Connessione diretta con i Fan

I social network offrono ai cantanti la possibilità di stabilire un legame diretto e personale con il loro pubblico. La partecipazione a Sanremo può essere un momento cruciale per catturare l’attenzione di nuovi fan, e piattaforme come Instagram, X e Facebook consentono agli artisti di condividere momenti dietro le quinte, pensieri personali e aggiornamenti in tempo reale. Questa connessione diretta può trasformare i fan occasionali in sostenitori fedeli.

Amplificazione della Visibilità

La visibilità durante il Festival di Sanremo è essenziale per il successo di un artista. I social network offrono agli artisti la possibilità di amplificare la loro presenza attraverso l’uso di hashtag, condivisione di contenuti esclusivi e coinvolgimento con le conversazioni online. La viralità sui social può estendere la portata di un’esibizione, portando a un aumento di ascolti e seguaci.

Feedback Istantaneo

Sanremo è un evento in cui il feedback del pubblico è cruciale. I social network forniscono un canale per ricevere feedback immediato dagli spettatori. Gli artisti possono monitorare le reazioni, comprendere le preferenze del pubblico e adattare la loro strategia di performance in tempo reale. Questa immediata interazione può essere preziosa nel plasmare il percorso dell’artista durante e dopo il festival.

Collaborazioni e Sinergie

I social network facilitano la collaborazione tra artisti. Durante Sanremo, molte performance coinvolgono duetti o collaborazioni speciali. La possibilità di connettersi con altri artisti tramite i social network può portare a sinergie creative e nuove opportunità di collaborazione che vanno oltre il palco di Sanremo.

Costruzione di un brand

La visibilità sui social network durante Sanremo non è solo un vantaggio immediato, ma contribuisce anche a costruire il marchio personale dell’artista a lungo termine. Un seguito solido sui social può tradursi in successo continuo dopo il festival, aiutando gli artisti a mantenere il momentum e a creare una carriera musicale duratura.

