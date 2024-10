Movie Gen di Meta: l’AI che rivoluziona i video

Movie Gen di Meta Ai punta a rivoluzionare la creazione video tramite AI avanzata, promettendo un nuovo livello di realismo, da vedere

Movie Gen di Meta promette di rivoluzionare i video generati dall’AI e rappresenta l’ulteriore tentativo di Meta di posizionarsi come leader nell’intelligenza artificiale. Meta continua ad investire nell’AI e ad annunciare nuovi prodotti, ora è il turno Movie Gen di Meta AI. Questa avanzata AI per la creazione video promette di cambiare radicalmente il modo in cui produciamo e modifichiamo contenuti video, anche se al momento resta un annuncio e non è disponibile per il grande pubblico.

Cos’è Movie Gen di Meta Ai?

Movie Gen rappresenta la terza generazione dell’AI generativa di Meta, che arriva dopo i primi strumenti di creazione video come Make-A-Scene e le recenti applicazioni del modello Llama AI. Alimentata da un modello con 30 miliardi di parametri, Movie Gen è in grado di produrre video realistici con musica e effetti sonori a una risoluzione che raggiunge i 1080p (upscalati da 768×768 pixel) a 16 o 24 fotogrammi per secondo (fps).

Movie Gen: le funzionalità

Una delle caratteristiche più rivoluzionarie di Movie Gen è la sua capacità di editare video esistenti utilizzando semplici comandi testuali. Questo significa che sarà possibile ripulire e migliorare i video girati con il proprio smartphone per i social media. Inoltre, Movie Gen può generare video personalizzati a partire da una foto, offrendo a content creator e utenti comuni infinite possibilità di espressione creativa.

Il modello audio da 13 miliardi di parametri di Movie Gen può creare fino a 45 secondi di contenuti sonori a 48kHz, inclusi suoni ambientali, effetti sonori e musica strumentale, sincronizzati perfettamente con i video. Tuttavia, al momento non supporta la sincronizzazione vocale, una funzione che potrebbe essere implementata in futuro.

Movie Gen: qualità dei contenuti

Secondo Meta, i video prodotti da Movie Gen hanno superato nelle preferenze espresse dagli utenti nei test, quelli di modelli AI concorrenti come Sora di OpenAI e Gen3 di Runway. Gli esseri umani generati dall’AI Meta Movie sono sorprendentemente realistici e non presentano molti dei difetti comuni nei video AI, come occhi distorti, dita non realistiche ecc.

Movie Gen usata da Zuckerberg

Il fondatore e CEO Mark Zuckerberg ha deciso di dare un’anteprima personale delle straordinarie capacità di Movie Gen.

In un video postato su Instagram, vediamo Zuckerberg, appassionato di palestra negli ultimi tempi, utilizzare una una leg press. Mentre Zuck si allena, lo sfondo muta magicamente: inizialmente, si trova in una palestra futuristica con luci al neon viola; poi lo vediamo indossare un’armatura da gladiatore per allenarsi (sappiamo quanto sia appassionato dell’Impero Romano); poi la leg press diventa d’oro e in fine Zuckerberg si trova a fare gli esercizi spingendo una scatola di nuggets di pollo, circondato da un mare di patatine fritte.

Questo video non solo mostra la potente immaginazione di Zuckerberg (o dei suoi collaboratori), ma evidenzia le capacità di Movie Gen.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mark Zuckerberg (@zuck)

Questioni etiche

Movie Gen di Meta Ai, proprio per il suo incredibile realismo (che potete vedere nel video di presentazione qui) solleva inevitabilmente questioni etiche. Alcuni vedono la creazione di video realistici grazie all’AI come un’opportunità straordinaria per democratizzare la produzione dei media, mentre altri temono che potrebbe togliere valore al lavoro degli artisti e aprire la strada a una proliferazione di deepfakes e altri contenuti ingannevoli.

Meta cerca di affrontare queste preoccupazioni sottolineando che la sua tecnologia non vuole sostituire il lavoro degli artisti e degli animatori, ma piuttosto ampliare le possibilità di espressione e offrire opportunità a chi altrimenti non ne avrebbe.

Il futuro di Movie Gen

Resta da vedere come i consumatori accoglieranno la possibilità di creare video realistici con l’AI. Vedremo il nostro feed social pieni di video generati dall’IA al posto di quelli realizzati personalmente? O Movie Gen verrà sezionato in strumenti specifici per migliorare i contenuti esistenti? Queste domande restano aperte, ma è chiaro che la direzione intrapresa da Meta segna un passo significativo verso tecnologie di editing video sempre più sofisticate e accessibili.

Movie Gen di Meta rappresenta una passaggio importante nell’evoluzione dell’AI generativa per la creazione di video. Anche se è ancora in fase di studio, le sue potenzialità sono impressionanti e promettono di trasformare radicalmente il modo in cui produciamo e modifichiamo contenuti visivi. Mentre il dibattito etico continua, non c’è dubbio che Movie Gen abbia il potenziale per aprire nuove strade nell’espressione creativa e nella produzione dei media.