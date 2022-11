Snapchat Plus, quanto costa e cosa include l’abbonamento

Anche Snapchat ha introdotto il suo servizio in abbonamento: a fronte di un costo mensile, gli utenti possono beneficiare di funzioni extra.

Nonostante competitori agguerriti e oggi sulla cresta dell’onda, Snapchat Plus dimostra che Snapchat ha ancora molto da dire, ha il suo bacino di utenza e strategie di crescita ulteriore. Grazie a questo piano abbonamento mensile, Snapchat+ per l’appunto, il social network è pronto ad offrire ai propri utenti una user experience ancor più completa, aggiungendo diversi servizi esclusivi da poter utilizzare.

Cosa include l’abbonamento a Snapchat Plus

Snapchat+ è attivabile anche in Italia e include tutta una serie di funzioni esclusive attraverso cui gli utenti possono interagire e personalizzare i propri contenuti. Questi sono tutti gli extra di Snapchat Plus:

suono personalizzato per le notifiche, che permette agli utenti di selezionare suonerie diverse in base agli amici;

tre nuovi sfondi esclusivi per i Bitmoji;

scadenza personalizzata per le stories, attraverso cui poter scegliere se mantenere le stories per un’ora o addirittura per una settimana;

colore dei contorni della fotocamera personalizzabili;

risposta prioritaria alle stories;

icone dell’applicazione di Snapchat personalizzate;

funzione Best Friends Forever con cui scegliere un amico per festeggiare l’amicizia su Snapchat;

funzione Ghost Trail con cui visualizzare gli spostamenti degli amici;

Post View Emoji, una sorta di firma personalizzata da mostrare agli amici dopo aver mandato uno snap;

Funzione Solar System che consente di trovare un badge speciale in un profilo amico;

Badge Snapchat+ che mostra agli altri di aver sottoscritto il piano Snapchat Plus;

indicatore di rewatch che permette di visualizzare quanti utenti guardano le proprie stories senza sapere chi lo fa.

Quando costa Snapchat+

A fronte di tutti questi contenuti esclusivi, che possono essere utilizzati soltanto dagli utenti che sottoscrivono Snapchat+, il costo dell’abbonamento mensile, in Italia, è di 4,59 euro. L’applicazione consente inoltre di poter regalare l’abbonamento anche gli amici, direttamente all’interno di essa.

Al momento, sembra che il piano con contenuti extra ed esclusivi sia piaciuto molto agli utenti. A quanto pare, già milioni di abbonamenti sarebbero stati sottoscritti in tutto il mondo. Sta di fatto che quella di introdurre opzioni di questo tipo sta diventando ormai una prassi. Basta pensare a Telegram Premium, che proprio come per Snapchat+, a fronte di un abbonamento mensile offre ai propri utenti una serie di feature esclusive.

Immagine di copertina: Pexels

