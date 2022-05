Tasto modifica su Twitter, ecco come dovrebbe funzionare

Il tanto agognato tasto per modificare i tweet pubblicati potrebbe non essere più solo un’utopia.

Il 5 aprile scorso Elon Musk chiedeva agli utenti se desiderassero avere un tasto modifica su Twitter. Dopo essere diventato azionista di maggioranza della società, l’imprenditore di origine sudafricana sarebbe pronto ad acquistare il 100% di Twitter e a renderlo un posto più democratico, a suo dire. Uno dei primi epocali cambiamenti che dovrebbero essere introdotti sulla piattaforma sarebbe appunto il pulsante Edit, che consentirebbe agli utenti di Twitter di modificare i tweet pubblicati, senza la necessità di cancellarli e scriverli nuovamente.

Il tasto modifica su Twitter era atteso da molto. Il primo aprile scorso il social aveva annunciato di aver iniziato a lavorare sulla sua introduzione ma, complice la data non proprio affidabile (primo aprile, pesce d’aprile…), probabilmente molti non avevano preso sul serio la notizia. Quattro giorni dopo è poi arrivato il sondaggio di Elon Musk, fresco azionista di maggioranza. E oggi abbiamo ulteriori prove a sostegno del fatto che un pulsante per la modifica dei tweet potrebbe presto fare la sua comparsa sul social dei cinguettii.

Come dovrebbe essere il tasto modifica su Twitter

La funzione che consentirà di modificare i tweet pubblicati non è ancora stata ufficialmente introdotta su Twitter ma Dylan Roussel, collaboratore di 9to5Google, ha postato sul proprio account alcuni screenshot che ne mostrerebbero il funzionamento. Lo sviluppatore Android, come lui stesso ha riportato qualche giorno fa, sarebbe stato in grado di abilitare il tasto modifica su Twitter sul proprio account. Come si vede dal suo tweet, Roussel riesce a visualizzare la funzione “Edit tweet” cliccando sul menu del singolo tweet pubblicato.

Uh oh! 👀@Twitter's edit button can already be enabled. It doesn't work yet, but I'll keep an eye on it! pic.twitter.com/7hyCAxsSym — Dylan Roussel 🇺🇦 (@evowizz) April 16, 2022

Lo sviluppatore e contributor di 9to5Google però specifica che, nonostante il pulsante modifica possa essere abilitato su Twitter, al momento lo stesso non sarebbe ancora funzionante. E infatti, nell’ultimo screenshot postato da Roussel, è possibile visualizzare un messaggio di errore sulla schermata. Insomma, Twitter starebbe effettivamente lavorando per introdurre questa possibilità ma i tempi non sarebbero ancora maturi per vedere il pulsante modifica all’opera sul social.

Come dovrebbero funzionare le modifiche

Non avendo ancora certezza alcuna su come dovrebbe funzionare il tasto modifica su Twitter, in rete stanno spuntando alcune ipotesi. Molto interessante, ad esempio, l’ipotesi secondo cui il tweet originale dovrebbe essere in qualche modo consultabile anche dopo la modifica. Questa possibilità renderebbe Twitter un posto ancor più trasparente, libero e democratico, proprio come sembra desiderare Elon Musk, forse futuro proprietario unico dell’azienda.

