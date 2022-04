TikTok aggiunge la cronologia video grazie a Watch History

Il social starebbe pensando a una funzione per recuperare più facilmente i video preferiti.

TikTok starebbe per introdurre sulla propria piattaforma una funzione che potrebbe rendere la user experience ancor più facile e interessante. L’idea di fondo, che ha fatto ipotizzare che una nuova funzione di questo tipo possa essere utile, è partita da tale considerazione: quante volte, passando da un video all’altro, ci si è pentiti di non averne salvato uno che era piaciuto in modo particolare? Da qui l’idea di escogitare una soluzione che potesse soccorrere l’utente proprio in casi come questo.

Watch History su TikTok, cos’è

La nuova funzione di TikTok dovrebbe chiamarsi Watch History e dovrebbe consentire agli utenti di poter consultare la propria cronologia. Esatto, una cronologia assai simile a quella di cui si ha già familiarità grazie ai browser. Attraverso la funzionalità Watch History su TikTok, l’utente potrà ritrovare tutti i video visualizzati sul social ed eventualmente ripescare il contenuto di cui aveva bisogno. Una funzione non certo nuova sui social network, basta pensare al Registro delle attività di Facebook, in cui ciascuna azione dell’utente viene salvata per poter essere consultata successivamente.

Grazie a Watch History ritrovare un video che era piaciuto e che non si era salvato diventerà dunque molto più semplice in futuro. Chi non ricorda l’account che l’aveva postato, chi non l’aveva aggiunto ai preferiti, chi non sa come poterlo ritrovare… potrà andare sulla propria cronologia di visualizzazione e ritrovarlo in modo facile e veloce.

Come funziona la cronologia

Dalle informazioni che si hanno fino a questo momento, per accedere a Watch History basterà cliccare sul pulsante dedicato che TikTok aggiungerà alla propria piattaforma. Una volta all’interno della cronologia, l’utente potrà ritrovare i video visualizzati nel corso di un certo lasso di tempo. Per questi dettagli, e per maggiori delucidazioni in merito al funzionamento della nuova feature, si dovranno attendere ulteriori aggiornamenti in merito.

Sarà infatti interessante capire che copertura temporale avrà la funzione, se permetterà di consultare solo i video visualizzati o se, come per il Registro attività di Facebook, sarà possibile ritrovarvi anche altre azioni effettuate dall’utente (come like, commenti…). Sarebbe altresì interessante sapere se la cronologia potrà essere cancellata manualmente o automaticamente dall’utente, come ad esempio avviene per la cronologia dei browser web.

immagine: Pixabay

