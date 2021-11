Le rock band su TikTok: ecco i gruppi da seguire

Le rock band da seguire su TikTok: dagli U2 alla rivelazione italiana Maneskin, grazie agli account ufficiali dei gruppi più famosi di questo genere musicale.

TikTok e rock band: un abbinamento non così insolito se è vero che di recente molti gruppi sono sbarcati sul social network amato dai teenager. Di solito sono l’hip-hop e la trap i generi musicali preferiti per fare da sottofondo ai video dell’app di ByteDance, ma ultimamente l’arrivo di gruppi rock storici e in rampa di lancio sta facendo appassionare i giovanissimi a questo tipo di musica. Ecco di seguito cinque account ufficiali su TikTok da seguire per chi ama il rock e non vuole perdersi le novità che riguardano le band maggiormente in voga.

5. U2

Ultimi ad arrivare su TikTok con un profilo verificato il gruppo irlandese degli U2. La band di Bono Vox e soci ha lanciato il proprio canale ufficiale sulla piattaforma di ByteDance, a dimostrazione dell’enorme interesse che tale social rappresenta, perfino per artisti già affermati. Sul profilo del gruppo @U2 è già disponibile il primo video, un’interpretazione di Your Song Saved My Life realizzata con dei disegni ideati dallo stesso Bono. Sull’account continueranno ad essere caricati video creati in esclusiva dalla band per ispirare e coinvolgere la community di fan e non solo.

L’arrivo della band su TikTok è già un successo: l’hashtag #U2 ha ottenuto oltre 250 milioni di visualizzazioni.

4. Led Zeppelin

La rock band fondata nel 1968 da Jimmy Page insieme a Robert Plant, John Bonham e John Paul Jones ha annunciato di recente non solo di aver aperto un profilo ufficiale su TikTok (@ledzeppelin), ma anche di aver messo a disposizione della community del social network il proprio repertorio musicale. Facendo un rapido giro sul profilo dei Led Zeppelin si possono osservare un primo video di pochi secondi ispirato alla loro iconica canzone Immigrant Song del 1970. A questo primo contenuto sono seguiti la condivisione di grafiche, artwork e performance della storica band britannica.

3. Guns N’ Roses

Chi ama rock ‘n roll e TikTok non può perdersi l’account dei Guns N’ Roses. La pagina ha 124mila followers e più di 500mila likes e offre periodicamente spezzoni di concerti, prove e filmati del passato del gruppo di Axl Roses e Slash. Proprio quest’ultimo si può spesso osservare nelle clip caricate sul canale ufficiale mentre suona la sua chitarra oppure si esercita con i suoi compagni prima di un concerto. Non mancano immagini dei preparativi per i festival e contenuti dai tour, per entrare per qualche secondo a far parte di uno dei gruppi rock più famosi al mondo. @gunsnroses

2. Maneskin

Forse per raggiungere i successi dei gruppi precedenti devono fare ancora un po’ di strada, ma gli italiani Maneskin sono la band del momento. Anche su TikTok, dove contano su ben 5 milioni di fan e più di 31 milioni di likes. La band nata a X-Factor ha un approccio maggiormente intraprendente verso i social: i componenti della band si riprendono mentre scherzano, mangiano e giocano fra un concerto e l’altro. Un modo per vedere da vicino i fenomeni musicali del momento che stanno trovando un inaspettato successo in tutto il mondo. @therealmaneskin

1. The Doors

TikTok e band rock ‘n roll trovano il loro abbinamento ideale nella pagina ufficiale dei The Doors. Sebbene il gruppo non esista più e il leader Jim Morrison sia morto nel 1971, l’account propone clip dei concerti del passato e interviste ai membri ancora in vita come il chitarrista Robby Krieger. Grazie al giusto mix fra contenuti adattati al social di ByteDance e rivisitazione degli eventi del passato, l’account @TheDoors è la pagina perfetta per chi ha voglia di rock oppure per i giovanissimi utenti che vogliono ascoltare la musica del passato.

e poi ci sono anche i Green Day e gli AC/DC

