Travel & Creator: l’Influencer Marketing prende nuove rotte

Il turismo si reinventa con l’influencer marketing: nuove rotte, community più coinvolte e creator protagonisti dell’esperienza. Un viaggio tra strategie, autenticità e impatto digitale nel settore travel.

Nel settore del turismo, l’Influencer Marketing non è più solo questione di belle foto e tramonti su Instagram. Sta diventando una leva strategica sempre più strutturata, dove contenuti, creator e brand si intrecciano in dinamiche sofisticate, stagionali e omnicanale.

Per comprendere meglio questa evoluzione, Inflead – piattaforma di Influencer Marketing Data-Driven – ha analizzato le attività in ambito Influencer Marketing di 70 brand travel tra marzo 2024 e marzo 2025, elaborando un report esclusivo con oltre 40 pagine di dati, insight e trend. Un documento prezioso per brand, agenzie e professionisti del settore!

Una fotografia aggiornata del Travel Marketing

Lo studio ha esaminato oltre 5.000 post e 1.300 stories su Instagram e TikTok, distinguendo tra contenuti sponsorizzati e menzioni organiche. Ne emerge un ecosistema in cui i Micro e Macro Creator giocano un ruolo centrale, mentre i Nano e i Global restano marginali o selezionati con cura strategica.

Tra i principali insight:

Le sponsorizzazioni sono ancora concentrate su Instagram, ma TikTok mostra una crescita significativa.

I Micro Influencer sono i più attivi, sia in contenuti ADV che in menzioni spontanee.

Le stories sponsorizzate sono dominate dai Macro, mentre quelle organiche coinvolgono una platea più ampia.

I post su Instagram restano il formato più usato per le campagne, ma su TikTok le performance organiche possono sorprendere.

I dati: creator, contenuti e brand a confronto

Tra marzo 2024 e marzo 2025 sono stati rilevati:

5.491 post totali: di cui 679 sponsorizzati e 4.812 brand mentioned.

1.372 stories : di cui solo 166 sponsorizzate, ma con una netta prevalenza di Macro Creator.

Creator attivi : su Instagram, oltre quattro volte più presenti in modalità organica rispetto a quella ADV.



Un dato interessante: i creator travel italiani attivi lavorano in media con 1,19 brand all’anno. Questo segnala un approccio meno “one shot” e più orientato a collaborazioni continuative e coerenti nel tempo.

Chi guida le collaborazioni?

Valentina Raso è la creator con più contenuti sponsorizzati (16 in totale).

Marika Altomare ha firmato il maggior numero di post sponsorizzati (15).

GetYourGuide è il brand più attivo in assoluto, con collaborazioni estese su tutte le fasce di creator.

Travel365 eccelle tra i Macro Creator, mentre Airbnb domina per attivazioni con creator Country e Global.

Per scoprire i dati e le analisi complete

Performance ADV: tra engagement e reach

I brand con le migliori performance sono quelli capaci di coniugare reach, view e coinvolgimento reale. Spiccano:

Airbnb e Travel365 su Instagram.

Freedome , Skyscanner e Trainline su TikTok.

TikTok, in particolare, ha mostrato un forte potenziale organico: basti pensare che Trainline ha totalizzato quasi 270.000 views con un solo post, senza sponsorizzazione diretta.

L’evoluzione strategica

L’analisi finale suggerisce una crescente maturità nelle strategie:

Instagram rimane il canale dominante per il travel, soprattutto per le ADV.

TikTok si consolida come piattaforma di discovery e branding.

La selezione dei creator è sempre più attenta a coerenza narrativa e community relevance .

I brand che performano meglio adottano un approccio misto tra quantità e qualità, con creator travel-addicted e contenuti ben integrati nei valori del brand.

Perché questo report è utile

Il report realizzato da Inflead è una risorsa preziosa per:

Brand e agenzie che vogliono ottimizzare le proprie strategie ADV ;

Creator che vogliono comprendere le dinamiche di attivazione dei brand ;

Professionisti del marketing e decision maker in cerca di trend aggiornati e dati concreti .

per accedere a tutti i dati, le visualizzazioni e i benchmark aggiornati:

Per tutti gli aggiornamenti in ambito Influencer Marketing

