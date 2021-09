X Factor 2021: i dati, gli ascolti e i social

X Factor 2021: i dati Auditel e social, la classifica dei maggiori influencer, con i migliori post della prima puntata delle audizioni

X Factor 2021 è un fenomeno social, oltre che televisivo, basta dare un’occhiata ai dati: la prima puntata delle audizioni ha fatto registrare numeri molto significativi di cascolo e sui social. La grande novità di quest’anno è il presentatore: Ludovico Tersigni che ha il difficile compito di sostituire Alessandro Cattelan. Le differenze sono enormi Cattelan guidava X Factor con consumata sicurezza con i concorrenti sembrava un papà che porta a scuola i figli, proprio per staccare completamente lo stile di conduzione Tersigni è invece un compagno di scuola un po’ più grande che si mette nella stessa posizione dei concorrenti. Il suo ormano famoso “Ce provo”, oppure “Anche per me è la prima volta” puntano a far identificare il pubblico con lui. Cattelan era in cattedra, Tersigni sui banchi e non c’è in questo un ordine, una classifica, si tratta di una scelta narrativa, Tersigni è come uno dei concorrenti, dalla retorica si è passati all’intimismo, una svolta radicale nello stile, comperata dalla gioia che invece è rimasta identica.

Anche lo studio di X Factor 2021 è cambiato, resta lo stile “urbano” ma ci sono meno Ledwall e più scenografia, dalle forme squadrare si è passate a quelle sinuose dei tasti di plastica che sembrano le bandiere delle ginnaste.

X Factor 2021 dati Auditel

Misurare gli ascolti di X Factor è più difficile rispetto d altre trasmissioni, innanzitutto è andato in onda contemporaneamente su è stato su Tv8 e Sky. La prima puntata di X Factor su TV8 ha fatto registrare 569.000 spettatori pari al 2.8%, su SkyUno 617.000 spettatori pari al 3%, possiamo quindi dire che la versione lineare della trasmissione ha avuto il 5,8% di share e 1.118.600 telespettatori, per confrontarlo con gli altri programmi delle TV generaliste. A questi dati, si potrebbero sommare quelli dei canali non lineari su: che vedono su SkyUno/+1 e on demand 756.000 pari al 3%, il simulcast a 1.325.000 pari al 5.8%, con 3.826.000 contatti unici).

X Factor 2021: i dati social

Cerchiamo di misurare il fenomeno X Factor 2021 attraverso le analisi di TalkWalker.

Abbiamo tenuto conto dell’Hashtag ufficiale #XF2021 e di XFactor2021 (molto usato) i numeri si riferisco al giorno della messa in onda e ai 6 precedenti

29.600 sono i post realizzati che riportano l’hashtag ufficiale #XF2021 oppure #XFactor2021 un ottimo risultato se si pensa che era la prima puntata della audizioni

100.300 è l’engagement (il numero di azioni generate dai post, ovvero like, retweet e commenti)

568,2 milioni la portata potenziale (è il numero di persone, follower o iscritti, a cui potenzialmente può rivolgersi l’insieme degli account che hanno postato qualcosa su #XF2021).

X Factor 2021 gli account più coinvolgenti

Questi sono i 50 account più coinvolgenti, ovvero quelli che con i loro post contenenti gli hashtag #XF2021 o #XFactor 2021 hanno generato più engagement (like, repost e commenti). La classifica è ordinata per engagement ovvero in base al numero di interazioni raggiunte con tutti i post fatti durante la serata da ciascuna account. Se cliccate sull’immagine potete scaricare la classifica dei top 100 influencer

Al primo posto svetta l’account ufficiale di X Factor 2021, primo sotto ogni profilo: engagement, numero di post, una vera macchina.

Qui la classifica completa dei 50 account più influenti per X Factor 2021

I post più coinvolgenti di X Factor 2021

Nel misurare i post più coinvolgenti non mancano le sorprese, o forse le conferme. Qui trovate i migliori post per la prima puntata di X Factor 2021, la lista è in ordine di engagement ovvero in base al numero di like, commenti e repost di ciascun contenuto. Al primo posto si piazza un post dell’account parodia Manuel Mangi Agnelli, poi quello di Rtl 102,5, due dell’account ufficiale di X Factor 2021 e l’immancabile “Trash Italiano”

X Factor 2021 dati social: demografia

Sono le donne a costituire la maggioranza chi segue X Factor 2021 sui social: oltre il 66%. Mentre la fascia di età più rappresentata è quella che va dai 25 ai 34 anni (49,2%) tallonata dai 18-24 (44,1%), solo il 6,2% per la fascia 45-54 anni, praticamente assenti i più grandi.

X Factor 2021: i dati, gli ascolti e i social - Ultima modifica: da