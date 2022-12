Twitter sospende gli account che incoraggiano a iscriversi a Mastodon

Chiusi gli account che inneggiano al nuovo social Mastodon e Twitter ha bloccato anche i link verso Mastodon

L’account Twitter @JoinMastodon che incoraggiava le persone a unirsi al social network rivale Mastodon è stato sospeso, l’ultimo di una serie.

Il feed di @JoinMastodon è stato sostituito con un messaggio che informava che l’account era stato sospeso per aver violato le regole di Twitter . Twitter ha anche sospeso diversi giornalisti, del New York Times, del Washington Post della CNN, sostenendo che avevano violato le regole del social.

Twitter blocca i link a Mastodon

Alcuni utenti di Twitter hanno anche riferito che la piattaforma stava interferendo con i collegamenti a Mastodon. I test fatti da CNET hanno poi mostrato che facendo clic su un collegamento Mastodon pubblicato su Twitter si visualizza un avviso che dice che il collegamento è “potenzialmente spam o non sicuro”.

Un’opzione nella parte inferiore del messaggio consente di ignorare l’avviso e fare clic sul sito rivale. Ma ora non sembra più possibile twittare un collegamento Mastodon. Il tentativo di farlo attiva un messaggio di errore che dice che il collegamento è “potenzialmente dannoso”.

Non è chiaro quali regole l’account sospeso abbia violato o perché i collegamenti Mastodon siano etichettati come potenzialmente dannosi. Né Twitter né Mastodon hanno rilasciato dichiarazioni.

La sospensione dell’account Mastodon arriva proprio nel momento in cui molte persone abbandonano Twitter a favore del social network decentralizzato basato su software open source. Nelle prime due settimane dopo l’acquisizione di Twitter da parte di Musk, Mastodon ha guadagnato 1 milione di nuovi utenti , ha affermato Eugen Rochko, il creatore di Mastodon. Ciò ha portato il totale a circa 1,6 milioni di utenti attivi, che ancora rappresentano una piccola frazione dei 238 milioni presenti su Twitter.

Sospesi gli account pro-Mastodon e e che tracciavano Musk

La sospensione dell’account pro-Mastodont è arrivata il giorno successivo a quelle di altre due dozzine di account che utilizzavano informazioni sui voli (pubblicamente disponibili) per tracciare la posizione dei jet privati, incluso l’aereo utilizzato dal proprietario di Twitter Elon Musk. Lo stesso giorno, Twitter ha aggiornato la propria politica sulla privacy per vietare la pubblicazione o il collegamento a informazioni sulla posizione fisica o sul percorso di viaggio di una persona, indipendentemente dal fatto che le informazioni siano disponibili al pubblico.

Lanciato nell’ottobre 2016, Mastodon è un servizio di social media gratuito come Twitter, ma a differenza di Twitter, Mastodon non è formato da un singolo sito Web: è una rete decentralizzata composta da migliaia di siti che dialogano tra loro. Gli utenti creano un account su uno specifico server Mastodon, o “istanza”, ma non si limitano a seguire solo persone e post su quel server.

Twitter sospende gli account che incoraggiano a iscriversi a Mastodon - Ultima modifica: da