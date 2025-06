WhatsApp diventa più creativo: collage, musica e sticker personalizzati nei nuovi Status

WhatsApp introduce nuove funzioni per gli Status: collage con layout personalizzati, musica integrata, adesivi creati da foto e il coinvolgente sticker “Add Yours”. Scopri come funzionano e come usarli.

WhatsApp ha recentemente annunciato l’introduzione di quattro nuove funzionalità per la sezione Status, mirate a rendere le condivisioni più creative, coinvolgenti e interattive. Queste novità, che saranno disponibili per tutti gli utenti nei prossimi mesi, includono strumenti per creare collage, aggiungere musica, trasformare foto in adesivi e promuovere l’interazione con i contatti.

Layout: crea collage direttamente su WhatsApp

La nuova funzione “Layout” consente di combinare fino a sei foto in un unico collage direttamente all’interno dell’app. Utilizzando gli strumenti di editing integrati, è possibile personalizzare l’aspetto del collage, scegliendo la disposizione delle immagini per raccontare una storia o condividere momenti speciali in modo più visivo.

More with Music: aggiungi una colonna sonora ai tuoi Status

WhatsApp ha ampliato le opzioni musicali per gli Status, permettendo agli utenti di:

Condividere una canzone come aggiornamento di stato autonomo.

Creare un adesivo musicale da sovrapporre a foto o video, aggiungendo un tocco sonoro ai propri contenuti.

Queste funzionalità offrono un modo più dinamico per esprimere emozioni e stati d’animo attraverso la musica .

Photo Stickers: trasforma le tue foto in adesivi personalizzati

Con la funzione “Photo Stickers”, è possibile convertire qualsiasi immagine in un adesivo personalizzato. Gli utenti possono ridimensionare, ritagliare e modellare le foto per adattarle al meglio al proprio Status, aggiungendo un elemento creativo e personale alle condivisioni

Add Yours: stimola l’interazione con i tuoi contatti

La nuova funzione “Add Yours” introduce un elemento interattivo negli Status. Gli utenti possono pubblicare una foto o un video accompagnati da un prompt, come “Il tuo momento preferito della giornata”, invitando i contatti a rispondere con i propri contenuti. Le risposte possono essere condivise come nuovi Status, creando una catena di interazioni all’interno della propria rete

Privacy e disponibilità

Tutte le nuove funzionalità di Status mantengono la crittografia end-to-end, garantendo che solo i contatti autorizzati possano visualizzare i contenuti condivisi. Meta ha annunciato che queste novità saranno distribuite gradualmente e saranno disponibili per tutti gli utenti di WhatsApp-

Con queste nuove funzionalità, WhatsApp arricchisce l’esperienza degli Status, offrendo agli utenti strumenti più versatili per esprimersi e interagire con i propri contatti. Che si tratti di condividere momenti quotidiani o eventi speciali, le nuove opzioni permettono di aggiungere un tocco personale e creativo alle proprie condivisioni. Per sfruttare al meglio queste novità, assicurati di aggiornare WhatsApp all’ultima versione disponibile.