AI e Innovazione: Firenze ospita una nuova tappa del roadshow DESTINATION AI

Scopri il futuro dell’Intelligenza Artificiale con TD SYNNEX

Dopo il grande successo delle tappe precedenti, il roadshow DESTINATION AI targato TD SYNNEX arriva a Firenze per un nuovo imperdibile appuntamento. Il 20 maggio, presso The Social Hub Florence Belfiore, professionisti e imprenditori potranno scoprire le potenzialità offerte dall’Intelligenza Artificiale e il suo impatto sul business.

L’evento, rappresenta un’opportunità esclusiva per rivenditori e system integrator che desiderano esplorare le potenzialità dell’Intelligenza Artificiale e il suo impatto sul business.

Un’occasione di formazione e networking unica

Il roadshow DESTINATION AI offre un programma ricco di contenuti per approfondire le ultime tendenze dell’Intelligenza Artificiale, ascoltare testimonianze di successo e interagire con i leader del settore. Firenze, con la sua storica tradizione di innovazione e cultura, farà da cornice a un evento pensato per fornire ai partecipanti strumenti concreti per adottare e integrare le tecnologie AI nel proprio business. Durante gli speech, i Vendor Sponsor condivideranno casi studio ed esperienze dirette maturate sul campo: un’opportunità concreta per i partecipanti di comprendere in modo pratico come le soluzioni di Intelligenza Artificiale siano già state applicate con successo, in diversi settori di business. Ogni intervento fornirà spunti applicativi e modelli replicabili per affrontare le sfide dell’innovazione in modo pragmatico e orientato ai risultati.

Il taglio formativo degli interventi renderà l’esperienza ancora più rilevante per chi desidera non solo conoscere le tecnologie emergenti, ma anche capire come applicarle nel proprio contesto lavorativo.

Prenota il tuo incontro 1to1 con i brand leader del settore

Tutti i partecipanti avranno la possibilità esclusiva di prenotare incontri one-to-one con i rappresentanti di prestigiosi brand internazionali presenti all’evento.

TD SYNNEX, infatti, anche per questa tappa ha coinvolto giganti tecnologici come Adobe, APC, Dell Technologies, IBM, Lenovo, Microsoft, Nvidia, Asus, Google Cloud, Nutanix, Red Hat, HP, HPE, Epson, Intel, e molti altri.

Questi professionisti saranno a disposizione per condividere esperienze, soluzioni innovative e consigli strategici su come trasformare le sfide del mercato in opportunità di crescita.

Un’occasione unica per confrontarsi direttamente con gli esperti del settore e ricevere consigli personalizzati su come integrare le soluzioni AI nel proprio business.

Non perdere questa opportunità: iscriviti subito!

Partecipare al roadshow DESTINATION AI significa entrare in contatto con esperti del settore, accedere a contenuti esclusivi e scoprire come applicare le tecnologie AI al proprio business. Un’opportunità per restare aggiornati sulle nuove tendenze e costruire relazioni strategiche.

L’evento è patrocinato da Assintel e dall’Associazione Italiana per l’Intelligenza Artificiale, con la collaborazione di Startupbootcamp, Manager Italia e Colin. Saranno inoltre presenti alcune startup del territorio che presenteranno soluzioni innovative basate sull’Intelligenza Artificiale.

Iscriviti e prenota ora il tuo incontro one-to-one con i Brand Sponsor compilando il form su questa pagina!

Firenze, 20 maggio 2025: preparati a unirti a noi per un viaggio straordinario verso l’innovazione.