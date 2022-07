Amazon Prime Day 2022, come attivare le notifiche per le offerte

Grazie alle notifiche attive, non si perderà neppure una delle offerte dei due giorni di sconti Amazon.

L’Amazon Prime Day 2022 è ormai alle porte. L’evento è previsto per martedì 12 e mercoledì 13 luglio, alcune offerte sono già state anticipate da Amazon nel mese di giugno e tantissime altre sono attese a partire dalla giornata di domani. I due giorni di sconti e offerte no stop, dedicate agli abbonati al programma Prime di Amazon, promettono come al solito la possibilità di fare grandi affari. Le opportunità sono talmente tante – oltre ai prodotti, Amazon metterà in vendita anche molte experience esclusive da fare – che per non perdere quelle che davvero interessano è possibile abilitare delle notifiche.

Come attivare le notifiche delle offerte per Amazon Prime Day 2022

Molte delle offerte per l’Amazon Prime Day 2022, come di consueto, saranno a tempo limitato (alcune vengono addirittura classificate come offerte lampo, che durano circa un quarto d’ora). Per evitare di lasciarsi scappare sconti e super offerte per prodotti che interessano molto, è possibile impostare notifiche che avviseranno nel caso in cui venga messo in vendita, scontato, un prodotto che si desidera.

Per poter ricevere notifiche sulle offerte Amazon, è condizione necessaria scaricare e installare l’app Amazon sul proprio smartphone qualora non la si abbia già (l’app ufficiale è disponibile sugli store Apple e Google). Una volta ottenuta l’app Amazon, per attivare le notifiche basta andare sul menu principale e scegliere Notifiche, attivare l’opzione Offerte che segui o in Lista d’attesa. A questo punto, si cerca l’offerta preferita e la si segue oppure ci si mette in lista d’attesa, cliccando sull’apposito tasto. Una volta compiuti tutti questi passi, nel momento in cui l’offerta partirà, l’applicazione avviserà l’utente con una notifica sul display dello smartphone.

Per evitare che l’app non invii notifiche, è bene accertarsi, prima dell’inizio dell’Amazon Prime Day 2022, che l’applicazione sia abilitata a inviarle, controllando le impostazioni di privacy e di notifica sul proprio smartphone.

Come partecipare al Prime Day

Ricordiamo che l’Amazon Prime Day è un evento dedicato esclusivamente agli utenti che hanno sottoscritto l’abbonamento ad Amazon Prime, il cui costo è di 36 euro all’anno, al fronte del quale si ottengono molti vantaggi. Dalla spedizione gratuita al ricevimento della merce in tempi brevissimi, dall’accesso alla piattaforma Prime Video al ricevimento della spesa a casa. Chi non è ancora iscritto può farlo in occasione del Prime Day, e se mai iscritto prima, potrà beneficiare di un periodo di prova, gratuito, di 30 giorni.

